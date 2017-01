Stempel bestellen im Schreibwarengeschäft oder direkt online?

Doch welche Form der Bestellung ist eigentlich sinnvoller? Das Bestellen von Stempeln im Schreibwarengeschäft um die Ecke oder das Ordern über das Internet?

Beide Varianten bieten ihre Vorteile, doch eine Lösung scheint am Ende dann doch besser zu sein als die andere.

Klassisch und bekannt – der Gang in den Schreibwarenladen

Ja, es mutet -vor allem im 21. Jahrhundert, dem „Zeitalter des Internets, schon fast altmodisch an, einen Schreibladen zu betreten, um hier Büromaterialien zu kaufen. Dennoch bietet auch der Kauf von Stempeln im Schreibwarenladen Vorteile. So haben Sie, zumindest dann, wenn das Geschäft sein Angebot entsprechend ausgebaut hat, die Möglichkeit, gleich mehrere Marken und Stempelgrößen zu testen.

Vielleicht möchten Sie auch Ihr eigenes Briefpapier mitbringen, um sich das Resultat gleich schwarz auf weiß anzuschauen? Da Ihr persönlicher Stempel jedoch ohnehin noch nach Ihren Angaben gefertigt werden muss, ist hier ein wenig Fantasie gefragt. Dennoch: der Besuch im Schreibladen gibt Ihnen ein erstes Gefühl für das Endergebnis.

Hier hören die Vorteile, abgesehen von der gebotenen persönlichen Note, jedoch in der Regel schon auf. Der Trend, einen (oder mehrere) Stempel über das Internet online zu bestellen, ist ungebrochen und erfreut sich einer unglaublichen Beliebtheit. Kein Wunder! Schon lange ist hier nicht mehr „nur“ der Komfort ausschlaggebender Faktor.

Die Vorteile der Onlinebestellung auf einen Blick – so profitieren Sie beim Designen Ihres Stempels über das Internet

Wer seine Stempel, egal, ob für den privaten Bereich oder für das Homeoffice, z.B. bei www.stempelservice.de online bestellt, genießt zahlreiche Vorteile. Diese zeigen sich unter anderem in:



• einer breit gefächerten Auswahl an unterschiedlichen Modellen

• der Möglichkeit, die verschiedenen Stempel in der Regel frei gestalten und deren Design am PC nachvollziehen zu können

• einer schnellen und unkomplizierten Lieferung.

Nicht zuletzt sollte selbstverständlich auch der Faktor „Bequemlichkeit“, besonders im Bereich der Online Bestellungen nicht vernachlässigt werden. Immerhin haben Sie bei der Bestellung im Online Shop die Option, 24/7 einkaufen zu können. Sie sind nicht an die Öffnungszeiten im Schreibwarenladen gebunden und verfügen damit über ein Maximum an Flexibilität.

Besonders auch dann, wenn Sie sich für das Ordern mehrerer Stempel interessieren, ist die Onlinebestellung oftmals deutlich kostengünstiger. Diese Tatsache lässt sich vor allem damit begründen, dass der Onlinehändler in der Regel ohnehin mehr Stempel produzieren und diese dann im Umkehrschluss auch günstiger wieder verkaufen können.

Der maßgebliche Grund, weswegen sich immer mehr Menschen für die Bestellung im Online Shop entscheiden, ist damit ein Mix aus einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis , einem deutlich größeren Angebot und einem transparenten Bestellprozess. Das Designen des eigenen Stempelabdrucks am PC ist nicht nur einfach, sondern bietet auch gleichzeitig viele Möglichkeiten der individuellen Gestaltung.

So lassen sich alle Details schnell umsetzen und die einzelnen Schritte immer wieder kontrollieren. Mehr Komfort geht nicht!