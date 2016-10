Faserbasierte Warnsysteme & bombensichere Textil-Bags

Auf der Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference werden Forschungs- und Entwicklungsresultate teils erstmalig gezeigt, deren Transfer in die industrielle Anwendung ansteht; zudem werden marktrelevante Entwicklungstrends aufgezeigt: So erschließt etwa der zunehmende Einsatz maßgeschneiderter Kohlenstofffasern, wie sie am Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden produziert werden können, völlig neue Perspektiven für Hightech-Produkte.Andy Schuffenhauer von der auf wasserstrahlverfestigte Vliesstoffe spezialisierten Norafin Industries im sächsischen Mildenau kommt mit einem Sortiment besonders leichter, wieder einsetzbarer und atmungsaktiver Stoffe für Brandschutzbekleidung zur wichtigsten europäischen Konferenz über Technische Textilien. Gegenüber anderen Materialien weisen sie erhöhten Wärmeschutz bei gleicher Wärmebeanspruchung auf, erlauben ein verringertes Gesamtgewicht der Kleidung und damit mehr Komfort. Die Vliesstoffe eignen sich auch für technische Anwendungen – etwa zur Isolation, Dämmung oder Abschirmung von Bauteilen.Roland Lottenbach von der Schoeller Textil AG aus der Schweiz will anhand hochwertiger Schutz- und Arbeitsbekleidung Einblick in Technologien zur Nutzung gebrauchter und recycelter Polyesterfasern geben. Die Herstellungsverfahren lassen sich auch in anderen Produktbereichen anwenden und bewirken einen drastisch geringeren Wasser-, Land- und Energieverbrauch.Dr. Sabine Trupp von der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT stellt auf der Konferenz das Projekt PROWEAR zur Integration von Sensormaterialien in Schutzkleidung vor: Bei Kontakt mit gefährlichen Stoffen soll sie ihren Träger durch Farbwechsel vor der Bedrohung warnen. Die "smarte" Bekleidung kann durch Variation der Sensormaterialien spezifisch auf verschiedene Anforderungen eingestellt werden.Die Aufmerksamkeit von Textilherstellern wie auch Institutionen mit besonderen Sicherheitsbedürfnissen – Brief- und Kurierdienste, Behörden, politische Einrichtungen, Organisatoren von Großveranstaltungen sowie Verkehrszentralen – ist Dr. Yvette Dietzel vom Sächsischen Textilforschungsinstitut (STFI) sicher: Sie stellt Forschungsergebnisse ihres Hauses und des ITM Dresden zu flammhemmenden Beschichtungen und serientauglichen Fügeverfahren für mehrlagige Textilverbunde in Explosionsschutzanwendungen vor. Daraus gefertigte leichte, hoch feste Behältnisse unterschiedlichster Art und Größe ermöglichen neue Präventionsmaßnahmen gegen sprengstoffverdächtige Gegenstände im Handgepäck, Brief- und Paketbomben oder zum Schutz explosionsgefährdeter Güter.Rund 80 weitere Referenten von namhaften Unternehmen aus Bereichen wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie, der kompletten technotextilen Wertschöpfungskette sowie von Hochschulen vermitteln aktuelle Erkenntnisse zu Schutz- und Funktionstextilien, neuen Anwendungen von Faserverbund- und polymeren Werkstoffen und zur Funktionalisierung textiler Strukturen. Dazu gehören auch Flammschutzmittel auf polymerer Basis oder textile Sensoren zur Erkennung von Angriffen mit Schnitt- und Stichwerkzeugen.Deutschland ist bei technischen Textilien in Europa führend und Exportweltmeister; der Jahresumsatz liegt bei 13 Mrd. Euro. „Dank langem Forschungsvorlauf bieten unsere innovativen Unternehmen heute textile Lösungen mit spezifischen mechanischen und Schutzeigenschaften sowie `intelligenten` Zusatznutzen an“, sagt Prof. Chokri Cherif, Direktor des ITM . Diese Wettbewerbsvorteile durch einen intensiven Austausch von Erfahrungen, Ideen und Informationen zwischen Unternehmen, Forschungsinstituten und Hochschulen zu stärken, sei Ziel der Konferenz.