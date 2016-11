Bauten für die Ewigkeit

Ein Plädoyer für ökologisches Bauen mit Lehm und Holz.



(Foto: © Jan Kobel) (Foto: © Jan Kobel) (Foto: © Jan Kobel) (Foto: © Jan Kobel)

Keine Bauweise hält länger, keine Bauweise ist flexibler in der Nutzung und sie fasziniert die Menschen weltweit. Wir sprechen von Fachwerk. Fachwerk besteht aus einem tragenden Holzgerüst und Füllungen, den Gefachen. Sie haben dem „Fachwerk“ seinen Namen gegeben, ebenso wie der „Wand“, in der sich Strohlehm um das Holzflechtwerk „windet“. Entwickelt im 13. Jahrhundert gibt es bis heute unter den mehr als zwei Millionen Gebäuden allein in Deutschland eine nennenswerte Anzahl von Häusern, die seit 750 Jahren durchgängig bewohnt und genutzt werden. Diese Häuser erzählen Geschichten. Unsere moderne Bauweise aus Stahl und Beton hat nicht einen Bruchteil dieser Perspektive. Fachwerkhäuser funktionieren seit Jahrhunderten und allein das qualifiziert sie für eine lange Nutzung auch in Zukunft. Eine der spezifischen Bauphysik dieser Gebäude entsprechende Sanierung ist ein attraktives und lohnendes Geschäft. Beispielhaft illustriert schildern wir die Geschichte und die hohe Qualität dieser Baukonstruktion am preisgekrönten Stadthaus in Arnstadt. Das Gebäude hat in fünf Jahrhunderten mehr als 10 sehr verschiedene Nutzungen erfahren und ist heute als kleines Ökohotel so attraktiv wie eh und je.



Fachwerk

Wenn wir von Fachwerk reden (siehe oben), dann reden wir nie von reinen Holzhäusern, die haben nämlich kein Gefach. Mehrheitlich wurden die Gefache aus Stroh-Lehmgemisch auf einem hölzernen Flechtwerk errichtet. Selten gab es auch schon von Beginn des Fachwerkbaus die Nutzung von getrockneten Lehmsteinen und auch mit gebrannten Ziegeln wurde gearbeitet, wenn man sich diese leisten konnte und wenn sie verfügbar waren. Es gibt Steinhäuser mit Fachwerkanteilen und pure Fachwerkhäuser. Fachwerk ist eine mitteleuropäische Spezialität und den größten Schatz existierender Fachwerkbauten gibt es in Deutschland. Von hier aus haben frühe Auswanderer die Technik auch nach Amerika mitgenommen. Fachwerk entstand überall dort, wo Bauholz günstig zu beschaffen war, sei es aus dem Wald vor der Tür oder auf Flüssen geflößt. Vorort musste es Lehm geben, das ist der zentrale Grund für die Bauweise in weiten Teilen Mittel- West und Nordeuropas. Die verwendete Holzart richtete sich nach der Verfügbarkeit, es wurde frisch (nicht getrocknet) verarbeitet, abgebrochene Gebäudeteile wurden oft integriert.



Fachwerkbau ist wohl die einzige Bauweise der Welt, der seit seiner „Erfindung“ im 13. Jahrhundert auch als Profanbau vielfach seit Jahrhunderten durchgängig bewohnt wird und der geeignet war, alle Veränderungen seiner Bewohner mitzumachen. Selbst Steinhäuser schaffen es nicht in so großer Zahl, weil ihre partielle Renovierbarkeit schadhafter Teile weit schwieriger ist, als das bei einer Fachwerkkonstruktion der Fall ist. Auch das ist ein Argument für Fachwerk. Die Flexibilität und die Haltbarkeit von Fachwerkgebäuden lassen modernes Bauen alt aussehen. Kaum ein modernes Objekt aus unseren zeitgenössischen Baustoffen hat die Chance, die nahezu unbeschränkte Haltbarkeit von Holz und Lehm zu überleben. So sind Fachwerkbauten ökologisch und ökonomisch keine nostalgische Bauweise der Vergangenheit, sondern sie haben bei guter Pflege eine lange Zukunft.



Pfarrhof 1

Das unser Beispielobjekt Geschichte hat, davon zeugt schon seine Adresse Pfarrhof 1. Das Haus in Arnstadt ist dem Autor gut bekannt und es ist vergleichsweise gut dokumentiert (u.a. Wikipedia, Stadthaus Arnstadt). Die Bauleute und Eigentümer sind Judith Rüber und der Fotograf Dr. Jan Kobel. Sein hervorragender Bildfundus rundet die Quellenlage ab. Heute beherbergt das Objekt ein Hotel für Individualisten und Liebhaber ökologischen Komforts und gesunder sowie genussvoller Lebensweise (www.stadthaus-arnstadt.de).



Das Stadthaus Arnstadt ist ein denkmalgeschütztes Ensemble der ehemaligen Möller’schen Handschuhfabrik, einem Fachwerkhaus von 1582/1697 und einem Fabrikgebäude von 1903. Die Gebäude liegen am Pfarrhof 1 im historischen Kern der Bachstadt Arnstadt direkt gegenüber dem ehemaligen frühgotischen Franziskanerkloster, heute Oberkirche. In den Stadthäusern der Handwerker, Händler oder Ackerbürger der gewachsenen Europäischen Stadt des Mittelalters, der Renaissance und des Barock fielen Arbeiten, Wohnen, öffentliche Funktionen und Logis in der Regel zusammen. Nach einer Epoche der industriellen Nutzung knüpfen die heutigen Nutzer wieder an diese Funktionsvielfalt an und bringen das auch mit dem Namen Stadthaus Arnstadt zum Ausdruck.



Baugeschichten

Über einem wahrscheinlich bis zu 150 Jahre älteren, großen Gewölbekeller entstand 1582 nach einem verheerenden Stadtbrand ein dreigeschossiges Fachwerkhaus im Stil der Renaissance mit einer großen und hohen Eingangshalle mit kassettierter Decke, einer repräsentativen Bohlenstube und mit Blumenornamentik bzw. Diamantmuster bemalten Decken im 1. Obergeschoss. Der Bauherr war Cuntz Friedrich, in den Quellen als Ökonom bezeichnet, wie man damals die Landwirte nannte.



Im Portal des Kellerabgangs sind seine Initialen zusammen mit dem Steinmetzzeichen und dem Erbauungsjahr verewigt. Das Gebäude, seine Details und seine Geschichte sind exemplarisch für Bauweise und Nutzung, die seit dem 13. Jahrhundert Mitteleuropa erobert. Der Autor sucht noch nach der Antwort auf die Frage, warum erst im 13. Jahrhundert der Fachwerkbau der uns bekannten Art auftaucht.



Schließlich hat die Menschheit Zeit ihrer Existenz mit Holz und Lehm gebaut und Pfostenbauten waren vor Beginn der Fachwerkära weit verbreitet. Hier werden Pfosten in die Erde gesteckt, die der Konstruktion den Halt gaben. Das ist auch der Grund dafür, warum keine historischen Pfostenhäuser erhalten sind. Das Tragwerk verrottet, die Häuser fallen zusammen und die Baustoffe Holz und Lehm gehen wieder in den Kreislauf alles irdischen ein. Erst mit dem Beginn des Fachwerks mit der in sich stabilen Holzständerkonstruktion die in der Regel auf einem Fundament aus Stein steht hat sich das gravierend geändert. Diese Bauweise wurde zur haltbarsten und flexibelsten Bauweise überhaupt, flexibel in allen Bedeutungen des Wortes, wie noch gezeigt werden wird.



Stockwerkbau

Das Stadthaus in Arnstadt ist ein Stockwerkbau, der sich seit dem frühen 16. Jahrhundert mehr und mehr durchsetzt. Beim Stockwerkbau haben die Ständer nur die Höhe einer Etage und werden durch ein Rähm (einen Querbalken) abgeschlossen. Der Stockwerkbau hat den bis dahin verbreiteten Geschossbau abgelöst, bei dem die Ständer der Außenwand vom Gebäudesockel bis zum Dachansatz reichen. Die Balkenlagen sind eingeschossen, sie sind in die Ständer eingezapft. Der Geschossbau erinnert noch an die Tradition Pfostenbauten, denn hier wie dort war die Höhe der Gebäude durch die Länge der verfügbaren Baumstämme begrenzt. Das hat sich mit dem Stockwerkbau geändert, es konnte kürzeres Bauholz verwendet werden und die Gebäude konnten viele Etagen bekommen. Noch heute stehen aus dieser Zeit viele Häuser mit fünf und mehr Geschossen.



Einen wesentlichen Teil ihrer Flexibilität erhalten Fachwerkhäuser durch ihre Konstruktion eines in sich geschlossenen statischen Verbundes. Alle Holzteile werden miteinander verzapft und die Zapfen mit Holznägeln gesichert. Das bringt Stabilität und gleichzeitig eine dem Material adäquate Beweglichkeit, einerseits für das meist ungetrockenet verarbeitete Holz, andererseits um der heterogenen Konstruktion die Möglichkeit zur Ausdehnung zu geben. An die Haltbarkeit dieser Konstruktion reicht kein moderner Balkenschuh der Welt heran.



Fachwerkhäuser sind damals wie auch heute im zeitgenössischen Holzständerbau Bausätze. Alle Ständer, Rähm und Bänder wurden historisch auf einem Abbundplatz bearbeitet und auf Länge gebracht. Alle Teile wurden mit so genannten Abbundzeichen versehen. Dann wurden sie auf die Baustelle transportiert. Wie viele der uns selbstverständlichen Begriffe aus dem Fachwerkbau kommen zeigt auch der nächste Schritt beim Bau: Mit den fertigen und nummerierten Holzteilen geht es zum „Richten“. Hier waren in Zeiten ohne Kran viele Hilfskräfte nötig, die bei Geschossbauten die Gebinde am Boden zusammensetzten und hochzogen; bei Stockwerkbauten wurde Holz für Holz aufgebaut. Damals wie heute war das Aufrichten des Hauses bzw. seines tragenden Gerüstes eine Aktion von wenigen Tagen - und zum Abschluss wurde dann das Richtfest (sic!) gefeiert.



Schwarzküchen

Zurück zu unserem Stadthaus nach Arnstadt, das Gräfin Johanna Elisabeth 1687 großzügig um einen barocken Anbau mit weiteren Kellern, eine Beletage und eine große Schwarzküche erweiterte. Schwarzküchen dürften übrigens in Verbindung mit den oft mit Stroh und Schilf gedeckten Dächern eine wesentliche Ursache dafür sein, warum wir heute nur noch rund zwei Millionen Fachwerkhäuser haben. Wegen offener Feuerstellen und einer sehr brennbaren Dacheindeckung In mittelalterlichen Städten fingen solche Häuser leicht Feuer und lösten große Stadtbrände aus. Diese ungewollte Zerstörung war weit öfter als die Brandschatzung während der zahlreichen Kriege. Mit modernen Feuerstätten und festen Dächern wären die meisten Stadtbrände ausgeblieben und Fachwerk wurde unsere Städte in einem weit größeren Umfang bestimmen.



Der Umbau durch die Gräfin dürfte entscheidend zur heutigen Silhouette des Hauses beigetragen haben, der zudem wie viele der uns heute vertrauten Fachwerkgebäude den Stolz und Status seiner Bewohner vorstellt. Geschossbauten und der frühe Fachwerkbau waren in ihrer Gestalt meist sehr reduziert und schmucklos, die Menge der verwendeten Balken wurde auf das konstruktiv Notwendige beschränkt. Erst mit den Stockwerkbauten ab dem 16. Jahrhundert werden schmückende Details häufiger. Das Vermögen der Erbauer führte oft zu einem massiven Einsatz von sichtbaren Holzstreben, die weit über jede statische Erfordernis hinausgingen. Die Häuser wurden mit einzelnen oder doppelten Andreaskreuzen, Fußbändern, Rauten und anderen geometrischen Verstrebungen versehen, die nahezu ausschließlich dekorative Bedeutung hatten. Beim Hotel Stadthaus in Arnstadt besonders auf der rechten Seite zu sehen, wo in jedem Gefach unter der Fensterreihe ein geschwungenes Andreaskreuz angeordnet ist.



Mit den Geschossbauten erscheinen auch Geschossvorkragungen, wie auch bei unserem Beispiel zu sehen. Die Fachwelt ist mehrheitlich der Ansicht, dass die Vorkragungen rein gestalterische Gründe haben. Der Autor vermutet auch eine Absicht auf Raumgewinn in den oberen Etagen und Wetterschutz in den Etagen darunter - auch wenn das in eng bebauten Fachwerkstätten die Lichtverhältnisse in den Gebäuden mit ohnehin kleinen Fensteröffungen weiter verschlechtert hat.



Die heutigen mit dem Thüringischen Denkmalpreis ausgezeichneten Bauherren des Stadthauses Judith Rüber und Dr. Jan Kobel haben das Projekt „Stadthaus“ genannt, weil sie an eine historische Tradition anknüpfen. Im Gegensatz zu heute war das Wohnen und Arbeiten im selben Gebäude normal.



Heute ist die dem Platz zugewandte Ostfassade wieder Sichtfachwerk, ebenso die Nordfassade. Bis 1938 war das gesamte Haus verputzt, eine Mode, die im Klassizismus entstand. Seit etwa 1800 passte man städtische Fachwerkhäuser der Erscheinung von mittlerweile üblichen Steinhäusern an, sie wurden verputzt und mit einem einheitlichen Anstrich versehen. Großmann: „Auf dem Lande blieb Fachwerk noch bis nach der Mitte des 19. Jahrhunderts gestalterisches Element. Dies führte dazu, dass im 20. Jahrhundert Fachwerk lange Zeit als ‘bäurisch’ galt.“



Fachwerk lebt

Fachwerk „lebt“ nicht nur deshalb, weil seine Konstruktion jede Bewegung des Untergrundes mitmacht, ohne seine Stabilität zu verlieren. Wir haben alle Gebäude mit enormen Schiefständen vor Augen, die wir in jeder Fachwerkstatt finden. Fachwerk lebt auch wegen seiner spürbaren Geschichte, die in unserem Zeitalter des Bauens nach dem Stil „schnell, glatt, sauber“ Millionen Menschen aus aller Welt als Besucher von Fachwerkstädten oder Freilichtmusen fasziniert. Fachwerk lebt aber auch, weil es stets neuen Nutzungen zuzuführen ist, wovon auch der Historismus zeugt, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts bei städtischen Fachwerkneubauten historische Vorbilder aus dem 16. Jahrhundert zitiert, jedoch Grundrisse und Nutzung entsprechend den modernen Erfordernissen entsprechend auslegt. Holz und Schmuck wurden (wieder) Stolz nach außen gekehrt, bis um 1910 der Fachwerkbau erneut aus der Mode kam. Als Baukonstruktion kehrt er aktuell als Holzständerbauweise wieder, die Zahlen steigen an. Allerdings sind die Objekte meist wenig charismatisch. Dieser meist im Einfamilienhausbau genutzte Baustil ist ökologisch absolut sinnvoll, wird aber wegen seines Verzichts auf Schmuck und repräsentative Details keinen Eingang in die Geschichte finden.



Ganz anders das Stadthaus in Arnstadt. Nach 15 Jahren Leerstand wurde das Gebäudeensemble erworben. Nachdem An- und Zwischenbauten aus dem 20. Jahrhundert abgerissen waren, haben die privaten Bauherren zunächst das Fachwerkhaus aufwändig und nach allen Regeln der Kunst saniert. Die starke industrielle Überformung und der Leerstand hatten statische Probleme zur Folge. Doch es gelang, die Häuser in ihrer Struktur und der noch vorhandenen Bausubstanz weitgehend zu erhalten, zu sanieren und zu rekonstruieren. Dabei setzten die Bauherren konsequent auf traditionelle Handwerkskunst und traditionelle Baumaterialien. In Teilbereichen wurde fast 500 Jahre altes Baumaterial Lehm wieder aufbereitet und eingebaut, ergänzt um moderne Lehmbaustoffe speziell zur Sanierung von Fachwerkgebäuden von Claytec, Kalkprodukte von Solubel und Maxit, Leinölfarben von Ottosson und natürlich Holz.



Die Mühe, das historische Gebäude einer neuen Nutzung als Hotel zuzuführen hat sich gelohnt: In der ehemaligen Schwarzküche wird heute gefrühstückt, im enormen Gewölbekeller sind zukünftig Weinverkostungen geplant, die Zimmer sind sorgsam und ökologisch saniert. Die Aura des Hauses ist zu neuer Blüte erwacht.



Dr. Michael Willhardt



Über den Autor:

Dr. Michael Willhardt führt eine Kommunikations-Agentur in Duisburg. Claytec ist Preisträger des Jahres 2012 beim „Großen Preis des Mittelstandes“.