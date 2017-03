Verlängerte Werkbank war gestern – heute sind EMS Unternehmen wichtige Partner auf Augenhöhe

Führt man sich die Entstehung der EMS Industrie chronologisch vor Augen, wird sichtbar, was diese Firmen zu leisten imstande sind.

Hersteller von elektronischen Geräten hatten bis in die 1960er Jahre noch eine sehr hohe Fertigungstiefe. Spannende Fertigung, Mechanik, Chemie, Elektronik, alles wurde im eigenen Hause hergestellt.

In dieser Epoche begann aber auch die Auslagerung „Outsourcing“ einfacher Arbeiten. In den 1970er Jahren ging der Umdenkungsprozess weiter, Produkteigner besinnen sich auf Ihre Kernkompetenzen, damit beginnt der Auslagerungsprozess der Roh-Leiterplattenfertigung. Mitte der 1980-er Jahre gewinnt die SMT (Surface Mounted Devices) in der Massenanwendung der Elektronik bereits an Bedeutung. Gründe dafür sind relativ einfache Automatenbestückung im Vergleich zu THT (Through Hole Technologie) und die Möglichkeit deutlich höhere Stückzahlen zu produzieren. Hinzu kommt die Möglichkeit einer wesentlich höheren Produktionsqualität und deutlich stärkeren Miniaturisierung.

Der Nachteil sind hohe Investitionskosten und das Problem, leistungsfähige SMD-Bestückungslinien auszulasten. Jetzt sind EMS Pioniere gefragt die mit der Idee „Bestückungsdienstleister“ Unternehmen gründen → EMS entsteht als eigenständiger Industriezweig.

Was anfangs als verlängerte Werkbank mit Materialbeistellung begann, ergänzte sich Zug um Zug. Montage und Prüftätigkeiten elektronischer Baugruppen komplettierten die Bestückung. Zeitnah bauten diese Contract Manufacturer know how und Kapazitäten für Materialeinkauf auf.

Nachdem eine Vielzahl von Kunden sich auf den Einkauf bestückter Baugruppen und montierter Geräte eingestellt hatten, wurden vom EMS auch Logistikleistungen und Lagerhaltung gefordert, ship to line, ship to stock, just in time, Konsignation oder Kanban gehört nun zur Dienstleistung der EMS Branche.

After Sales Service war die konsequente Weiterentwicklung im Service Angebot. Die aktuelle Herausforderung ist Design und Entwicklung vom EMS Partner.

Welche Vorteile entstehen dabei für Kunden, die Bedarf an Elektronik haben?

Entwicklung und Design sind sehr komplexe Prozesse, die ein Endprodukt wesentlich von mehreren Seiten aus beeinflussen und die Chance auf den Erfolg mit steuern. Heute sprechen wir von Design for Excellence, und meinen damit: Design for Manufacturing, Design for Testability, Design for Cost und Design for Logistic.

Die effektivste Methode Design for Excellence zu erreichen ist die Umsetzung im Team und an der Quelle. Die Fäden dafür laufen bei einem modernen EMS wie PROFECTUS in seinem Netzwerk zusammen. Wir haben vernetzte Kompetenz und kurze Wege. PROFECTUS schafft optimale Verbindung von Engineering, Manufacturing & Services. Durch vernetzte Kompetenzen, intern und extern mit interdisziplinären Teams, wenigen Schnittstellen und kurzen Wegen, entsteht ein zeitnahes Feedback.

Mit neuester Technologie werden gewonnene Erkenntnisse ständig verbessert und fließen in neue Produkt- und Entwicklungsideen mit ein. Wir sorgen für Optimierung durch Spezialwissen bereits in der Entwicklungsphase und dadurch für kurzes time to market unserer Kunden. PROFECTUS ist heute in der Lage die Wertschöpfungskette, angefangen von der Idee oder der Vision für ein Produkt bis zum After Sales Service, komplett umzusetzen.

Warum das so ist? ganz einfach:

Das bisherige Kerngeschäft eines EMS ist die Herstellung von elektronischen Baugruppen, Geräten und Systemen. Er kennt also viele Probleme deren Verbesserungsmöglichkeit und deren Eliminierung. Durch die tägliche Praxis kann er Probleme erkennen bevor es welche sind. Wir lernen aus Fehlern – täglich. Entscheidend ist dabei, dass sich Fehler nicht wiederholen dürfen. Best Practise ist ein Erfahrungsschatz, der von der Mündung zur Quelle gelangt. Ein EMS mit In-house Entwicklung übermittelt Verbesserungen von der Quelle – face to face – vom Worker zum Designer, ohne Umwege. Oft sind Prozessprobleme die Auswirkungen von Designfehlern.

Herstellungsprozesse sind beim EMS In-house vorhanden. Durch die Diskussion im Team erreichen wir die kürzeste Regelschleife, genaueste Information höchste Effektivität, optimale Qualität, Zeitgewinn und Kostenreduzierung.

Time to market ist ausschlaggebend für den Erfolg eines Produktes – hier kann der EMS Partner für mehr Geschwindigkeit sorgen. Frühe Einbindung in die Industrialisierung durch neueste Technologie. Diese wird parallel in mehrere Produkte eingesetzt, dadurch gewinnt der EMS Designer sehr schnell an Erfahrung und kann diese schneller umsetzen als andere.

Teambesprechungen mit Entwicklung, Einkauf, Fertigung, Logistik, Qualitäts-sicherung und Controling finden regelmäßig im eigenen Hause statt – das schafft auch ständiges Feedback für neue Designs. Prototypen und Muster können unter seriennahen Bedingungen hergestellt und getestet werden. So liefern wir Zeitgewinn.

Ca. 80 % der Produktkosten werden in der Entwicklung festgelegt – danach sind Einsparungen nur schwer und in geringem Umfang zu erreichen. Einen hohen Wertschöpfungsanteil stellt dabei das Material dar. Durch eine Vielzahl herzustellender Produkte hat ein EMS einen vielfältigen Lieferantenstamm eine ganzheitliche supply Chain und Erfahrung mit unterschiedlichsten Bauelementen mit einer Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Branchen.

Lifecycle Management, Obsoleszenz oder 2nd source – das ist tägliche Praxis zwischen Einkauf und Entwicklung. Dadurch ist der EMS auch in der Lage, durch Einbeziehung externer Team-Mitglieder, bereits in der Entwicklung optimale Bedingungen zu schaffen – In der Funktion, im Preis und der Verfügbarkeit.

Auch technologische Eigenschaften z.B. bei Leiterplatten können ideal ausgewählt werden, da ein EMS ständig mit LP Herstellern im Geschäft ist. Als Bestandskunde erhält er einen entsprechenden Service. Durch die ständige Herausforderung unterschiedlicher Produkte ist er in der Lage, die auf das Produkt zugeschnittene Technologie auszuwählen und einzusetzen.

Durch ständige Zusammenarbeit stehen Netzwerke zu externen Spezialisten zur Verfügung. Vorteile haben wir, weil wir dort oft Bestandskunde sind und bidirektional Geschäfte machen.

Der elektrische Test oder Funktionstest, ist der letzte Beweis des EMS, das er seine Arbeit richtig gemacht hat – selbstverständlich ist die Testbarkeit einer Baugruppe aber nicht. Damit eine Baugruppe umfassend und effektiv getestet werden kann – muss dies in den Entwicklungsprozess mit einbezogen werden.

Wir im Hause PROFECTUS setzen dafür eine Vielzahl technologisch unterschiedliche Systeme ein. Bei der heutigen Packungsdichte der Bauelemente und der Miniaturisierung lässt sich ein Test kaum noch integrieren, wenn er beim Design nicht berücksichtigt wird.

PROFECTUS ist hier mit einer eigenen Prüfgeräteentwicklung und Prüfgerätebau noch einen Schritt weiter gegangen. Der Austausch zwischen Test-Ingenieur und Entwicklungs-Ingenieur findet praktisch täglich statt – Ein Team ohne Umwege.

PROFECTUS der EMS Dienstleister auf Augenhöhe – Wir nehmen die Herausforderung an.