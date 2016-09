Einbau von neuem WLAN-System in ICE-Flotte gestartet

(Berlin, 19. September 2016) Die Deutsche Bahn (DB) stattet ihre ICE-Flotte mit einem neuen, erheblich leistungsfähigeren WLAN-System aus. Der Einbau in rund 250 Züge der ICE-Einsatzflotte ist jetzt gestartet und wird bis Jahresende 2016 abgeschlossen sein. Die ICE werden mit der derzeit modernsten WLAN-Technik der schwedischen Firma Icomera ausgestattet (Multiprovider-Technik). Diese greift auf die jeweils schnellsten Datennetze (LTE, UMTS) aller Mobilfunknetze zu und kann durch intelligentes Bündeln der Netzbetreiberkapazitäten bedeutend höhere Datenvolumen verarbeiten. Die zur Verfügung stehende Bandbreite im Zug ist abhängig von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze.

Die neue Technik ist Voraussetzung dafür, dass die DB ab Dezember 2016 den Internetzugang über WLAN auch in der 2. Klasse kostenlos anbieten kann, bis zu einem gewissen Datenvolumen auch besonders schnell. Insgesamt investiert die Deutsche Bahn rund 100 Millionen Euro in das neue WLAN sowie neue Mobilfunk-Repeater im ICE. Die umgerüsteten Züge sind an einem neuen WLAN-Logo zu erkennen.



Sparpreise ab 29 Euro

Anzeige

Leistungsfähigeres WLAN und eine verbesserte Telefonie sind Teile des im Dezember 2015 vorgestellten Programms „Zukunft Bahn“, mit dem die Deutsche Bahn konsequent die Qualität ihrer Angebote verbessert.