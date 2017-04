Verantwortung zu übernehmen ist für Führungskräfte essentiell

Friedhelm Wachs ist seit über 30 Jahren erfolgreicher Unternehmer, Berater und international als Verhandlungsexperte eine Erste Adresse. Vor kurzem wurde er auch als Herausgeber des Buches „Evangelisch. Erfolgreich. Wirtschaften“ bekannt. Ein Buch, in dem prominente protestantische Führungskräfte über ihren Glauben, ihr Leben und die Rolle als Führungskraft sprechen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, mit ihm über die Verbindung aus Glauben, persönlicher Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg zu sprechen und wollten von ihm wissen, wie eine erfolgreiche Verhandlung gelingt.



Friedhelm Wachs 2