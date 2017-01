„Alles kommt vom Bergwerk her“

In Pöhla bei Schwarzenberg erfolgte der Auftakt für ein neues "Berggeschrey"



Pöhla (Schwarzenberg), Ansicht von Süden (Bild: © BQ1Wikimedia commons, Devilsanddust, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de) Dünnschliff eines Skarns unter dem Polarisationsmikroskop bei gekreuzten Polarisatoren (Bild: © Wikimedia commons , Chmee2, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de)

Sachsen ist ein Bergbauland. Erst Anfang Dezember begannen im erzgebirgischen Pöhla nahe Schwarzenberg die Arbeiten zur Aufstellung eines Abteufturms der Saxony Minerals And Exploration AG (SME AG). Unter großem Medienaufgebot rückten die Bagger zur Baufeldfreimachung an. Der Förderturm, der dann ab dem Frühjahr errichtet wird, soll die Hebeanlagen des neuen zu errichtenden senkrechten Erkundungsschachtes der Zinn- und Wolframmine beherbergen. In einem Gebiet von rund 408 Hektar (= Bewilligungsfeld) südlich Pöhla will das Unternehmen drei Erzlager erschließen und ab 2019 die Bodenschätze abbauen.



Die Nachricht ging bundesweit durch die Medien, ist es doch das erste neue Erzbergwerk in Deutschland seit immerhin 42 Jahren. Die steigenden Weltmarktpreise sind aktuell der Hauptgrund, weshalb auch das Erzgebirge wieder in den Fokus der Industrie rückt. Der Bergbau auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen prägt seit nahezu 850 Jahren nicht nur das Land, sondern auch die Menschen. Von Bedeutung waren insbesondere die einzelnen Perioden intensiven Bergbaus, im Volksmund auch „Berggeschrey“ genannt.



Die Säulen des sogenannten Gewinnungsbergbaus in Sachsen sind heute die aktuell vier Braunkohlentagebaue und nahezu 300 Abbaubetriebe im Bereich Steine und Erden. Die Erschließung von Erdwärme als Bodenschatz gewinnt ebenfalls zunehmend an Bedeutung, da durch die ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung in Hinblick auf die gesteckten Klimaschutzziele Geothermie als „saubere Energiequelle“ gilt.



Interessant wird der aktuell wieder aufkommende (Erz-)Bergbau aber durch die beständig steigende weltweite hohe Nachfrage nach Industriemetallen. Da diese nicht nur in den traditionellen Industrienationen besteht, sondern verstärkt auch aus den Schwellenländern kommt, führt dies zu einem kontinuierlich hohen Preisniveau und der teilweisen Verknappung von mineralischen Rohstoffen. Die Verknappung korrespondiert bei einigen Rohstoffen mit der Monopolstellung bei der Gewinnung durch einzelne Staaten.



Die im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau erstellte Untersuchung »Kritische Rohstoffe für Deutschland« kam zu dem Ergebnis, dass die Versorgungslage bei 13 Rohstoffen als besonders kritisch einzuschätzen ist, da bei Auftreten eines Versorgungsengpasses die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft schwerwiegender sind als bei anderen Rohstoffen. Neben der Konzentration der Gewinnung auf einige wenige Erzeugerländer wie China (Antimon, Flussspat, Germanium, Graphit, Indium, Magnesium, seltene Erden, Wolfram), Südafrika (Metalle der Platingruppe), Demokratische Republik Kongo (Kobalt) und Brasilien (Niob und Tantal) kommt noch hinzu, dass ein Ersatz nicht oder nur kaum möglich und eine Rückgewinnung als Sekundärrohstoffe derzeit wirtschaftlich nur schwer darstellbar ist.



Die Sicherung der Wirtschaft mit mineralischen Rohstoffen aus dem Bergbau ist deshalb inzwischen Kernbestandteil der strategischen Rohstoffwirtschaft auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen, und so stellt sich auch Sachsen mit einer eigenen Rohstoffstrategie der Aufgabe der Stärkung des Bergbaus. Bereits im Herbst 2006 erteilte das Sächsische Wirtschaftsministerium (SMWA) dem Geokompetenzzentrum Freiberg den Auftrag, für die wichtigsten sächsischen Erz- und Spatvorkommen eine Neubewertung unter aktuellen Gesichtspunkten vorzunehmen. Anhand der vorhandenen Daten, z. B. zu Vorräten, Teufenlagen, Mineralisationen erfolgte u. a. eine neue Einstufung der Vorräte hinsichtlich ihrer Quantität (klein, mittel oder groß im Weltmaßstab) sowie ihrer Qualität (geologischer Kenntnisstand, Realisierbarkeit, Bauwürdigkeit) gemäß UN-Vorratsklassifikation und eine Einschätzung zur Aufbereitbarkeit der Rohstoffe.



Ebenso fand ein Abgleich mit den in den letzten Jahren in mehreren internationalen Studien ermittelten »kritischen« Rohstoffen und den in Sachsen bekannten Lagerstätten statt. Dieser ergab, dass der Freistaat nennenswerte Vorräte von diesen »kritischen« Rohstoffen besitzt. Dazu gehören Indium, Seltene Erden, Wolfram, Zinn, Flussspat, Lithium, Molybdän und Silber. Sachsen ist ein rohstoffreiches Land. Festgesteine, Sande und Kiese, verschiedenste keramische Rohstoffe und Braunkohle sind im Freistaat zu finden. All diese Rohstoffe kommen in vergleichsweise großen Mengen vor und werden in etwa 340 Lagerstätten abgebaut. Vorräte von Erzen und Spaten sind im bundesweiten Vergleich ebenfalls in relativ großen Mengen in Sachsen vorhanden.



Auf der Basis dieser Neubewertung, aber auch der eigenen sächsischen Rohstoffstrategie und mit kräftigem Rückenwind aus dem zuständigen Wirtschaftsministerium, kann der sächsische Bergbau mit mehreren Projekten zu Erkundungen sowie der Vorbereitung der Gewinnung von Erz- und Spatvorkommen hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Mehrere Unternehmen haben ihre Aktivitäten zur Erkundung sächsischer Erz- und Spatvorkommen begonnen oder verstetigt, wie eben gerade die SME-AG in Pöhla oder das erste »neue« sächsische Spatbergwerk, die Flussspatgrube Niederschlag, die mittlerweile in die Betriebsphase getreten ist.



Dass der Bergbau in Sachsen unter den „Top Five“ der umsatzstärksten Branchen rangiert, macht der jüngst von Wirtschaftsminister Martin Dulig vorgetragene Bericht zur aktuellen Lage der Rohstoffgewinnung deutlich. So realisierten mit Stand vom September 2016 rund 3.450 Beschäftigte im Bereich „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ einen Gesamtumsatz von 793,4 Millionen Euro. Während dies bei den Beschäftigten ein Plus gegenüber dem Vorjahr von immerhin 3,4 Prozent ausmachte, wuchs auch der Umsatz um knapp 1 Prozent. Insgesamt, so die Aussage aus dem SMWA, sind aktuell 210 Rohstoff gewinnende Betriebe im Freistaat tätig, und dass deren Zahl durchaus zunehmen kann, macht sich an der Zahl der in den „Startlöchern stehenden“ Projekten fest. So sind bis zum 1. Juni 2016 derzeit 18 Erkundungsrechte von Erz- und Spatvorkommen im Rahmen von Erlaubnissen nach dem Bundesbodengesetz erteilt worden.



Als großer Umsatzbringer darf natürlich gerade auch in Mitteldeutschland die Braunkohle nicht vernachlässigt werden. Sie hat in den letzten Jahren an Bedeutung als kostengünstiger und grundlastfähiger Energieträger gewonnen. Die Auswirkungen der japanischen Naturkatastrophe im Jahr 2011 führten in Deutschland zum Verzicht auf den Betrieb eigener Kernkraftwerke. In dieser Situation versorgen die im Freistaat Sachsen tätigen Braunkohlenunternehmen die angeschlossenen Kraftwerke auch bei steigender Nachfrage mit Braunkohle.



Der Freistaat Sachsen gehört mit seinen Anteilen am Lausitzer und Mitteldeutschen Braunkohlenrevier zu den bedeutenden Förderländern von Braunkohle im Bundesgebiet. Die Jahresförderung von etwa 30 Mio. t Rohbraunkohle entspricht einem Anteil von etwa 18 Prozent der Förderung in der Bundesrepublik Deutschland. Mit etwa 3,5 Prozent der weltweit gewonnenen Rohbraunkohle ist diese Fördermenge auch im internationalen Maßstab bedeutend. Zum Vergleich erreicht die sächsische Jahresfördermenge die Quote von Staaten wie Serbien, Kanada, Rumänien oder Indien, die auf den Plätzen zehn bis dreizehn der größten Braunkohleländer rangieren. Dass die Braunkohle trotz des rasanten Aufstiegs der Erneuerbaren Energien dennoch als Sicherheitsgarant für die Energieerzeugung gilt, wird auch an den aktuell bekannten geologischen Vorräten dieses Rohstoffes deutlich. So lagern in Mitteldeutschland (sächsischer Teil) rund 13 Mrd. Tonnen, in der Lausitz (sächsischer Teil) 5 Mrd. Tonnen. Die wahrscheinlich nutzbaren Braunkohlenvorräte betragen in Mitteldeutschland (sächsischer Teil) ca. 6,7 Milliarden Tonnen und in der nördlichen Oberlausitz ca. 1,3 Milliarden Tonnen. Innerhalb der deutschen Volkswirtschaft ist die Braunkohleindustrie mit ihrem Anteil am Energiemarkt ein energie- und gesamtwirtschaftlich wichtiger Faktor mit mehr als 86.000 Arbeitsplätzen und zahlreichen vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen, die von den Innovationsketten der Braunkohlenutzung profitieren können.



Stephan Trutschler