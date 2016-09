Model baut neue Recyclinganlage

Die Schweizer Model-Gruppe investiert am Standort Weinfelden 35 Mio. CHF in eine neue Stoffaufbereitung für Getränkekartons und schwerlösliche Papiere. Die Inbetriebnahme soll im ersten Quartal 2017 erfolgen. Danach folgt eine Phase der Feinjustierung der Anlage, die rund drei Monate in Anspruch nehmen wird. Pro Jahr können dann bis zu 75000 Tonnen an Getränkekartons und schwerlöslichen Papieren verwertet werden.

Recycling statt thermischer Verwertung

Model ist bekannt für seine Vorreiterrolle im Bereich Digital- und Verpackungsdruck. Dazu passt die aktuelle Investition. Die Qualität des verfügbaren Altpapiers nimmt ab und die technischen Qualitätsansprüche der Verpackungsindustrie steigen. Um neue Rohstoffe zu finden, die die Qualität des Wellkartonpapiers halten bzw. verbessern, hat sich Model dazu entschieden, die bereits bestehenden technischen Möglichkeiten so zu erweitern, dass auch Rohstoffe verwertet und recycelt werden können, die ansonsten der thermischen Verwertung zugeführt würden. Die neue Anlage wird Getränkekartons und schwerlösliche Papiere verarbeiten. Allerdings müssen noch einige technische Hürden genommen werden, bis diese Pionieranlage voll funktionstüchtig ist.

Kreislaufwirtschaft ökologisch und ökonomisch sinnvoll

Die Investition der Model-Gruppe ist aus ökologischer wie ökonomischer Sicht sinnvoll. Es werden im Anschluss an den Recyclingprozess aus dem gewonnenen Rohstoff neue hochwertigere Wellkartonpapiere gefertigt, aus denen wieder individuelle Verpackungen und Displays hergestellt werden. Zudem werden durch die Wiederverwertung vorhandener Stoffe Ressourcen nachhaltig geschont und der CO2 Ausstoß reduziert.

Hochwertige Verpackungslösungen von Model

Die Model-Gruppe entwickelt, produziert und liefert intelligente, innovative und qualitativ hochwertige Verpackungslösungen aus Wellpappe und Vollkarton, von der einfachen Transportverpackung bis zur hochveredelten Pralinen- und Parfumbox. Dabei beschäftigen die 10 Tochtergesellschaften in neun Ländern mehr als 4.000 Mitarbeiter. Hauptmärkte sind: Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Tschechien, Polen, Slowakei, Ukraine und Kroatien. Der Firmenhauptsitz befindet sich in Weinfelden/TG in der Schweiz.

