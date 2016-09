Tipps und Tricks für die Übersetzung der Firmenwebsite

Chancen auf internationalen Märkten

Allein schon in der Europäischen Union bieten sich einem mittelständischen Unternehmen unzählige Absatzmärkte für seine Produkte und Dienstleistungen. Der Kundenkreis beschränkt sich längst nicht mehr auf Deutschland, sondern insbesondere übers World Wide Web können Waren etwa auch in Frankreich, Italien, Großbritannien oder Spanien verkauft werden. Doch nicht jedes Unternehmen hat dabei Erfolg. Woran es liegen könnte? An der Übersetzung, eher gesagt, der mangelhaften Übersetzung der Website.

Ansprache und Stil

Die Zielgruppe mag klar definiert sein, das Produkt und sein Alleinstellungsmerkmal auch. Doch eine wortwörtliche Übersetzung der deutschen Texte in eine andere Sprache enthält einige Stolpersteine. 1. Insbesondere Marketingtexte enthalten sprachliche Bilder, die nicht eins zu eins in die Zielsprache übertragen werden können. Es müssen also die adäquaten Metaphern in der Zielsprache gefunden werden.

2. Jede Sprache hat ihre Eigenheiten und Besonderheiten in der Ansprache. Beispielsweise ist das Deutsche eine eher nüchterne Sprache mit einer hohen Präzision durch die Vielfalt an Synonymen. Im Englischen gibt es einige Wörter wie „get“, „make“ oder „do“, die in den entsprechenden Kombinationen eine große Zahl an Bedeutungen aufweisen. Das Französische ist als sehr blumige Sprache bekannt. Dies macht sich auch in der Kundenansprache bemerkbar.

3. Das Produkt kann mehrere Namen in der Zielsprache haben. Beispielsweise existieren im Japanischen drei verschiedene Wörter für das deutsche Wort „Uhr“, die sich stilistisch unterscheiden.

Diese Feinheiten und Subtilitäten kann nur ein sprachlich ausgebildeter Muttersprachler herausarbeiten. Muttersprachler heißt hier, dass die Zielsprache einer Übersetzung seine Muttersprache ist. Zum Beispiel arbeitet das Übersetzungsbüro Easytrans24 ausschließlich mit muttersprachlichen Übersetzern zusammen.

Grafische Gestaltung

Eine Reihe von Elementen sollte bereits in Betracht gezogen werden, bevor bzw. während die Website erstellt wird. Erstens haben Sprachen unterschiedliche Längen, d. h. ein englischer Text fällt wesentlich kürzer aus als sein deutsches Original. Das Russische dagegen ist bis zu 40 Prozent länger. Sind Buttons oder Textfelder zu eng bemessen, stehen Übersetzungsagenturen vor der Schwierigkeit, Texte kürzen zu müssen, sodass sie inhaltlich und sprachlich immer noch einwandfrei sind. Das geht jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt.

Zweitens ist eventuell eine Anpassung der Schriftgröße und Schriftart notwendig. Dies betrifft insbesondere Sprachen wie das Chinesische, Japanische, Koreanische und Russische, die ein anderes Schriftsystem verwenden. Die Darstellung in 11 pt oder 12 pt kann dann auf Bildschirmen viel zu klein und damit unleserlich erscheinen.

Drittens laufen einige Sprachen, insbesondere das Arabische und das Hebräische, nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Für die grafische Gestaltung bedeutet dies, dass das Layout gespiegelt werden muss. Doch bei einigen Fotos ist dies gar nicht ohne Weiteres möglich. Zum Beispiel wäre es falsch, wenn eine Uhr plötzlich an Stelle der Ziffer Neun eine Drei stehen hätte. Das heißt, zusätzliche Produktfotos müssen zu diesem Zeitpunkt bereits eingeplant werden, falls eine Übersetzung in diese Sprachen geplant ist.

Fazit

Die Übersetzungsarbeit sollte in professionelle Hände gegeben werden. Es reicht nicht aus, wenn jemand ein paar Wörter der jeweiligen Zielsprache spricht, um einen ansprechenden Marketingtext zu formulieren, der das Ziel hat, Kunden auf die Firmenwebsite zu locken und sie zum Kauf von Produkten oder Dienstleistungen zu animieren. Für die Einschätzung der Qualität eines Übersetzungsbüros sind folgende Merkmale hilfreich:

- Arbeitet die Agentur ausschließlich mit ausgebildeten muttersprachlichen Übersetzern?

- Wird die Übersetzung im 4-Augen-Prinzip kontrolliert?

- Welche ISO-Zertifizierungen hat das Übersetzungsunternehmen vorzuweisen?

Eine gelungene Website-Übersetzung wirft auch ein positives Licht auf das Unternehmen selbst, denn es zeigt, dass es die Kultur und Sprache seiner Kunden und damit den Kunden selbst ernst nimmt.