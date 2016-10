Im Automobil- und Luftfahrzeugbau ist das Kleben schon seit vielen Jahren eines der wichtigsten Fügeverfahren. Aufgrund der hohen Bauteilbeanspruchungen, der großen Dimensionen sowie den wesentlich raueren Fertigungsrandbedingungen wird die Klebtechnik im Stahlbau bislang nicht eingesetzt. An der Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine am KIT wurde nun eine hybride Klebverbindung für Steck- und Überlappverbindungen entwickelt. Durch Kombination von anorganischen mit organischen Klebschichten erschließt die neuartige Klebung neue Dimensionen in der Fügetechnik im Stahl- und Leichtmetallbau, da sie wesentlich kostengünstiger und tragfähiger sowie einfacher auszuführen ist als herkömmliche Klebverbindungen. Die Forscher des KIT haben nun die hohe Tragfähigkeit der innovativen Verbindungstechnik in umfangreichen Voruntersuchungen belegt. Derzeit sind sie auf der Suche nach passenden Kooperationspartnern zur Anwendung und Weiterentwicklung des neuen Fügeverfahrens.Mehr Informationen: Stahlbau: Kleben statt Schweißen