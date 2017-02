Vom Tellerwäscher zum Millionär

Berlin, Februar 2017. Was braucht es, um Millionär zu werden? Ein großes Erbe, eine gute Geschäftsidee oder die Investition in hochspekulative Aktien? „Mitnichten“, meint Finanzplaner Thomas Vollkommer, Mitglied des unabhängigen Expertennetzwerks Finanzkun.de. „Das lässt sich auch als Durchschnittsbürger mit einem guten Sparplan erreichen.“ Für die Erfüllung des amerikanischen Traums ist nur ein Depot bei der Hausbank oder bei einem Online-Broker nötig. Damit lässt sich in passiv gehandelte Indexfonds, sogenannte ETFs, investieren – hier ist eine durchschnittliche Rendite von acht Prozent im Jahr noch möglich. Zu diesem Zweck sollte monatlich ein möglichst fester Geldbetrag zur Verfügung stehen, der nicht akut gebraucht wird. Das ist günstig und lohnt sich langfristig: Dank des mächtigen Zinseszinseffektes vermehrt sich das Geld so ganz bequem von alleine. Wie mächtig der Zinseszinseffekt sein kann, spüren Sparer vor allem bei einer Anlage über mehrere Jahrzehnte. „Vorsorge ist besser als Nachsorge, das gilt auch für die finanzielle Absicherung“, so der zertifizierte Finanzplaner aus Berlin. Allerdings verlangt dieses Modell ein großes Maß an Disziplin und Regelmäßigkeit. Nur so lässt sich langfristig ein Vermögen anhäufen.

Geldanlegen in Zeiten des Niedrigzinses

Besonders in Zeiten des Niedrigzinses kommt es auf die richtige Anlage an. Mit einem handelsüblichen Konto, Bausparvertrag odereiner Rentenversicherung schafft es kaum einer nur durch Sparsamkeit zum Millionär. Die Mehrheit der Sparer fragt sich zu Recht, ob es nicht Anlagemöglichkeiten gibt, die mehr Rendite versprechen. Aufgrund der niedrigen Belohnung der Sparer haben die Deutschen 2015 wieder mehr Vertrauen in die Aktie und den Aktienfonds gefasst. Im Jahresdurchschnitt lag die Zahl der Aktionäre und Aktienfondsbesitzer bei gut neun Millionen und damit auf dem höchsten Stand seit drei Jahren.1 „Die Anlagemöglichkeiten an der Börse sind vielfältig und zahlen sich bei risikoarmen Anlagen langfristig aus. Seriöse Fachleute empfehlen in erster Linie ETFs. Diese Fonds haben viele Vorteile: Im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sind sie günstig und unkompliziert“, erläutert Thomas Vollkommer. Kein Fondsmanager nimmt sich der Investition an, sondern ein Aktienindex wird abgebildet. So bleiben die Gebühren niedrig. Gerade zum langfristigen Vermögensaufbau sind diese Wertpapiere eine gute Wahl, bieten sie Anlegerndoch eine breite Risikostreuung mit nur einem Investment. Weiterer Pluspunkt der ETFs: Inzwischen gibt es viele Anbieter, die diese Fondsart auch als Sparplan anbieten. Statt einmalig eine hohe Summe zu investieren, können Sparer monatlich Geld einzahlen.





Anzeige

Achtes Weltwunder Zinseszins

Schon Einstein wusste: Der Zinseszinseffekt ist enorm. „Die stärkste Kraft im Universum“ soll der Nobelpreisträger Albert Einstein den Zinseszins einmal genannt haben, das „achte Weltwunder“ – und „die größte Erfindung des menschlichen Geistes“. Vor allem bei einer langfristigen Anlage über mehrere Jahrzehnte schlägt der Zinseszins deutlich zu Buche. Der exponentielle Effekt nimmt mit Länge der Laufzeit und Höhe des eingezahlten Betrages deutlich zu. Dieser Effekt ergibt sich dadurch, dass die mit einer Geldanlage erzielten Zinsen auf den Anlagebetrag aufgeschlagen werden und somit im nächsten Jahr Zinsen für den ursprünglich angelegten Betrag erzielt werden, zuzüglich der Zinsen auf die Zinseinnahmen des ersten Jahres. Gerade Sparer sollten diesen Vorteil für sich nutzen.

So früh wie möglich beginnen

Wenn Eltern oder Großeltern rechtzeitig für ihr Kind oder Enkelkind vorsorgen, können sie den Begünstigten mit überschaubaren Raten in Aktienfonds mit Mitte fünfzig zum Millionär machen. „Das liegt daran, dass der eigentliche Nachteil einer Investition in Aktien, die starken Schwankungen, bei einem sehr langen Anlagehorizont keine Bedeutung hat. Eine Rendite von acht Prozent ist wissenschaftlich konservativ über mehr als 100 Jahre erwiesen. Bei ebenfalls möglichen zehn Prozent im Jahr ist das Kind bereits mit Ende vierzig Millionär“, weiß Honorarberater Vollkommer vom Berliner VermögensKontor GmbH & Co KG. Beginnen lässt sich am einfachsten mit der Einzahlung von 100 Euro in einen ETF auf den MSCI, den weltweit wichtigsten Aktienindex, als Sparplan bei einer Direktbank. Aber auch ohne jahrzehntelange Vorsorge der Eltern lohnt sich solch ein Sparplan: In der Ausbildungs- oder Studienphase steht noch eher wenig Kapital zur Verfügung. In der ersten Berufsphase lässt sich schon mehr einzahlen und nach der Etablierung im Berufsleben lohnt sich das Sparen richtig. Bei regelmäßiger Steigerung der Einzahlungen ist es so durchaus realistisch, bis sechzig Millionär zu sein. Letztlich führen alleine Konsequenz und das achte Weltwunder zum Sparerfolg.

Weitere Informationen unter www.finanzkun.de.

Über Finanzkun.de

Als Kollegennetzwerk aus unabhängigen Finanzberatern informiert Finanzkun.de seit August 2015 über sämtliche Aspekte des Finanzwissens. Das Portal hat sich zum Ziel gesetzt, dem mangelnden Finanzwissen in Deutschland entgegenzuwirken und Verbraucher und seriöse Finanzberater zusammenzubringen. Die URL entstand aus dem Spannungsverhältnis von DIE Finanzkunde und DER Finanzkunde. Im Magazin des Expertennetzwerks stellen aktuell rund 80 praktizierende Finanzberater aus ganz Deutschland ihr Praxiswissen in Artikelform zur Verfügung – stets leserfreundlich und informativ aufbereitet. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Vermittlung von Finanzdienstleistungen, sondern auf der beratenden Funktion der Experten. Verbraucher sollen so umfassender aufgeklärt und besser auf Beratungsgespräche vorbereitet werden. Finanzberater nutzen das Portal als wirkungsvollen Multiplikator und um zusätzlichen Traffic zu generieren. Alle Finanzberater werden vor der Aufnahme in das Netzwerk einer strikten Prüfung unterzogen und müssen einen Beraterkodex unterschreiben.