ASTRO Motorengesellschaft Geestland – Besuch aus Shanghai

Zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltall:

ASTRO Motoren entwickelt und produziert hochpräzise Elektromotoren bis 200 Watt für über 200 Einsatzgebiete. Synchron-, Schritt – und bürstenlose Gleichstrommotoren, Stirnrad-, Flach-, Planeten- und Schneckengetriebe – Die modularen Motoren und Getriebe werden in Millionen Kombinationen – passgenau zu den Anforderungen jedes Kunden gefertigt - Handarbeit „Made in Germany“. Von Niedersachsen aus liefert das Unternehmen Antriebstechnik in die ganze Welt – als deutscher Marktführer für explosionsgeschützte Motoren bis 200 Watt. Weltweit verfügt ASTRO über 26 Handelsvertretungen. Es werden Serien gefertigt, hochspezialisierte Einzellösungen entwickelt oder passgenaue Motoren gebaut. Es wird insbesondere dadurch dass Spezifikationen, welche intern definiert wurden, eingehalten werden, auf Energieeffizienz und einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad geachtet. Ein großer Vorteil ist es, dass in der eigenen Elektromotorenspulenwickelei unterschiedliche Elektromotorbetriebsspannungen schnellstmöglich auf der ganzen Welt realisiert werden können. In der Abteilung werden Spulenkörper mit Kupferlackdraht bewickelt. ASTRO ist nach ISO 9001:2008 und der ATEX Richtlinie 94/9/EG sowie IECEx zertifiziert.

Martin Hu, Geschäftsführer der „Shanghai Haihui Marine Equipment Co. LTD“, kam auf der SMM 2014, dem führenden internationalen Forum für maritime Industrie in Hamburg, mit dem Unternehmen erstmals in Kontakt. Hierbei zeigten sich bereits erste gemeinsame Interessenspunkte und Synergieeffekte, die Idee einer Zusammenarbeit war geboren. Martin Hu wird ASTRO Motoren dabei unterstützen, andere Geschäftspartner in China kennenzulernen.

Als ausgezeichneter Finalist 2007 in der Wettbewerbsregion Niedersachsen/Bremen, sowie erneuter Nominierungen in den Folgejahren zum Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“, fiel dem Unternehmer Hu die Entscheidung leicht, ASTRO Motoren während seines Deutschlandaufenthaltes im Oktober 2016, in Geestland zu besuchen. „Mich wundert der hohe Bekanntheitsgrad des ‚Großen Preis des Mittelstandes‘, welcher in China vorhanden ist […]“, äußerte Thomas Graudenz, Geschäftsführer der ASTRO Motorengesellschaft, positiv überrascht. „Vor allem, dass Martin Hu, selbst als Asiate den deutschsprachigen Titel des Wettbewerbs mit Akzent aussprechen konnte, hat mich beeindruckt! Der ‚Große Preis des Mittelstandes‘ war auch ein weiterer wichtiger Aspekt seines persönlichen Besuches Vorort.“, fügte Graudenz mit einem Lächeln an.

Das Gespräch über eine mögliche Zusammenarbeit mit Unterstützung einer Dolmetscherin führte zu einer sofortigen Angebotserstellung. Martin Hu sucht einen zuverlässigen Motorenhersteller für Schiffsscheibenwischerantriebe. Er selbst ist Schiffsausrüster. In China sind europäische Motorenhersteller sehr hoch angesehen, vor allem die Antriebstechnik „Made in Germany“. Zur Verständigung wurde eigens eine chinesisch sprechende Dolmetscherin engagiert. Es war eine sehr große Hilfe und ein Vorteil, um das Gespräch ohne Schwierigkeiten zu führen. Das Gespräch war ein voller Erfolg: sowohl der gebürtige Chinese Martin Hu als auch Thomas Graudenz verstanden sich auf Anhieb.