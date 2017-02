Ein ausgezeichnetes Jahr für die Günzburger Steigtechnik

„Ich bin stolz, dass wir auch in diesem Geschäftsjahr wieder so erfolgreich gearbeitet haben. Ein Garant dafür war einmal mehr unser ständiger Innovationsgeist, der uns immer wieder zu innovativen und kreativen Ideen antreibt. So konnten wir allein 2016 zehn Neuheiten präsentieren, die auf dem Markt hervorragend ankamen. Mit den neuen Fertigungs- und Lagerhallen in Günzburg stärken wir den Standort und leben unseren Qualitätsanspruch ‚Made in Germany’ mehr denn je“, erklärt Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik.

Insgesamt zehn neue Produkte stellte die Günzburger Steigtechnik im vergangenen Geschäftsjahr vor, unter anderem das in der Fachpresse und in Praxistests ausgezeichnete ML Gerüst und die Plattformleiter „FlexxStep“. Generell standen 2016 Produkte für die Arbeitssicherheit wie die Stufenstehleitern mit der rutschhemmenden Trittauflage „clip-step R13“ für den Einsatz in rutschgefährdeten Arbeitsbereichen, Ergonomie-Highlights wie die Stufenleitern mit „ergo-pad“-Griffzone sowie die Sprossenleitern mit „roll-bar“-Traverse im Fokus des Seriensortiments.

Längst etabliert hat sich die Günzburger Steigtechnik als Trendsetter im Segment der Ergonomie und rutschhemmenden Trittflächen. Dank der laufenden Neu- und Weiterentwicklungen gilt das Familienunternehmen in diesem Markt als Kompetenz- und Innovationsführer.

Nicht nur im Standardsortiment ging es 2016 für die Günzburger Steigtechnik weiter nach oben, sondern auch in den weiteren Geschäftsbereichen der Sonderkonstruktionen und Rettungstechnik. „Auch hier haben wir zum richtigen Zeitpunkt wieder Innovationen auf den Markt gebracht, die sehr gut angenommen werden“, so Munk und verweist auf den erfolgreichen Auftritt bei der internationalen Fachmesse Innotrans in Berlin. Hier hatte das Familienunternehmen die Fachwelt mit seinen Steigtechniklösungen für Schienenfahrzeuge begeistert.

Strategischen Weitblick hat die Günzburger Steigtechnik 2016 mit ihrer Beteiligung am neuen Technologiezentrum Augsburg (TZA) bewiesen. Denn mit dem Büro und der Werkstatt im TZA macht sich die Günzburger Steigtechnik fit für die Technologien der Zukunft. Sie erforscht und entwickelt hier neue Materialien und Produkte. Für den bayerischen Qualitätshersteller ist die Beteiligung am TZA ein wichtiger Schritt, um die eigene Innovationskraft weiter zu steigern, Arbeitsplätze langfristig zu sichern und den Standort Günzburg zu stärken.

Dass es sich bei der Günzburger Steigtechnik ausgezeichnet arbeiten lässt, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwarz auf weiß. 2016 gab es eine ganze Reihe an namhaften Auszeichnungen für den Steigtechnikhersteller. Die Günzburger Steigtechnik zählte auch 2016 zu den Top-100-Innovatoren des deutschen Mittelstands und wurde für seine nachhaltige Unternehmensstrategie mit dem Eisen CSR Award ausgezeichnet. Gekrönt wurde das erfolgreiche Geschäftsjahr 2016 mit zuletzt vier Auszeichnungen innerhalb von nur einer Woche. Für seine tolle Gesamtentwicklung wurde das Unternehmen vom Nachrichtensender n-tv in der Kategorie Verantwortung als „Hidden Champion“ ausgezeichnet, beim bayerischen Mittelstandspreis gab es die Ehrung als „Crème de la Crème Unternehmen“ der besten Mittelständler für die Gesamtentwicklung des Unternehmens in den vergangenen zehn Jahren. Zwei Auszeichnungen erhielt die Günzburger Steigtechnik als familienfreundlicher Arbeitgeber: Das Unternehmen gewann beim bundesweiten Wettbewerb „Familienfreundlichkeit im Handwerk“ und wurde beim Preis „Erfolgreich.Familienfreundlich“, den die beiden bayerischen Ministerien für Wirtschaft und Arbeit gemeinsam vergeben, als eines der 20 familienfreundlichsten Unternehmen in Bayern geehrt.

Ähnlich erfolgreich soll es für die Günzburger Steigtechnik auch im Geschäftsjahr 2017 weitergehen. „Wir starten optimistisch ins neue Jahr und werden unseren Kunden auch in den kommenden Monaten wieder innovative Ideen vorstellen, die Ihnen in Bezug auf Arbeitssicherheit und Handling einen Mehrwert für Ihre Arbeit bringen. Steigtechnik mit Grips eben, für die wir bekannt sind“, so Ferdinand Munk.

Über die Günzburger Steigtechnik Die Günzburger Steigtechnik GmbH zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Steigtechnik aller Art. Produkte der Günzburger Steigtechnik sind zum einen Leitern für den gewerblichen und privaten Gebrauch, aber auch alle Arten von Roll- oder Klappgerüsten sowie Rettungstechnik, Podeste und Sonderkonstruktionen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen macht immer wieder mit innovativen Ideen auf sich aufmerksam, die unter dem Motto „Steigtechnik mit Grips“ entwickelt werden und den Kunden einen Mehrwert in der Praxis bieten. Die Günzburger Steigtechnik fertigt ausnahmslos am Standort Günzburg. Auf alle Serienprodukte gewährt das Unternehmen eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren. Als erster Hersteller überhaupt wurde die Günzburger Steigtechnik bereits im Jahr 2010 vom TÜV Nord mit dem zertifizierten Herkunftsnachweis „Made in Germany“ auditiert. Das Unternehmen wurde mehrfach für seine Innovationen, sein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln, die wirtschaftliche Entwicklung und als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. So ist die Günzburger Steigtechnik jüngst Top 100 Innovator, ntv „Hidden Champion“ in der Kategorie Verantwortung, laut bayerischem Mittelstandspreis ein „Bayerisch-Crème-de-la-Crème-Unternehmen“ sowie Sieger beim Wettbewerb „Familienfreundlichkeit im Handwerk“. In Bayern zählt sie zu den 20 familienfreundlichsten Unternehmen.

Die Günzburger Steigtechnik schloss das Geschäftsjahr erneut mit einem Umsatzplus ab und ist im 118. Jahr seines Bestehens weiter auf Wachstumskurs. Das Unternehmen beschäftigt am Firmensitz in Günzburg über 250 Mitarbeiter.