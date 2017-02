Erfolgsfaktor Integration: Migranten verhindern Personalengpässe

Laut Bundesagentur für Arbeit konnte im Südwesten zuletzt nur jede dritte Lehrstelle zur Pflegefachkraft besetzt werden. Deshalb suchen immer mehr Heimträger außerhalb der Bundesgrenzen nach geeignetem Personal, etwa in China, Vietnam oder Spanien. Die WGfS stellt solche geopolitischen Rekruiting-Überlegungen nicht an. Stattdessen setzt Inhaberin Rosemarie Amos-Ziegler auf Migranten, die ohnehin im Umfeld leben.



Die WGfS hat gelernt, Vielfalt als Reichtum zu nutzen: Momentan beschäftigen die Filderstädter Menschen aus 38 Herkunftsländern (Foto: WGfS)



Ihre 200 Pflegenden kommen aktuell aus 38 Ländern. Nach Geburtsland stellen Rumänien, Polen und Philippinen die größten Ethnien, weil zum Beispiel viele türkische Mitarbeiter bereits in Deutschland geboren sind. Ein anderer Aspekt ist, wer welche (zusätzliche) Staatszugehörigkeit (noch) hat. Diese Betrachtungen zeigen schon, wie differenziert das Thema zu sehen ist.



Arbeiten etwa ein Ghanese oder eine Pakistani bei der WGfS, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Mitarbeiter weitere Interessenten aus seinem Freundeskreis oder seiner Familie bringt. Dies spricht für die Mitarbeiterzufriedenheit, für die der Arbeitgeber etwa Teamentwicklungsprozesse moderiert oder Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) implementiert, wie man sie bislang primär in der Industrie kannte.



2015 starteten bei der WGfS 27 Auszubildende aus 14 verschiedenen Nationen von drei Kontinenten in den Beruf, zum Beispiel aus Pakistan, Brasilien und der Ukraine. Betreiberin Rosemarie Amos-Ziegler, die Kandidaten Probe arbeiten lässt, sieht dies als Vorteil. Schließlich kommen auch immer mehr Migranten ins Pflege-Alter, so die Leiterin von drei Seniorenheimen: „Dafür sind wir gerüstet. Unsere Mitarbeiter sprechen zahlreiche Sprachen und bringen ihre Kultur ein.“



Fünf Asylsuchende, deren Deutschkenntnisse noch nicht perfekt sind, machen aktuell die normalerweise einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer auf zwei Jahre verteilt. „Der Sprachkurs ist in die Ausbildung integriert“, sagt Amos-Ziegler, was den Spracherwerb und die soziale Integration massiv beschleunige. Denn die Teilnehmer sind motiviert und feiern im Alltag täglich Lernerfolge.



Für ihr Migrationsengagement haben die Filderstädter 2014 den Arbeitgeber-Award und den Deichmann Preis erhalten. Begründung der Jury: Die WGfS habe es vorbildlich verstanden, Vielfalt als Reichtum zu leben. Interkulturelles Training findet in den drei Pflegeheinen der WGfS quasi täglich als Normfall statt: So lernen etwa muslimische Mitarbeiterinnen entgegen der Tradition in ihrem Herkunftsland, Männer pro-aktiv anzusprechen und Blickkontakt zu halten. Denn das gebietet die Höflichkeit hierzulande, wie die Vorgesetzten in konkreten Situationen ideologiefrei vermitteln.



Das Ausbildungsjahr beginnt am 1. September mit der Einweisung durch die Chefin. Am zweiten Arbeitstag findet ein Seminar „Dienstleistungsservice“ mit externem Trainer statt. Ein Kinästhetikseminar schult das rückenschonende Arbeiten und am Beruflichen Ausbildungszentrum Esslingen (BAZ) werden die Azubis über ihre Rechte und Pflichten unterwiesen.



Alle Neuen in der WGfS erhalten eine schriftliche Anleitung für ihren Azubialltag. Den „Starterguide“ haben ältere Azubis als Jahresprojekt zuvor erstellt. Wertschätzung erhalten und lernen die Lehrlinge auch über Lobkärtchen und persönliche Mentoren, die speziell multikulturelle Themen im Blick haben. Um die Gemeinschaft zu kultivieren, gibt es ein gemeinsames Projekt pro Jahr; die Auszubildenden des Vorjahres richten eine Party für die Neuen mit deren Angehörigen aus und bei der Weihnachtsfeier werden jeweils die Jahrgangsbesten (bis Note 2,5) gewürdigt. Für Verbesserungsvorschläge können Reisen gewonnen werden und zusätzliches Engagement wird mit Gutscheinen bonifiziert.



Ein Cabrio samt Sprit für je drei Monate winkt Azubis mit einem Notenschnitt von 2,0 und besser. Nach bestandenen Prüfungen gibt es Blumen und ein Essen inklusive kultureller Veranstaltung mit der Geschäftsleitung. All diese Aktivitäten dienen dem Ziel, für die Neuen die Philosophie des Hauses spürbar werden zu lassen, liebevoll zu pflegen mit Herz und Verstand. Im Leitbild ist die Liebe das oberste Gebot, gültig für alle Menschen, unabhängig von Religion, Rasse oder Weltanschauung.



Die 147 Bewohner der Seniorenresidenzen reagieren laut Amos-Ziegler positiv auf die Kulturvielfalt. „Im Pflege-Alltag geht es um Freundlichkeit, Geduld und Zeit“, weiß die WGfS-Gründerin. Sie beobachte immer wieder, dass Mitarbeiter mit Migrationshintergrund diese Eigenschaften zu 100 Prozent leben, weil in deren Heimat dem Alter besondere Wertschätzung gilt.