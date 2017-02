Immer im Einklang mit der Norm

Günzburg (jm). Der bayerische Qualitätshersteller Günzburger Steigtechnik hat rund um die Normenänderungen bezüglich DIN EN 131-1/2 und DIN EN ISO 14122 eine große Service-Offensive für seine Kunden und die Partner im Handel gestartet. Mit speziellen Sonderdrucken und Mailings, einer übersichtlichen Darstellung im neuen Steigtechnik-Ratgeber 2017 sowie einem Normenservice im Internet auf www.steigtechnik.de bringt das Unternehmen Licht ins Dunkel und informiert seine Kunden und Geschäftspartner über den aktuellen Stand des Umstellungsprozesses.

„Wir arbeiten als Hersteller aktiv in den unterschiedlichen Normengremien mit und diesen Informationsvorsprung geben wir gerne an den Handel und die Anwender weiter. Bezüglich der Neuerung der DIN EN 131 haben wir den Fachhandel über ein mehrstufiges Kommunikationskonzept bereits vor Monaten informiert. Das Feedback auf unseren Normen-Service ist großartig“, erklärt Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik.

Darum geht’s: Ab dem 1. November 2017 dürfen Hersteller wie die Günzburger Steigtechnik Leitern nur noch nach der überarbeiteten, neuen Leiter-Norm DIN EN 131-1 ausliefern. Wichtigste Änderung: Anlegeleitern mit einer Leiterlänge von über drei Metern müssen dann eine größere Standbreite aufweisen, beispielsweise durch Quertraversen oder eine konische Bauweise. Betroffen sind auch aufgesetzte Schiebeteile von dreiteiligen Mehrzweckleitern. Sind die Schiebeteile länger als drei Meter, dürfen sie gemäß der neuen DIN EN 131-1 nur von der Leiter trennbar sein, wenn sie die neuen Anforderungen der größeren Standbreite für Anlegeleitern erfüllen.

„Wir bieten hier alle Optionen. In unserem neuen Steigtechnik-Ratgeber 2017 können unsere Kunden bereits jetzt die Anlage-, Mehrzweck- und Schiebeleitern entsprechend der neuen Norm bestellen. Wahlweise sind bis zum 30. Oktober auch die bisherigen Ausführungen erhältlich, die sich später mit unseren Nachrüstsätzen normkonform umrüsten lassen. Das gilt natürlich auch für Lagerware. Diese lässt sich genauso normenkonform nachrüsten wie Leitern, die bereits im Einsatz sind“, so Munk. Für jede Anlegeleiter des bayerischen Qualitätsherstellers gibt es daher die passende Lösung nach DIN EN 131, entweder als Standardtraverse, als „nivello“- oder als „roll-bar“-Traverse. „Arbeitgeber, Sicherheitskräfte und -beauftragte müssen einfach und kostengünstig ein einheitliches Sicherheitsniveau bei Leitern gewährleisten können. Wir helfen ihnen dabei, diesen Anspruch in die Tat umzusetzen“, erklärt der Steigtechnik-Experte aus Günzburg.





Eine weitere Neuerung für 2017 ist die DIN EN 131-2 mit unterschiedlichen Prüfgrundlagen für Leitern für den gewerblichen und den nicht-gewerblichen Gebrauch. Die Günzburger Steigtechnik hat bereits mit den neuen Prüfungen begonnen und zeigt auch in ihren Seminaren auf, was künftig in Abhängigkeit von der jeweiligen Leiterklasse aufgrund neuer Normprüfungen durch den Hersteller zu beachten ist.

Auch für Laufstege, Rampen, Treppen, Treppenleitern, Geländer und Steigleitern an maschinellen Anlagen ergeben sich 2017 Normenänderungen, da die neue DIN EN ISO 14122 ab dem 1. Januar schärfere Sicherheitsbestimmungen für ortsfeste Zugänge an maschinellen Anlagen fordert. „Hier gilt es, eine ganze Reihe an Details zu beachten. Natürlich haben wir auch diese Änderungen bei unseren Produkten im Ratgeber und bei unseren Sonderkonstruktionen beachtet“, erklärt Ferdinand Munk.

Über den Normen-Service will das Unternehmen Händler und Kunden auch in Zukunft stets aktuell informieren, und zwar nicht nur über die Normenänderungen an sich, sondern auch über die Aussagen, Kommentare und Handlungsempfehlungen der DGUV. „Wir haben hier selbstverständlich auch die Betriebssicherheitsverordnung und die entsprechenden Technischen Regeln im Blick“, erklärt Ferdinand Munk mit Verweis auf das ausführliche Online-Angebot: Unter der Rubrik www.normen.steigtechnik.de informiert die Günzburger Steigtechnik stets aktuell über jüngste Änderungen. Weitere Informationen auch unter Telefon 08221/3616-01 oder per E-Mail unter [email protected].

Über die Günzburger Steigtechnik

Die Günzburger Steigtechnik GmbH zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Steigtechnik aller Art. Produkte der Günzburger Steigtechnik sind zum einen Leitern für den gewerblichen und privaten Gebrauch, aber auch alle Arten von Roll- oder Klappgerüsten sowie Rettungstechnik, Podeste und Sonderkonstruktionen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen macht immer wieder mit innovativen Ideen auf sich aufmerksam, die unter dem Motto „Steigtechnik mit Grips“ entwickelt werden und den Kunden einen Mehrwert in der Praxis bieten. Die Günzburger Steigtechnik fertigt ausnahmslos am Standort Günzburg. Auf alle Serienprodukte gewährt das Unternehmen eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren. Als erster Hersteller überhaupt wurde die Günzburger Steigtechnik bereits im Jahr 2010 vom TÜV Nord mit dem zertifizierten Herkunftsnachweis „Made in Germany“ auditiert. Das Unternehmen wurde mehrfach für seine Innovationen, sein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln, die wirtschaftliche Entwicklung und als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. So ist die Günzburger Steigtechnik jüngst Top 100 Innovator, ntv „Hidden Champion“ in der Kategorie Verantwortung, laut bayerischem Mittelstandspreis ein „Bayerisch-Cr?me-de-la-Cr?me-Unternehmen“ sowie Sieger beim Wettbewerb „Familienfreundlichkeit im Handwerk“. In Bayern zählt sie zu den 20 familienfreundlichsten Unternehmen.

Die Günzburger Steigtechnik schloss das Geschäftsjahr erneut mit einem Umsatzplus ab und ist im 118. Jahr seines Bestehens weiter auf Wachstumskurs. Das Unternehmen beschäftigt am Firmensitz in Günzburg über 250 Mitarbeiter.