Auf dem Weg zur DIN Norm

Stellen Sie sich vor, Ihnen wird dreimal Blut abgenommen und Sie erhalten drei unterschiedliche Blutbilder. Denkbar? Keinesfalls! Wir würden das Vertrauen in die Medizin verlieren.Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit völlig identischer Beschreibung Ihrer Lebenssituation – Familie, Einkommen, Wohnung, Auto, Hobbies – zu drei verschiedenen Finanzberatern und erhalten drei verschiedene Finanzanalysen. Denkbar? Ja sicher, alltägliche Realität. Unter anderem deshalb haben viele Menschen in unserem Land ein eher eingetrübtes Vertrauen in Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe.Das soll jetzt anders werden. Das für den Großen Preis des Mittelstandes nominierte DEFINO Institut für Finanznorm hat eine „Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte" entwickelt, die dazu beitragen soll, dass die Analyse der finanziellen Situation von Familien und Singles in Zukunft leichter nachvollziehbar, transparenter und verlässlicher wird.Gleichgültig ob ein Finanzberater für eine Bank, eine Versicherung oder unabhängig tätig ist: Die Frage, welchen Risiken und Zielen er eine hohe und welchen er eine geringere Bedeutung beimisst, soll künftig nicht mehr von dessen Kenntnissen und Lebenserfahrung oder von den Vorgaben seines Auftraggebers abhängen, sondern sich allein an den objektiven Notwendigkeiten der Verbraucher orientieren. Diese Notwendigkeiten wiederum leiten sich konsequent aus deren Lebenssituation ab: dem Familienstand, dem Einkommen, der Wohnung, den Hobbies und anderen mehr.Bereits Ende 2012 hat das DEFINO Institut beim Deutschen Institut für Normung (DIN) einen Antrag gestellt, damit die entwickelte Analysemethodik die notwendige Verbindlichkeit erlangen kann. Frühzeitig wurden so Verfahren eingeleitet, dass die DEFINO-Logik zu einem DIN-Standard und später auch zu einer wirklichen DIN Norm werden kann. Das galt damals in der Branche als beinahe revolutionär.Finanzanalyse und Norm - geht das zusammen? Finanzberatung ist schließlich etwas ganz Individuelles. Ja, das geht: Ihr Blutbild ist doch auch etwas ganz Individuelles. Und seine Individualität ist eben gerade dadurch gewährleistet, dass es nach einem standardisierten Verfahren erstellt wird.39 Verbraucherschützer, Verbandsmitarbeiter, Wissenschaftler und Finanzexperten arbeiten seit mehr als zwei Jahren konzentriert und konstruktiv mit der DEFINO-Logik und an der aus ihr entwickelten DIN SPEC 77222. Gemeinsames Ziel ist nun die DIN Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten" zu erarbeiten.Ende 2017 soll das Ergebnis vorliegen: Die erste große Norm in der Finanzbranche!Inzwischen arbeiten immer mehr Finanzberater, z. B. in der Deutschen Bank oder der Volksbank Emmerich-Rees, nach dem DEFINO-Verfahren und mit DEFINO-zertifizierter Software. Das DEFINO-Verfahren ist logisch, verständlich und so einfach, dass es nicht nur für den Einsatz durch Profiberater, sondern auch zur Selbstanalyse durch Verbraucher taugt.