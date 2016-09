Von der Optimierung sämtlicher Verträge und Versicherungen bis hin zur privaten Assistenz kümmert sich Private Office um jede Form der administrativen Alltagslast.

Sonntags in Papierbergen versinken, Verträge abheften, Versicherungen auf den aktuellsten Stand bringen und die Überweisungen der Mieter kontrollieren – wertvolle Zeit, die man besser mit der Familie und den Freunden verbringen oder für den Job nutzen kann. „Am besten gibt der familienbewusste Workaholic seine gesamte private Verwaltung in vertrauensvolle Hände: Im Dienstleistungsbüro der Private Office GmbH werden sämtliche private Verträge, Versicherungen und Immobilienangelegenheiten gebündelt für den Kunden optimiert und administriert. Zusätzlich wird der komplette Schrift- und Zahlungsverkehr – sowohl online als auch offline – übernommen. Unsere Kunden erfahren dadurch eine ganz neue Freiheit, da sämtliche administrative Alltagslast entfällt“, erklärt Norbert Kettner, Geschäftsführer der Private Office GmbH.

Vertrags- und Versicherungsservice

Kern der Dienstleistungen der Private Office GmbH ist die Verwaltung und Optimierung sämtlicher privaten Verträge und Versicherungen – von der privaten Krankenversicherung über Kfz-Versicherungen bis hin zu allen Verträgen rund ums eigene Wohnen wie Telefon, Strom, Gas oder Internet. Den kompletten dazugehörigen Schriftverkehr wickelt das Dienstleistungsbüro komplett selbst ab.

Immobilienservice

Das Dienstleistungsbüro verwaltet für seine Kunden alle Immobilien, ob eigengenutzt oder fremdvermietet. Es überwacht die Zahlungseingänge, erledigt fällige Zahlungen, kümmert sich um anfallende Reparaturen und die Suche nach geeignetem Personal und erstellt die jährlichen Nebenkostenabrechnungen.

Dokumentenservice

Um jederzeit den Zugriff auf alle relevanten Unterlagen zu gewährleisten, stellt die Private Office GmbH ihren Kunden einen elektronischen Dokumentenservice zur Verfügung. So hat der Kunde die Möglichkeit, alle wichtigen Papiere, wie Ausweisdokumente, Führerschein oder Versicherungskarten, immer in elektronischer Form dabeizuhaben. Das Abrufen dieser Dokumente erfolgt online am Laptop oder unterwegs mit dem Handy mithilfe der Private-Office-App.

Sicherheit

Für die Private Office GmbH ist das Thema Sicherheit essentiell – alle anvertrauten Unterlagen werden, entkoppelt vom Lebensmittelpunkt des Kunden, in Stahltresoren aufbewahrt. So sind alle wichtigen Verträge zuverlässig vor dem Zugriff anderer und vor äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Feuer, geschützt.

Private Assistenz

Als zusätzlichen Service stellt die Private Office GmbH auf Wunsch auch eine private Assistenz bereit, die, ähnlich einer privaten Sekretärin, alle darüber hinaus anfallenden Aufgaben erledigt. Darunter fallen beispielsweise Behördengänge, privater Schriftverkehr, Restaurantbuchungen und vieles mehr.



Weitere Informationen über Private Office GmbH unter

www.private-office.net