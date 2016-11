Große Trends der Mobilität

Dr. Alexander Pischon ist aufs Engste mit den vielfältigen Herausforderungen vertraut, mit denen sich die ÖPNV-Branche derzeit konfrontiert sieht. Die Digitalisierung ist hierbei nur ein gewichtiges Stichwort – Dr. Pischon spricht in diesem Zusammenhang gleich von mehreren Trends, auf die sämtliche Verkehrsunternehmen in den kommenden Jahren richtig reagieren müssen. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe sind das kommunale Verkehrsunternehmen der Stadt Karlsruhe. Sie betreiben in der Fächerstadt das Straßenbahn- und Omnibusnetz sowie im Auftrag der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) eine Stadtbahnlinie. Im Jahr werden von den VBK rund 107 Millionen Fahrgäste befördert.



Christian Wewezow, Horst Wenske, Dirk Janthur, Dr. Alexander Pischon und Mirko Beine (v.l.n.r.) Fotorecht: VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Das Interview führte der Mittelstandsexperte Christian Wewezow. Er ist Vorsitzender des Netzwerks der Besten und Managing Partner der Clockwise Consulting GmbH.



PT-Magazin: Herr Dr. Pischon, was sind derzeit die größten Herausforderungen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe?

Dr. Alexander Pischon, Vorsitzender der Geschäftsführung: Es zeichnen sich derzeit sechs große Trends beim Thema Mobilität ab, auf die die VBK in den kommenden Jahren reagieren müssen. Zu nennen wären die Schlagworte Urbanisierung, Digitalisierung, Fahrzeug-Sharing, automatisiertes Fahren, Klimaverbesserungsaktivitäten und die demographische Entwicklung. Diese Trends werden die Mobilitätslandschaft von Grund auf verändern. Den größten Erfolg wird der Mobilitätsanbieter haben, der für die Anforderungen an die neuen Mobilitätsformen das richtige Gesamtkonzept bieten kann. Deshalb ist es eine der großen Herausforderungen für die VBK, den neuen Mobilitätsmarkt selbst aktiv mitzugestalten.



PT-Magazin: Welche konkreten Schritte gehen damit einher?

Dr. Pischon: Mobilität wird immer auch ein lokaler Markt sein. Daher muss unsere Mobilität vor allem vor Ort attraktiv sein. Das war schon immer unsere Stärke. In unserem Betrieb ist das weltweit renommierte Tram-Train-System erfunden und erfolgreich umgesetzt worden. Somit ist das Innovationsstreben im Innersten unseres Betriebes tief verwurzelt. In der Mobilitätswelt tritt eine tiefgreifende Veränderung ein – und zwar vom „Produkt Automobil“ hin zur „Dienstleistung Mobilität“. Diesen Wandel gilt es aktiv mit zu gestalten. Wir haben bereits frühzeitig – noch vor den großen Automobilkonzernen – erkannt, dass unsere bereits vorhandene Infrastruktur des Straßenbahnnetzes unheimlich wichtig für die Elektromobilität der Stadt sein wird. Wir können batteriebetriebene Elektroomnibusse ebenso durch unser Straßenbahn-Gleichstromnetz versorgen wie auch Pkw und kleine Nutzfahrzeuge, die beispielsweise für die Postverteilung eingesetzt werden können. Andere Städte werden teuer Gleichspannungsringleitungen aufbauen müssen. Unsere Stadt wird deshalb schneller „elektromobil“ werden. Und wir sind der Schlüssel dafür.



PT-Magazin: Welche Herausforderungen bringt die Urbanisierung mit sich?

Dr. Pischon: Im Jahr 2050 werden voraussichtlich 70 Prozent der Menschen in Städten leben. Diese werden drei Mal länger im Stau stehen. Städtischer Parkraum wird bis dahin noch knapper – die Infrastruktur kommt hinsichtlich der Straßennetzverdichtung an ihre Grenzen. Die heutigen Angebote werden die Nachfrage an die Mobilität in einer Stadt des Jahres 2050 nicht optimal decken können. Deshalb muss sich die Mobilität weiterentwickeln.



PT-Magazin: Was bedeutet diese Entwicklung mit Blick auf Karlsruhe?

Dr. Pischon: Karlsruhes Einwohnerzahl wird weiter ansteigen. Zugleich darf ab er die Feinstaubbelastung – ebenso wie in anderen Städten – nicht zunehmen! Die Europäische Kommission kann bereits heute hohe Vertragsstrafen einfordern, wenn die vereinbarten Klimaziele nicht eingehalten werden. Eine Trendwende im Bereich der Feinstaubproblematik ist nur zu erreichen, wenn in Elektromobilität und in die gleichzeitige optimale Nutzung von erneuerbaren Energien investiert wird. Mit Blick auf die Klimaziele heißt das entscheidende Thema der Zukunft „Mobilitätseffizienz“. Um es auf Englisch zu sagen: Moderne Mobilität wird „wirelessly, connected, electric, individually, green and smart“ sein.



PT-Magazin: Gibt es noch andere Akteure, die an ähnlichen Projekten arbeiten?

Dr. Pischon: Wir sehen, dass wir mit unseren Planungen richtig liegen. Apple arbeitet in Berlin bereits mit 50 Mitarbeitern am autonomen Fahren. Die VBK wagen sich deshalb auf der Basis ihrer strategischen Ziele an Konzepte zum automatisierten Fahren im ÖPNV.

Am 31. Oktober fällt der symbolische Startschuss für ein Testfeld für autonomes Fahren in Karlsruhe - wir erwarten hierzu den baden-württembergischen Landesverkehrsminister Winfried Hermann bei uns in der Fächerstadt. Beim Thema autonomes Fahren wird die verkehrsreduzierende Bündelungsfunktion der Straßenbahn- und Elektrobuslinien entlang der Hauptverkehrsachsen genauso eine wichtige Rolle spielen wie die Flächenanbindung von Haushalten auf der „letzten Meile“ – zum Beispiel durch autonom fahrende Elektro-Mini-Omnibusse. Nur wer eine klare Vorstellung von der Zukunft hat, eine glaubhafte Vision, der kann sich auf das Kommende vorbereiten. Die VBK verfügen über diesen Zukunftsblick.



PT-Magazin: Welche Schritte haben Sie konkret in Ihrem Unternehmen eingeleitet?

Dr. Pischon: Um am Puls der Zeit zu sein, müssen die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Alltagswelt hinwegsehen können. Deshalb ist in unserem Betrieb die sogenannte Mittwochsreihe ins Leben gerufen worden. In regelmäßigen Abständen finden an diesem Tag Fortbildungsveranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen statt. Es geht darum, die Kreativität unserer Mitarbeiter zu fördern. Dadurch wollen wir einen gezielten Impuls setzen und neues Denken oder einen neuen Blickwinkel auf Themen ermöglichen. Zudem ist die VBK GMBH eng vernetzt mit vielen Unternehmen in der Stadt, die sich mit dem Thema „Mobilität“ beschäftigen. So gäbe es beispielsweise die Firma INIT ohne unsere Innovationen der vergangenen Jahrzehnte nicht. Von diesem Austausch profitieren die VBK ebenso wie von einem sehr engen Kontakt zu den Hochschulen in Karlsruhe. Sie dürfen nicht vergessen: Karlsruhe ist die „Profilregion Mobilitätssystem“ – hier haben wichtige Kompetenzträger für den Bereich „automatisierte Fahrzeuge“ ihren Standort. Allen voran das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und das Forschungszentrum Informatik (FZI).



PT-Magazin: Was wäre zu den großen Trends Digitalisierung und Fahrzeugsharing zu sagen?

Dr. Pischon: Klar ist in jedem Fall, dass diese beiden Megatrends nicht aufzuhalten sind. Das Modell „Nur Auto“ oder „Nur Bus“ oder „Nur Bahn“ verschwindet. Kein Verkehrsmittel allein kann den künftigen Mobilitätsanforderungen der Smartphone-Generation gerecht werden.

Erwartet werden Mobilitätsinformationssysteme, die ganz selbstverständlich Fußgänger-, Rad- und Elektrobus- sowie Straßenbahnverkehr so verknüpft anbieten, dass das individuelle Mobilitätsbedürfnis optimal befriedigt werden kann. Verknüpft werden sicherlich auch „Car-to-go-Angebote“ sowie Hol- und Bringdienste durch autonom fahrende Mini-Batterie-Omnibusse.



PT-Magazin: Welche konkreten Schritte planen die VBK in diesem Bereich?

Dr. Pischon: Die VBK werden sich an dem Projekt RegioMOVE beteiligen. Bei diesem Projekt geht es um die langfristige Umwandlung des Verkehrsverbunds in einen Mobilitätsverbund. RegioMOVE nutzt und kombiniert vorhandene Mobilitätsangebote innerhalb der Mobilitätsregion – beispielsweise das gut ausgebaute ÖPNV-Netz oder das deutschlandweit dichteste Car-Sharing-Angebot hier in Karlsruhe. Neben der reinen Kombination von Angeboten werden die Mobilitätsangebote durch neue Dienstleistungen zu einem multi- und intermodalen Mobilitätskonzept erweitert.



PT-Magazin: Und welche Herausforderungen gehen mit der demographischen Entwicklung einher?

Dr. Pischon: Die demographische Entwicklung ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. In Zukunft wird es immer mehr ältere Menschen geben, die immer länger mobil bleiben wollen. Hier werden neue Mobilitätsangebote die Richtung vorgeben, die barrierefrei die Mitfahrt mit einem Rollator oder einem Rollstuhl direkt ab der Haustür ermöglichen. Diesen Mobilitätsbedarf könnten etwa die autonom fahrenden Elektro-Minibusse erfüllen. Wir treiben das Thema barrierefreier Ausbau auch grundsätzlich weiter voran - nicht nur aufgrund der demographischen Entwicklung, sondern auch wegen den damit verbundenen positiven Effekten für alle Fahrgäste.



PT-Magazin: Welche Stakeholder sind für die VBK relevant?

Dr. Pischon: Das Land Baden-Württemberg ist ein wichtiger Stakeholder, deshalb stehen wir zusammen mit der Stadt Karlsruhe im engen Austausch mit dem Verkehrsministerium. Das Land ist beispielsweise ein wichtiger Stakeholder, wenn es um die Finanzierung von Infrastruktur und Schienenfahrzeugen geht. Und selbstverständlich ist es so, dass die Stadt Karlsruhe zusammen mit der KVVH und der Finanzierung über den steuerlichen Querverbund die wichtigste Basis für die VBK bildet.



PT-Magazin: Welche Ziele haben die VBK für heute und für die Zukunft?

Dr. Pischon: Die VBK haben das „Projekt 2022“ aufgelegt, um in den nächsten Jahren ein besseres Ergebnis erzielen zu können. Mehrere Millionen Euro sollen eingespart beziehungsweise zusätzlich erwirtschaftet werden. Um dies zu erreichen wurde eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen in die Wege geleitet – hierbei handelt es sich um einen fortlaufenden Optimierungsprozess, der auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist.



PT-Magazin: Vielen Dank für das Gespräch.