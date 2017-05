Kleingalvanik mit dickem Plus für Umwelt, Sicherheit und Konstanz

Mit einer Produktinnovation aus dem Hause Jentner Plating Technology, Pforzheim, wird das Versilbern in der Kleingalvanik jetzt sicher, sauber und wirtschaftlich wie nie zuvor. So enthält das neue Silberbad JE60 kein Cyanid mehr und erfordert im Veredelungs­prozess auch kein nachträgliches Hinzufügen des hochgiftigen Blausäure­salzes, was signifikante Umwelt- und Sicherheitsvorteile zur Folge hat. Darüber hinaus sind die Standzeiten deutlich höher als bei Cyanid-basierten Silberbädern, da kein Zersetzen durch Oxidation möglich ist. Der Elektrolyt kann für Gestell- und für Trommelware bis zu einer Schichtstärke von max. 25 µm einsetzt werden. Die erzielte Reinheit der Silberniederschläge liegt nahezu bei 100 Prozent und eignet sich sowohl für jegliche dekorative als auch für technische Anwendungen. Das neue cyanidfreie Silberbad JE60 ergänzt das nach wie vor bei Jentner Plating Technology erhältliche Glanzsilberbad JE36 und soll dieses auf lange Sicht ersetzen. Hier geht es zum Datenblatt: http://www.jentner-plating.com/cyanidfrei/Cyanidfreies_Silberbad_JE60.pdf

Der Hersteller bietet Interessenten kostenlose Teststellungen an. Für beide Silberbäder, JE60 und JE36, empfiehlt sich der Einsatz der programmierbaren Jentner-Kleingalvanisiergeräte Digital II oder Digital V.

„Gerade für die Juweliere, die das Silberbad nicht tagtäglich nutzen, bietet die hohe Konstanz unseres JE60 einen willkommenen wirtschaftlichen Vorteil, ist es doch wesentlich beständiger als cyanidhaltige Elektrolyte“, betont Frank Braun, Leiter Chemie bei Jentner Plating Technology. „Ganz davon abgesehen ist der Umgang mit dem völlig ungiftigen Material ganz erheblich ungefährlicher und auch umweltschonender.“

„Wir haben bislang wegen des bisher üblichen Cyanids in den Bädern ganz bewusst auf das Versilbern verzichtet“, erklärt Patrick Herb von Herb Schmuck aus Pforzheim. „Die Ergebnisse aus unseren Tests des neuen cyanidfreien Silberbad JE60 waren jedoch so überzeugend, dass wir es künftig öfter nutzen werden.“

Ergänzendes zu Jentner

Der Name Jentner steht seit mehr als 40 Jahren als Inbegriff für höchste Qualität von Produkten und Dienstleistungen aus der Oberflächen- und Galvanotechnik. Im Jahr 1974 in der ‘Goldstadt‘ Pforzheim von Kurt Jentner gegründet, lag der Schwerpunkt zunächst noch auf der Entwicklung von Edel- und Unedelmetall-Elektrolyten. Mittlerweile hat sich das seit 1999 in zweiter Generation von Chris Jentner geleitete und als C. Jentner GmbH firmierende Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitern auf die Galvanisierung, also die Metallbeschichtung durch Elektrolyse, für Produkte aus verschiedenen Branchen spezialisiert.

In den modernen Galvanikanlagen werden Lohnveredelungen vom Klein­auftrag bis hin zur Massenware durchgeführt. Dabei handelt es sich sowohl um Unedelmetall-Beschichtungen wie Glanz- und Velourverchromen oder chemisches Vernickeln als auch um Edelmetall-Beschichtungen wie Vergolden, Versilbern, Rhodinieren, Platinieren und vieles andere mehr.

Die C. Jentner GmbH realisiert als Dienstleistungspartner vieler namhafter Unternehmen im In- und Ausland professionelle Metallbeschichtungen unter anderem für die Branchen Automotive, Medizintechnik, Sensortechnik, Luft- und Raumfahrt. Dekorative Beschichtungen entstehen beispielsweise für Schiffs­interieur, Hotelausstattung, Sanitärherstellung, Schmuck und Uhren.

Der im März 2015 erfolgte Zukauf einer weiteren Lohngalvanik ermöglichte den kontinuierlichen Ausbau insbesondere im Bereich technischer Kunden. Die nach DIN EN ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement) und DIN EN ISO 14001:2009 (Umweltmanagement) zertifizierte C. Jentner GmbH gehört zur 2013 formierten Jentner Group. Gruppenweite Schwesterunternehmen sind die Jentner Plating Technology GmbH als Produzent von galvanischen Anlagen und Elektrolyten, die auf die Metallveredelung exklusiver Großprojekte spezialisierte International Plating Project GmbH sowie die Aurelia Metalle Deutschland GmbH für den Edelmetall­handel.

Weitere Informationen bietet die Webseite des Unternehmens unter http://www.jentner.de.