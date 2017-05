Bundesagentur für Arbeit zeichnet Wohngemeinschaft für Senioren aus Filderstadt für Ausbildungsengagement aus. Mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung würdigt die Behörde die „hervorragende Ausbildungsarbeit“ der WGfS. Jährlich kann sich nur eine im Landkreis Esslingen ansässige Firma über die Auszeichnung freuen.



Ausbildungszertifikat: Wer anpacken kann, ist bei der WGfS richtig. (Foto: WGfS)

„Auszubildende sind die Fachkräfte von morgen“, weiß Benjamin Amos, Personalverantwortlicher der WGfS. Deshalb engagiert sich das Familienunternehmen, das aktuell 147 Bewohner in drei Pflegeheimen betreut, bereits seit zwei Jahrzehnten für die regionale Nachwuchsförderung. Dabei bekommen auch benachteiligte Bewerbern eine Chance. „Wer sich in Bewohner einfühlen und tatkräftig anpacken kann, ist bei uns wichtig“, so Amos. Aktuell bildet der 200-Mann-Betrieb 38 Angestellte aus. Darunter Schulabgänger mit Lernbehinderung, Jugendliche mit Sprachschwierigkeiten oder Migranten aus anderen Kulturkreisen. Mit einer Ausbildungsquote von 17 Prozent liegt die WGfS weit über dem Branchenschnitt.

Diese Chancengeber-Mentalität fiel auch Kerstin Blum von der Göppinger Agentur für Arbeit auf. Seit Jahren betreut die Arbeitsvermittlerin die Mittelständler. Besonders deren Engagement für Flüchtlinge habe das Ausbildungszertifikat verdient. Neun Asylsuchende machen aktuell die normalerweise einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer auf zwei Jahre verteilt. „Der Sprachkurs ist in die Ausbildung integriert“, erklärt Amos, was Spracherwerb und soziale Integration massiv beschleunige. Insgesamt pflegen Menschen aus 38 Herkunftsländern die 147 Bewohner dreier Pflegeheime.



Um Auszubildende zu motivieren und ans Unternehmen zu binden, lassen sich die Filderstädter einiges einfallen. „Jedes Jahr gibt es ein Azubi-Projekt, um den Zusammenhalt zu festigen“, erzählt Amos. 2016 organisierten die Neulinge beispielsweise ein Seifenkistenrennen. „Natürlich darf dabei auch die Gaudi nicht zu kurz kommen“, schmunzelt der Personaler.



Ein Cabrio samt Sprit für je drei Monate winkt Azubis mit einem Notenschnitt von 2,0 und besser. Nach bestandenen Prüfungen gibt es Blumen und ein Essen inklusive kultureller Veranstaltung mit der Geschäftsleitung. All diese Aktivitäten dienen dem Ziel, den Neuen die Philosophie des Hauses erlebbar zu machen und sind alles andere als uneigennützig. „Als Pflegedienstleister im Zeitalter des Fachkräftemangels ist es unser oberstes Ziel qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten“, berichtet Amos. Kollegen, die sich wertgeschätzt fühlen und Begeisterung spüren, bleiben länger und arbeiten effizienter. Amos: „Außerdem spielen Weiterbildungsmöglichkeiten eine große Rolle.“ Deshalb erhält jeder Mitarbeiter – auch Auszubildende - einen individuellen Bildungsplan und kann seine beruflichen Ziele mithilfe von 125 Fort-und Weiterbildungsangeboten, Mentoring, Coaching oder Workshops verfolgen.

Der Erfolg gibt den Pflegeprofis recht: Vergangenes Jahr landeten 150 Bewerbungen auf dem Schreibtisch.