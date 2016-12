Minimierung des Unternehmensrisikos

bei gleichzeitiger Wertsteigerung im aktuell volatilen Marktumfeld



Einleitung

Durch die Konsolidierung innerhalb eines zunehmend globalen Marktes müssen sich Unternehmen im Wettbewerb auch im Mittelstand ständig neu erfinden. Dieser Prozess bietet Chancen und Risiken, von denen nicht alle im Familienvermögen des Unternehmers auch über die nächsten Generationen sicher balanciert werden können. Deswegen stellt sich mit jeder Frage der strategischen Neuorientierung oder des Generationenübergangs auch die Frage, ob die Zukunft des Unternehmens unbedingt eine 100%-ige Familieneigentümerschaft erfordert. Alternativ dazu kann ein qualifizierter Partner helfen, das Familienvermögen an der Schnittstelle zu unternehmerischen Richtungsentscheidungen zu diversifizieren und die Finanzkraft des Unternehmens für Innovationen oder den Ausbau von Marktanteilen zu stärken. Diese Perspektive erweitert „ganz oder gar nicht Lösungen“ des Unternehmensverkaufs um innovative aber erprobte Spielarten.



Ziel dieses Ansatzes ist es, als Unternehmer mehr abgesichertes Vermögen hinter der Brandmauer und gleichzeitig ein etwas kleineres Stück an einem größeren und durch arrondierende Zukäufe langfristig gesicherten Kuchen zu strukturieren.



Deutscher Modemarkt

In der Modebranche bspw. kämpfen Unternehmen momentan mit sinkendem Wachstum: Der Bruttoumsatz mit Textilien und Bekleidung im Einzelhandel wuchs zwischen 2011 und 2015 lediglich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,1% (Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels). Auch machen die angeglichenen Jahreszeiten wie die (zu) warmen Winter der letzten beiden Jahre den Modefirmen zu schaffen: Bedarfskäufe wie Winterjacken waren Ladenhüter. Zusätzlich erleben Einkaufsstraßen immer größer werdende Einbußen ihres Geschäfts durch große Einkaufszentren außerhalb der Stadt. Eine Überdistribution durch zahlreiche Filialeröffnungen führt zur Kannibalisierung des Geschäfts. Das schrumpfende Mittelpreissegment erhöht zudem den Druck auf kleinere etablierte Marken, da Großableger des unteren Preissegments (H&M, Zara, Primark etc.) Marktanteile streitig machen. Deutsche Kunden tendieren aktuell dazu, ihr Erspartes immer häufiger eher für Reisen und Handys auszugeben, als für neue Design Trends zur Erneuerung der Garderobe. Darüber hinaus sind wichtige Absatzmärkte geprägt durch Ungewissheit oder gegenwärtigen Krisen: Brexit in Großbritannien, Instabilität in der Türkei, oder das Wirtschaftsembargo gegen Russland.



Die Auswirkungen können an namhaften Börsenunternehmen abgelesen werden: Gerry Weber verlor letztes Jahr 63% an Wert, Hugo Boss büßte in der zweiten Hälfte letzten Jahres rund 30% ein. Filialschließungen als Resultat von geringer Profitabilität vermindern insbesondere auch bei kleinen Mittelständlern deren Vertriebskanäle und daraus folgend deren Absatz. Auch dominierende Internethändler wie Amazon oder Zalando, die mit einer vielfältigen Auswahl punkten, erhöhen die Belastung innerhalb der Branche. Dementsprechend groß ist der Handlungsdruck für kleinere mittelständische Unternehmen in der Fashion-Industrie, an die erfolgreiche Vergangenheit anzuknüpfen.



Genau in diesen Zeiten, in denen Unternehmen von Unsicherheit geprägt sind, kann eine professionelle Beteiligungsgesellschaft einen bedeutenden Mehrwert generieren. In Krisensituationen entstehen signifikante Risiken für Unternehmer. Um Teile des im Unternehmen gebundenen Kapitals hinter die Brandmauer zu bringen, sollte über eine Teil- bzw. Gesamtveräußerung des Unternehmens nachgedacht werden.



Gestufter Unternehmensverkauf – Fungibilität für nicht börsennotierte Unternehmen

Eine interessante Alternative zur Familiennachfolge, die zwar nach wie vor präferiert wird, aber nicht immer umgesetzt werden kann, kann ein stufenweiser Unternehmensverkauf sein. Ziel dieser Struktur ist es zum einen dem Unternehmer zu ermöglichen, einen Teil des im Unternehmen liegenden Wertes zur gegenwärtigen Bewertung zu realisieren und die Vermögenslange zu diversifizieren. Zum anderen bleibt ein großer Teil des Unternehmervermögens weiterhin in der Firma gebunden. Dies ermöglicht dem Altgesellschafter, an den mittelfristigen Erfolgen seiner Firma weiterhin beteiligt zu bleiben. Somit kann der oben beschriebene Gegensatz überbrückt werden, in dem die Tragweite der Binärentscheidung zwischen Kaufen und Verkaufen, deren Qualität sich immer erst nach ein paar Jahren zeigt, reduziert wird.



Ein gestufter Unternehmensverkauf, der auch nach Veräußerung einer Mehrheit z.B. durch Anlagefinanzierung und bei Erreichen gewisser Gewinnschwellen fällige Sondervergütungen zu mehreren Rückflüssen an die Altgesellschafter führen kann, erreicht sowohl eine Diversifizierung der Vermögenswerte als auch ein Anheben des zu erwartenden Unternehmenserfolgs.



Gestufter Unternehmensverkauf am praktischen Beispiel

Eine süddeutsche Textilgesellschaft wollte im aktuell komplizierten Marktumfeld ihre Kapazitäten zur Kostendegression ausbauen. Zur Jahreswende suchte das Unternehmen einen Investor – Eine gute Marktposition, kombiniert mit vorangegangenen historisch stabilen Profitmargen, sollte eine gute Basis zum Verkauf darstellen. Dadurch würde dem Unternehmer neben der aus Altersgründen erwünschten Nachfolgeregelung auch eine Diversifizierung seiner Vermögenswerte gelingen, denn fast das gesamte Familienvermögen war im Unternehmenswert gebunden. Jedoch belief sich der Auftragsbestand durch die gegenwärtig wirtschaftlich schwierige Lage auf einem historisch sehr niedrigen Niveau. Da der Verkäufer die niedrige Auftragslage nicht als Zukunftsindikator akzeptieren wollte, die Kaufinteressenten auf der anderen Seite die am Himmel aufziehenden dunklen Wolken in der Bewertung auch nicht ignorieren wollten, entschied sich der Unternehmer, seine Firma weder ganz noch anteilig zu verkaufen.



Das süddeutsche Unternehmen war den enormen Herausforderungen der Wirtschaftslage nicht gewachsen – er meldete im Sommer 2015 Insolvenz an. Das Stufenmodel für einen Unternehmensverkauf hätte es ihm zum einen ermöglicht, einen Teil seines Vermögens hinter der Brandmauer zu sichern. Zum anderen wäre die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz durch die Unterstützung eines professionellen Investors wohl deutlich gemindert worden, und der Unternehmer hätte an potenziellen zukünftigen Erfolgen teilhaben können.



Ein zwei Generationen umspannendes Führungsteam eines nordschwäbischen Unternehmens schlug hingegen einen anderen Weg ein. Es sah sich im Frühjahr 2015 vor einer großen Herausforderung der Weiterführung ihres Unternehmens. Sie entschieden sich dafür, die von einer Beteiligungsgesellschaft geschaffene Option anzunehmen, einen Teil des Verkaufserlöses wieder in ihr vormals eigenes Unternehmen zu reinvestieren. Zudem wechselte einer der beiden bisher geschäftsführenden Gesellschafter in den Beirat und stand somit für die Kontinuität im Unternehmen, während die Beteiligungsgesellschaft ein kompetentes neues Management rekrutierte, das sich auch in bedeutsamer Höhe am Unternehmen beteiligte.



Es entwickelte sich daraufhin eine veritable Erfolgsstory in Nordschwaben. Zuerst trieb die Investitionsgesellschaft zusammen mit dem Altaktionär die Professionalität des Auslandsvertriebs voran. Dies führte rasch zu einer signifikant steigenden Auftragslage. Einher gingen diese Maßnahmen mit dem Aufbau einer klaren Verantwortungsstruktur mit entsprechendem Informationssystem und Reporting.



Lösungsvorschlag für mittelständige Textilunternehmen

Die Wettbewerbsintensität der Textilbranche nahm in den letzten Jahren stetig zu. Insbesondere wurde auch Deutschland als Kernmarkt von ausländischen Strategen identifiziert. Angesichts niedriger Markteintrittsbarrieren in klassischen Vertriebskanälen ist ein intensivierter Fokus auf eine Umsatz-Sicherung zu legen. Insbesondere durch eine weitere Expansion in der Vertikalisierung (Produkthoheit von der Herstellung bis zum Vertrieb auf eigens bewirtschafteten Flächen) sowie die Lizenzierung weiterer Marken stellen wesentliche Erfolgsfaktoren dar, um eine Margenerosion zu verhindern. Vor dem gleichen Hintergrund ist ein beschleunigtes Wachstum notwendig, um die Verhandlungsmacht gegenüber Lieferanten und Abnehmer durch ein erhöhtes Volumen zu stärken. Der stufenweise Unternehmensverkauf ermöglicht durch die Kapitalbereitstellung einer Beteiligungsgesellschaft und deren Expertise, das Vertriebsnetzwerk zu stärken und die geographische Präsenz zu erhöhen, z.B. durch strategische „Add-on“ Akquisitionen, und ein hohes Maß an Flexibilität zu gewinnen durch höhere Produktionskapazitäten, einhergehend mit besserer Ressourceneffizienz. Weiteres Wachstumspotenzial kann durch eine konzentrierte Ausweitung der Aktivitäten erschlossen werden. Eine Möglichkeit dafür wäre die Vervielfältigung eines erfolgreichen Onlineshop Modells. Aufgrund der relativ niedrigen Komplexität des Produktes sowie dem überregional relativ homogenen Einkaufsverhalten der Endkunden für Basisprodukte der Textilindustrie, ist ein beschleunigtes Wachstum nachhaltig realisierbar.



Ferner hat die Textilbranche den E-Commerce als Wachstumstreiber identifiziert. Einerseits ist eine unternehmensinterne Professionalisierung des Bereichs maßgeblich, um die Durchsetzung von wirtschaftlichen Preisen gegenüber zunehmend dominanten Online-Händlern wie Amazon und Zalando zu ermöglichen. Andererseits kann ein Ausbau der eigenen E-Commerce Aktivitäten als zweites Standbein entsprechende Abhängigkeiten deutlich reduzieren.



Ein avisierter Wachstumspfad führt geschäftsbedingt zu einer erhöhten Kapitalintensität aufgrund des ansteigenden Working Capitals sowie, bei einer geographischen Expansion, einer zunehmenden Lagerintensivität. Dies unterstreicht nochmals den Vorteil einer Beteiligungsgesellschaft, mit Hilfe derer potenziell anfallende Liquiditätsengpasse überbrückt werden können.



Konzeptionelle Aspekte eines strategisch gestuften Verkaufs

Besonders ratsam ist es, über den gestuften Unternehmensverkauf nachzudenken, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Wenn ein Großteil des Vermögens des Unternehmers in der eigenen Firma gebunden ist, ermöglicht ein gestufter Verkauf eine Diversifizierung des Vermögensrisikos. Ein gestufter Unternehmensverkauf ermöglicht darüber hinaus einen graduellen Abschied aus dem Unternehmen bei gleichzeitiger Beteiligung am mittelfristigen Erfolg, wenn die erwartete Erholung der Ertragslage altersbedingt den Einflusszeitrahmen des Inhabers übersteigt. Zudem hebt ein starker Partner die Erfolgswahrscheinlichkeit gerade dann, wenn die wesentlichen, den Erfolg bestimmenden Faktoren nicht vom Unternehmer signifikant beeinflusst werden können.



Gegenwärtige schwierige Marktsituationen zeigen die Grenzen der Vorhersehbarkeit des Einflusses externer Faktoren, wie auch der vollständigen Selbstbestimmbarkeit der Unternehmensperspektive auf. Ein erfolgreicher stufenweiser Unternehmensverkauf, maßgeschneidert an die Bedürfnisse des Verkäufers, ist für alle beteiligten Parteien äußerst lukrativ. Der Zufriedenheitsgrad und Renditevergleich, insbesondere geprägt durch die Beteiligung und den Wissenstransfer der Altgesellschafter, bestätigen die Wirtschaftlichkeit solcher Transaktionen.