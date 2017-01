Leichte Einbußen – doch Mollenhauer bleibt optimistisch

Fulda – Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren musste die Conrad Mollenhauer GmbH, einer der beiden größten Hersteller von Blockflöten in Europa, 2016 leichte Einbußen hinnehmen. So schrumpfte der Gesamtumsatz binnen Jahresfrist um 1,5 Prozent auf rund 2,7 Millionen Euro. Zuwächse verzeichnete das Unternehmen allerdings in Großbritannien, Frankreich, Österreich, China und Japan.

Nach Angaben von Geschäftsführer Stefan Kömpel ist der Umsatzrückgang insbesondere auf den schwächer werdenden Inlandsmarkt zurückzuführen. „Wir hatten hierzulande mit demografischen und musikkulturellen Veränderungen zu kämpfen“, stellte er fest. Auch wenn Deutschland immer noch mit weitem Abstand der größte Markt für Holzblockflöten sei, steige der Export-Anteil der Gesellschaft schon seit vielen Jahren kontinuierlich an und betrage mittlerweile mehr als 40 Prozent.

Mollenhauer ist bereits seit fast 200 Jahren am Markt. Das Unternehmen produziert rund 140 Flötenmodelle am Standort Fulda. 34 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende zur Holzblasinstrumentenmacherin und zur Industriekauffrau, sind derzeit im Unternehmen beschäftigt.

„Besonders erfreulich – und für die Zukunft sicherlich sehr interessant – ist die positive Entwicklung in Ländern wie Japan, Taiwan und China“, unterstreicht Kömpel. Zum einen werde dort das Interesse an der europäischen Musikkultur immer größer und zum anderen stehe in diesen Ländern auch die deutsche Instrumentenbaukunst hoch im Kurs. „Interessant zu beobachten ist die in China wachsende Nachfrage nach Vollholz-Blockflöten“, stellt der Geschäftsführer fest. Da liege Mollenhauer mit der „Waldorf-Edition“ voll im Trend. „Hinzu kommt noch eine gewisse Sympathie für die Waldorf-Pädagogik in China, die dort zumindest von einem Teil der Familien als Alternative zum staatlichen Bildungssystem gesehen wird“, berichtet Kömpel.

Nachdem Mollenhauer schon während der letzten Jahre kräftige Investitionen in große CNC-Maschinen getätigt hatte, standen 2016 nur kleinere Investitionen zur Erhöhung von Präzision, Effektivität und Arbeitssicherheit im niedrigen fünfstelligen Bereich auf dem Programm. In diesem Jahr will sich das Unternehmen auf die innerbetriebliche Weiterbildung und die Verbesserung handwerklich-technischer Abläufe kümmern. Außerdem will der Betrieb das Seminargebäude erweitern und modernisieren. „2017 werden wir unsere Geschäftsbeziehungen nach Japan, Taiwan und China weiter ausbauen“, unterstreicht Kömpel. Zur Internationalen Musikmesse Anfang April in Frankfurt wird Mollenhauer eine hochbarocke Sopranblockflöte in der „alten Stimmung von 415 Hz“ vorstellen. „Dieses Instrument richtet sich an anspruchsvolle Amateure bis hin zu professionellen Spielern“, so der Geschäftsführer.

Nach wie vor voll im Trend liegt die elektronische Blockflöte „Elody“, die an einen Verstärker angeschlossen wird. Seit der Markteinführung im Jahre 2013 ist sie vor allem bei jugendlichen Spielern sehr beliebt. Laut Kömpel werde damit an den Musikschulen vermehrt auch Pop- und Rockmusik gespielt, was dem etwas biederen Image der Blockflöte entgegenwirke.

„Auch wenn wir mit der Blockflöte ein sehr klassisches Produkt herstellen, unterliegen wir doch einem ständigen Wandel“, betont der Geschäftsführer. Risikofaktoren für die Nachfrage seien sicherlich auch politische und gesellschaftliche Veränderungen. „Zugleich ergreifen wir aber immer wieder die Chance, Menschen überall auf der Welt mit unseren außergewöhnlichen Instrumenten Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie sich musikalisch ausdrücken können“, so Kömpel.

