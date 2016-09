Die Bewerbung der Zukunft

Kurzprofile in Karriere-Netzwerken und Internet-Stellenbörsen zur Präsentation des eigenen Lebenslaufs werden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Fast sechs von zehn Unternehmen und sieben von zehn Stellensuchenden geben an, dass diese in Zukunft von hoher Bedeutung sein werden. Trotzdem sehen beide Gruppen noch einen langen Weg zur One-Click-Bewerbung und messen dieser aktuell noch eine eher geringe Rolle zu.Andreas Eckhardt, Professor für Personalmanagement an der German Graduate School of Management and Law (GGS) und Mitautor der Studie Recruiting Trends 2016 gibt im folgenden Interview einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bewerbungsverfahren und stellt Bewerbungsformen der Zukunft vor.Aufgrund des zeitlichen Drucks können Bewerbungen häufig nur selektiv überflogen werden. Das führt dazu, dass der Blick auf das Gesamtbild der Bewerbung und des Bewerbers nicht komplett ist. Aus Sicht des Kandidaten sollte aber genau dies das Ziel sein, denn ebenso wichtig wie der inhaltliche Fit eines Kandidaten zu einer offenen Stelle ist auch der kulturelle Fit des Bewerbers zum Unternehmen und dessen Mitarbeitern. Eine gute Bewerbung bietet eine inhaltliche und visuelle Symbiose in Darstellung des Kandidaten-Fits zu den Anforderungen der zu besetzenden Stelle und dem rekrutierenden Unternehmen. Diese Informationen müssen für den Recruiter beim ersten selektiven Lesen klar und schnell ersichtlich sein, der Bewerber sollte sie deshalb prominent im Anschreiben und im Lebenslauf platzieren.Sieben von zehn der Top 1.000 Unternehmen nennen als möglichen Grund für die niedrige Bewertung der One-Click-Bewerbung die Selektion, welche durch die fehlende Individualität der Bewerbung erschwert wird. Zudem geht mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen davon aus, dass aus der One-Click-Bewerbung eine Bewerbungsflut resultieren könnte (61 Prozent). Weitere Gründe sind technischer Natur, wie der Aufbau einer Schnittstelle zwischen den eigenen HR-Systemen und Karrierenetzwerken sowie datenschutzrechtliche Erwägungen in Bezug auf die Privatsphäre der Bewerber.Anonymisierung kann natürlich dazu beitragen Diskriminierung in frühen Stufen des Rekrutierungsprozesses bei der Selektion von Bewerbungen zu verhindern, aber spätestens in einer späteren Stufe des Prozesses, beispielsweise wenn sich Kandidaten in einem Einstellungsinterview offenbaren müssen, tritt das gleiche Problem wieder auf. Zudem kann man auf viele Faktoren wie Herkunft und Alter bereits deutlich aus dem Kontext schließen, so korreliert eine langjährige Arbeitserfahrung zumeist auch mit einem gewissen Lebensalter. Als sinnvoll erachte ich das Weglassen von Bewerbungsfotos, da viele Studien bereits gezeigt haben, dass Recruiter dazu neigen visuelle Faktoren gegenüber inhaltlichen Qualifikationen über zu bewerten.Wir haben auf dem Arbeitsmarkt einen akuten Fachkräftemangel. Vor dem Hintergrund des Wertewandels ist speziell bei den jüngeren Generationen Active Sourcing mit Talent-Pools ein alternativloses Instrument zur Personalrekrutierung. Bei immer weniger qualifizierten Leuten auf dem Arbeitsmarkt ist die Identifikation und Direktansprache interessanter Kandidaten zwingend notwendig für Unternehmen jeder Größe und Branche, zumal 45 Prozent der Kandidaten auch lieber von einem Unternehmen direkt angesprochen werden, als selbst ein Unternehmen über eine Bewerbung zu kontaktieren. Über Active Sourcing werden im ersten Schritt Talent-Pools mit interessanten Kandidaten gefüllt, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Vakanz für die betreffende Person existiert. Auf Basis dieses Pools kann dann bei Auftreten einer Vakanz gewährleistet werden, dass genug Kandidaten mit entsprechender Qualifikation für die offene Stelle vorhanden sind.Sieben von zehn Unternehmen und sechs von zehn Stellensuchenden bewerten den Einsatz von Social Media in der Rekrutierung als positiv. Die Nutzung ausgewählter Social-Media-Kanäle kann aus Unternehmenssicht in vier klassische Anwendungsszenarien unterteilt werden: Stellenausschreibung, Imagewerbung und Employer Branding, Active Sourcing sowie die Suche nach Informationen über bereits identifizierte Kandidaten. Bei der Ausschreibung von Stellen und der Suche nach Informationen dominiert in Deutschland das Karrierenetzwerk XING, während für Imagewerbung und Employer Branding Facebook der präferierte Kanal ist. Um in Social Media Stellensuchende und Karriereinteressierte zielführend anzusprechen, müssen Recruiter die Fähigkeit haben, diesen Gruppen aufzuzeigen, dass das Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle zu deren eigenen Fähigkeiten sowie beruflichen Projekten passt. Weitere wichtige Eigenschaften für Recruiter sind die Fähigkeit, offene Stellen und das Unternehmen detailliert zu beschreiben sowie das Talent zur persönlichen Ansprache der Bewerber über Social Media.Ich würde nicht sagen, dass neue Kommunikationswege wie Instant Messaging über WhatsApp bei vielen HR-Verantwortlichen auf Ablehnung stoßen. Diese Kanäle müssen aber zuerst noch ihre Relevanz für das Recruiting unter Beweis stellen. Whatsapp eignet sich speziell zur Kommunikation mit großen Gruppen und könnte als erster unmittelbarer Anlaufpunkt bei Kandidaten-Fragen rund um die Themen Bewerbung und Karriere dienen. Die Unmittelbarkeit und die Transparenz in der Kandidatenkommunikation wären hier mögliche Pluspunkte, welche die Unternehmen bei ihren Kandidaten sammeln könnten. Inwieweit dies aber deren tatsächliche Bewerbungsentscheidung beeinflusst oder das Image der Unternehmen verbessert, ist noch unbekannt und ein spannendes Feld für zukünftige Forschung in diesem Bereich.