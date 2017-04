Innovation, Mobilität, Industrie, Wissenschaft Autonomes und vernetztes Fahren: Weitwinkel-Stereo-Kameras und Angriffe in Virtual Reality

Damit fahrerlose Fahrzeuge sicher am Straßenverkehr teilnehmen können, müssen sie jederzeit ein vollständiges Abbild der Verkehrssituation haben, in der sie sich befinden. Die „Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe“ erforscht im Projekt OPTICAR, wie sich dieses Ziel mit Hilfe von Weitwinkel-Stereo-Kameras erreichen lässt. Auf der Hannover Messe 2017 lässt sich der aktuelle Entwicklungsstand am Stand der „Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe“ (Halle 27, Stand H71) erleben. Zudem wird dort in Virtual-Reality-Technik ein Angriffsszenario auf das vernetze Fahren mit den unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten gezeigt.