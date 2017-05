Zwei Handbücher: Arbeitnehmer der Zukunft - kompetent, kreativ, selbstorganisiert

Die Kompetenzgesellschaft hat die Wissensgesellschaft inzwischen weitgehend abgelöst. Kompetenzen ermöglichen es Arbeitnehmern, kreativ und selbstorganisiert zu handeln. Doch wie lassen sich Kompetenzen charakterisieren, messen und entwickeln? Zwei Handbücher aus dem Schäffer-Poeschel Verlag geben detaillierte Auskunft über diese Schlüsselfragen der Schul- und Hochschul- sowie Berufsbildung sowie des Personalmanagements.



Handbuch Kompetenzmessung, Erpenbeck u.a. (Hrsg.), © Schäffer-Poeschel Verlag Handbuch Kompetenzentwicklung im Netz, Erpenbeck/Sauter (Hrsg.) © Schäffer-Poeschel Verlag

„Handbuch Kompetenzmessung“: Dieses Standardwerk umfasst ein breites Spektrum an Verfahren der Kompetenzerfassung und -messung. Die Autoren um das Herausgeberteam Prof. Dr. John Erpenbeck, Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel, Prof. Dr. Sven Grote und Prof. Dr. Werner Sauter beziehen dabei Mess-, Charakterisierungs- und Beschreibungsverfahren aus unterschiedlichen Disziplinen ein, wie etwa der Soziologie, Pädagogik, Arbeits-, Handlungs- und Persönlichkeitspsychologie. In der grundlegend überarbeiteten Neuauflage finden sich nun vor allem Verfahren, die Kompetenzen als Fähigkeiten zu kreativem, selbstorganisiertem Handeln erfassen können. Besonderen Wert legten die Autoren darauf, dass die Verfahren in der Praxis bereits tatsächlich breit eingesetzt werden.



„Handbuch Kompetenzentwicklung im Netz“: Die Autoren dieses neuen Handbuchs geben Antworten auf die Frage, wie sich Lernen und Kompetenzentwicklung angesichts von Digitalisierung und Vernetzung verändert haben – und was das für die Zukunft bedeutet. Dabei spielt der Computer als Lernpartner eine immer größere Rolle. Bei der Kompetenzentwicklung im Netz geht es darum, flexibel und in Eigenregie mit den technischen und kommunikativen Möglichkeiten elektronischer Datennetze umzugehen, sie für die eigene Kompetenzentwicklung wie auch für die von Schülern, Studenten, Mitarbeitern und Freunden zu nutzen – und sie in der Bildungspraxis durch zukunftsgerechte Lernkonzeptionen weiterzuentwickeln und zu verbreiten. Das Handbuch will einen Beitrag dazu leisten, den radikalen Wandel des Lernens für eine gute Zukunft zu nutzen.



Erpenbeck u.a. (Hrsg.): Handbuch Kompetenzmessung, 3., überarb. und erw. Auflage 2017. 734 S. Geb. Euro 59,95/Euro (A) 61,70 / 978-3-7910-3511-6



Erpenbeck/Sauter (Hrsg.): Handbuch Kompetenzentwicklung im Netz, 2017, 665 S. Geb. Euro 69,95/Euro (A) 72,- / 978-3-7910-3793-6