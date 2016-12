XXL-Computertomographie der Jupitersäule

Die große Mainzer Jupitersäule wird im zur Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) gehörenden Landesmuseum Mainz aufbewahrt. Sie ist eine Weihung der Bewohner der zum Mainzer Legionslager gehörenden Zivilsiedlung an Jupiter für das Wohl Kaiser Neros. Eine Inschrift nennt die Stifter, die Geldgeber und den Anlass der Weihung. Der Name des Kaisers wurde nach dessen Tod, im Zuge der vom Senat 68 n. Chr. verhängten damnatio memoriae, aus der Inschrift getilgt. Die ursprünglich über 11-12 Meter hohe Kalksteinsäule, besteht aus Sockeln, Gesimsplatten, fünf Säulentrommeln, einem Kapitell und einer würfelförmigen Basis mit reichem Figurenschmuck. Sie wurde 1905 in ca. 2000, meist kleinteilige, Stücke zerschlagen in der Mainzer Neustadt gefunden. Diese Fragmente ließen sich 1905/06 in mühevoller Kleinarbeit unter Verwendung von Gips, Leim, Backsteinen und Metallhalterungen wieder zu einer Säule zusammensetzen. Nach Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg erfolgten in der Nachkriegszeit provisorische Restaurierungen, die eine Unterscheidung von Original und Ergänzungen verunklärten. Eine umfassende Restaurierung und die Untersuchung des Innenaufbaus der Säule waren bisher nicht möglich. Bei einer ersten Bestandsaufnahme ließen sich unter anderem Risse und Ausbrüche in den Originalsteinen, ungeklärte Hohlstellen sowie freiliegende Armierungen feststellen. Der gesamte Aufbau der Fragmente erwies sich als instabil.Bei der durchgeführten XXL-Computertomographie-Untersuchung der Jupitersäule am Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik EZRT, einem Bereich des Fraunhofer IIS, kam unter anderem ein Linearbeschleuniger der Firma Siemens zum Einsatz. Antike Schätze sind als Röntgenobjekte zwar keine Seltenheit – schließlich haben die Forscher bereits einen Tyrannosaurus-rex-Schädel, hunderte Jahre alte Musikinstrumente sowie einen antiken Pokal tomographiert. Deutlich häufiger finden sich allerdings übergroße Bauteile aus dem Automobilbereich, ganze Fahrzeuge oder auch Rotorflügel von Windkraftanlagen in der überdimensionalen Anlage in Fürth. Die riesigen Objekte können untersucht und im sub-millimeterfeinen Detail räumlich analysiert werden.Dabei können die CT-Daten Schicht für Schicht, als Ganzes oder in Teilvolumina in drei Dimensionen betrachtet werden. Die Untersuchungsergebnisse liefern nun neue Erkenntnisse über den inneren Aufbau der antiken Säulenteile und sind eine unverzichtbare Grundlage der Restaurierungsarbeiten. Danach ist die gereinigte und stabilisierte Jupitersäule, eine wahrhaft monumentale Erinnerung an das römische Mainz, wieder für die Besucher des Landesmuseums zugänglich.Die Förderung der Ernst von Siemens Kunststiftung erfolgte im Rahmen von KUNST AUF LAGER - einem Bündnis von 14 Förderern, die sich seit 2014 für Kulturgut in deutschen Museumsdepots stark machen ( www.kunst-auf-lager.de ).„Die Ernst von Siemens Kunststiftung konnte in den letzten beiden Jahren etwa 30 Restaurierungsmaßnahmen mit einem Volumen von über 1,3 Mio. Euro fördern. Das Vermächtnis des Mäzens und Unternehmers Ernst von Siemens und die großzügige Unterstützung der Siemens AG machen dieses Engagement für den Erhalt des materiellen Kulturerbes möglich. Bei der aktuellen Restaurierung arbeiten die Förderstiftung und ein technisches Produkt des Hauses Siemens zum Wohle der einzigartigen Jupitersäule zusammen“ freut sich Dr.Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung