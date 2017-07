Komplexität einfach gemacht

Ich war 25 Jahre im Bereich der Unternehmensberatung auf Strategieniveau tätig und habe Konzerne und Mittelständler beraten. Dabei hat mich eine Frage immer wieder beschäftigt: Warum landen eigentlich die besten Ideen immer in der Schublade? Eine weitere Erfahrung, die ich dabei machen musste, war: In Meetings wird immer wieder verdeckt, dass man nicht weiß, worum es eigentlich geht. In komplexen Situationen verlieren Menschen schnell aus den Augen, warum man etwas macht. Es fehlte etwas, was aus Bruchstücken ein Ganzes bildet.Es gab zwei Momente. Der erste war, als ich an einem Boardmeeting bei einem großen deutschen Dax-Unternehmen teilnahm. Da musste ich wieder einmal live miterleben, wie verschiedene Anwesenden aneinander vorbeigeredet haben. Den Grund habe ich einfach nicht verstanden, doch ich wusste: Es ist dieses Problem, das ich lösen möchte. Der zweite Moment war: Ich habe an einem Projekt für ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Hier habe ich den Begriff „Melonenstatus“ kennen lernen dürfen: Außen grün und innen rot. Das bedeutet, das Projekt war mit allen Parametern im grünen Bereich, doch eigentlich gab es für das Projekt keine Notwendigkeit mehr. Denn es wurde damit ein Problem gelöst, das nicht mehr relevant war. Hier setzt ValueMiner an und bietet einen echten Mehrwert: Ich habe das Ziel im Blick und sehe genau, was diesem Ziel entgegensteht. Ich weiß also, welches Problem ich genau lösen muss. Das schafft Raum für Kreativität bei der Lösungsfindung für alle Beteiligten, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig wird vermieden, dass über Probleme diskutiert wird, die keinem Ziel entgegenstehen und damit aktuell keine Relevanz haben. Die Zieldiskussion von der Problemdiskussion entkoppelt.Die Methodik hinter ValueMiner ist seit über 15 Jahren im Management von internationalen und komplexen Projekten im Einsatz und greift daher auf die praxiserprobte Expertise derer zurück, die für Strategie, Management und Umsetzung der zu erreichenden Ziele verantwortlich sind. Die moderne Architektur der Software erlaubt Zusammenarbeit in Echtzeit. Ich stelle damit auch eine Plattform zur Verfügung. Heute geht es im Geschäftsleben nicht mehr um singuläre Beziehungen, sondern um Plattformen. Also darum, Dinge zur Verfügung zu stellen, auf die andere zurückgreifen und an die andere andocken können. Meine Plattform ist für clevere Unternehmer gedacht, und für all die, die im Beratungsumfeld gemerkt haben, dass Power-Point nicht die ideale Form der Umsetzung von Strategien ist. Der Gedanke hinter der Plattform ist, die Leistungsfähigkeit aller Berater zusammen zu bringen. Dabei verfolgen wir ein klares Ziel: Wir wollen exzellent auf der Softwareseite sein und wir wollen die sein, die das Management wirklich voranbringen mit unserer Erfahrung und der methodischen Untermauerung. Wir haben an uns den Anspruch gestellt, das beste digitale Werkzeug für das digitale Management zur Verfügung zu stellen. Deshalb entwickeln wir unsere Software, die als Software-as-a-Service (SaaS) in einem Named-User-Lizenzmodell angeboten wird, ständig weiter. Dafür setzen wir uns zu 100 Prozent mit der Realität unserer Kunden auseinander und sie helfen uns, ihren Alltag zu verstehen. Wir stehen mit unseren Kunden und unseren Partnern draußen ständig im Dialog, die die Software im Einsatz haben. Unsere Partner helfen uns, die gewonnene Erfahrung für die Software umzusetzen. Sie sind ebenfalls sehr nahe dran an ihren Kunden und deren täglichen Herausforderungen. So erlauben sie es uns, diese Erfahrungen für die Software umzusetzen. Außerdem setzen wir unsere Tools auch selber ein und entwickeln sie dabei weiter.Es ist wie Malen nach Zahlen. Sie bauen aus einzelnen Punkten ein Gesamtbild auf: Wie Ziel, Herausforderung und Ergebnis. Die Abhängigkeiten lassen sich visualisieren. Value Miner unterstützt die Kunden bei der Priorisierung und hilft dem Manager dabei, zu erkennen, worauf er seinen Fokus lenken sollte. Es ist so eine Art Mindmap mit Struktur. Der Schritt ist vergleichbar mit dem Ersatz von Bordbüchern, die früher auf Schiffen zum Einsatz kamen, durch Seekarten. Wir helfen Firmen also dabei, ihre Bordbücher durch Seekarten zu ersetzen. Ein weiteres Problem in Projekten und im Unternehmensalltag ist: Jeder hat sein eigenes Bild von einer Aufgabe oder dem Weg zur Lösung einer Herausforderung im Kopf. ValueMiner vereinheitlicht das Bild, ohne es zu beschränken. Dabei macht es ein Unternehmen effizienter und effektiver.Unsere größte Herausforderung derzeit ist die Internationalisierung. Wir haben die ersten großen Kunden akquiriert. Gleichzeitig – und das ist erfreulich – haben wir eine hohe Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Aktuell stehen wir vor der Skalierung. Wir müssen uns breiter aufstellen, ohne unseren Fokus zu verlieren oder uns zu verzetteln. Dabei müssen wir, wie jeder Unternehmer, Prioritäten setzen. Unser Tool unterstützt uns dabei. Was uns auf Mitarbeiterebene genauso wie auf Managementebene verbindet, ist die Liebe zur Software und zur methodischen Kompetenz.Da gibt es einige: Ich habe zu schnell, zu viel Geld in unwichtige Dinge investiert. Mit 19 Jahren habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und dabei in meinem jugendlichen Leichtsinn den Unterschied zwischen Umsatz und Profit verwechselt. Ein Bänker hat mir damals einen Strohhalm gereicht und dafür gesorgt, dass ich meine Zahlen wieder in den Griff bekommen habe. Als ich mein eigenes Beratungsunternehmen gegründet habe, habe ich mich nach drei Jahren in der Formel 1 als Sponsor engagiert. Das war wohl, zugegeben, ein bisschen früh. Doch bei meinen Fehlern hatte ich immer wieder Glück und auch Menschen in meinem Umfeld, von denen ich viel lernen konnte. Ich denke, der Herrgott hat mir ein Händchen gegeben für die Auswahl der richtigen Menschen und dafür bin ich sehr dankbar.Die beste Entscheidung in meinem Unternehmerleben war, mir mit Anfang 40 keinen Porsche zu kaufen, sondern ein Start-Up-Unternehmen. Die erfolgreichste Entscheidung war, dass ich frühzeitig in herausragende technische Fähigkeiten und Talente investiert habe. Also mir Menschen gesucht habe, die besser waren als ich.Ich hatte das Glück, viele Fehler bereits in meiner Beratertätigkeit zu imachen und dadurch analysieren zu können. Daher hatte ich einen hohen Erfahrungsschatz von Dingen und Punkten, die ich anders machen konnte. Ich habe gemerkt, wie wichtig das Team ist. Dass die Chemie stimmen muss und die Leistungsfähigkeit. Unternehmerischer Erfolg basiert für mich schon immer darauf, das richtige Team an der Seite zu haben, um meine Vision zu realisieren. Ich brauche im Unternehmen Leute, die an ähnliche Werte glauben wie ich. Gleichzeitig brauche ich die Spannung im Team, die notwendig ist, um nach vorne zu gehen. Es darf auch nicht zu viel Spannung sein. Denn das kann dazu führen, dass der Strang reißt, andem man gemeinsam zieht. Zu wenig Spannung hingegen führt zum Stillstand. Der Ausgleich in beide Richtungen ist meine größte tägliche Herausforderung und hier habe ich am meisten von der Erfahrung anderer profitiert. Aus 20 Jahren Strategieberatung weiß ich: Die Methoden dienen immer nur dazu, die Perspektive auf einen bestimmten Sachverhalt zu vereinen, damit alle an einem Strang ziehen können. Die Wichtigste davon war, der Hinweis eines Schweizer Mentors, der mir intensiv dazu riet, über mich selbst mit der notwendigen Distanz nachzudenken. Das heißt, über sich selbst und seine Fehler lachen zu können. So erlaubt man, einem guten Team den notwendigen Raum – auch vor Fehler. Hat man dann als Unternehmer außerdem eine sehr klare Vision und eine Vorstellung von dem, wo man hin will, ergibt sich der Rest eigentlich von selbst.Weitere Informationen finden Sie unter: Value Miner