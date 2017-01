Firmennews HIGHCLEAN GROUP nimmt 21. Mitglied auf

Gut ein Jahr nach dem Zusammenschluss der 18 Mitgliedsunternehmen von RSP und Formaclean zur HIGHCLEAN GROUP e.G. nimmt die Gruppe zum 1. Januar 2017 mit der Firma FINCKE-Hygiene nun schon ihr 21. Mitglied auf. „Fincke ist Spezialist für Hygienemanagement in Unternehmen, fügt sich geografisch optimal in unsere Gruppe ein und ergänzt die Sortimente in idealer Weise“, betont Markus Karlisch, Vorstandsvorsitzender der HIGHCLEAN GROUP.