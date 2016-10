Zeit und Geld sparen in der Mittagspause

Genau dieses Problem löst die kostenfreie Online-Plattform von Lunchio . Auf der Website wählen Nutzer einfach ihren Standort aus und schon zeigt Lunchio die Partner-Restaurants in der Nähe. Hier kann der User bequem das aktuelle Mittagsmenü einsehen, sein Lieblingsgericht aussuchen und auch sofort bezahlen. Dazu gibt der Hungrige die Uhrzeit an, zu der das Essen fertig sein soll und kann zusätzlich auswählen, ob er sich sein Essen im Restaurant abholen und mit ins Büro nehmen möchte oder punktgenau zur angegebenen Zeit im Restaurant verspeisen will - in diesem Fall natürlich inklusive Tisch-Reservierung.Arbeitnehmer sparen mit Lunchio eine Menge Zeit. Während sich der durchschnittliche Restaurantbesuch bei 45-60 Minuten beläuft, beträgt er mit Lunchio nur noch 25 Minuten. Besonders praktisch ist, dass sich Lunchio-User auch direkt über die Plattform verabreden können und je nach belieben weitere Personen zu einem Lunch-Event hinzufügen können. Das klappt sowohl für kleinere Teams also auch größere Projektgruppen inklusive externem Berater.Das Besondere an Lunchio: Mit digitalen Essensmarken, die direkt in Lunchio integriert sind, können Mitarbeiter jeden Tag bis zu 6,20 Euro günstiger zu Mittag essen. Der Clou dabei: Der Betrag wird einfach beim Check-Out abgezogen, es müssen weder Papiermarken im Restaurant eingetauscht noch Belege nachträglich eingereicht werden. Auch Arbeitgeber profitieren davon und die gute alte Essensmarke erfährt ihr digitales Revival. Denn jedes Unternehmen kann seinen Mitarbeitern auf Lunchio ein Essensbudget zur Verfügung stellen und so nicht nur Verwaltungs- und Rechnungsaufwand für die Buchhaltung reduzieren, sondern auch Lohnnebenkosten von jährlich bis zu 1.364 Euro pro Mitarbeiter senken.Außerdem kann so zusätzlich Motivation für die Mitarbeiter geschaffen werden. Denn erst kürzlich ergab eine Studie , dass für 70 Prozent aller Arbeitnehmer die Mittagspause wichtig oder sehr wichtig ist. 60 Prozent gaben an, dass sie ein komplettes Mittagsmenü in der Mittagspause bevorzugen würden und 64 Prozent bestätigten, dass sie danach wesentlich leistungsfähiger wären. Auch für Restaurantbesitzer bietet Lunchio viele Vorteile. Sie können ihre Kapazitäten besser auslasten, ihren Umsatz und Planbarkeit steigern sowie das Kundensegment der Arbeitnehmer effizienter ansprechen.