Franchise-Startup: zwischen Innovation und Standardisierung

Franchise-Nehmer sein: Das heißt nicht, sich in die absolute Abhängigkeit zu begeben. Es kann vielmehr die Chance sein, auf ein erprobtes Geschäftsmodell zurückgreifen zu können, während man gleichzeitig in bestimmten Unternehmensbereichen eigene Ideen umsetzen kann. Es vermag genau das passende Konzept für Gründer zu sein, die das Rad nicht neu erfinden wollen und sich gleichzeitig Raum für kreative Selbstverwirklichung wünschen. Wir zeigen für drei Schlüsselfaktoren, wie man seiner Unternehmerpersönlichkeit im Franchise Ausdruck verleihen kann.

Werbung und Innovation

Gemeinsame Qualitätsstandards im Marketing und der Auftritt unter einem Markendach gehören bei den großen Franchisegebern dazu. Corporate Identity bedeutet einerseits, dass man z.B. bei Logo und Farbwahl kein Mitspracherecht hat, aber auch, dass man keinen Aufwand für Design und Auftrittsentwicklung hat. Aufbauend auf einer etablierten Bestandsmarke und vorhandenem Werbematerial kann der Franchisenehmer regional werben. Dabei hat er das Recht auf Werbung und verkaufsfördernde Maßnahmen.

Oft können auf regionaler Ebene Werbemaßnahmen – im Rahmen der Möglichkeiten des Franchise-Vertrages – selbst entwickelt und gefahren werden. Hier kann sich ein Unternehmer selbst einbringen. Sein Wissen um den Zielstandort und seine Bevölkerung kann im besten Fall in das bestehende Werbekonzept einfließen. Gesonderte Werbeaktionen sind oft möglich, sollten aber immer in Absprache mit dem Franchisegeber durchgeführt werden.

Persönlicher Einsatz und qualifizierte Verbesserungsvorschläge werden in der Regel wertgeschätzt. Dadurch lassen sich schließlich die Chancen auf gesteigerten Umsatz erhöhen.

Und nicht selten haben in der Vergangenheit gerade Franchisenehmer große Veränderungen herbeigeführt. Der weltweit angebotene Burger Big Mac war die Erfindung einer Franchisers im US-Staat Pennsylvania. Die zahllosen neuen Kommunikationsmöglichkeiten im Internet können nicht erkannte Möglichkeiten der Verkaufssteigerung und des Markenaufbaus bringen. Wie der Erfinder des Big Macs sind es v.a. die Unternehmer mit Kundenkontakt, die neue Chance erkennen, noch bevor eine Werbeagentur darauf gestoßen ist.

Kundenkontakt

„Think global – create national – act local“ könnte ein passender Leitspruch für große Franchising-Unternehmen sein. Er stellt die Wichtigkeit des letzten Gliedes der Kette heraus. Das ist der Franchisenehmer, der seinen Verkaufsstandort und die örtlichen Ansprüche besser kennt als der Franchisegeber, dessen Zentrale womöglich 500 Kilometer entfernt ist.

Ein konkretes Beispiel: Die Touristik Vertriebsgesellschaft mbH (TGV) gestattet 2012 für einige ihrer Franchisemarken, deren Webseiten individuell zu gestalten. Damit würdigte man die Existenz völlig unterschiedlicher Kundenerwartungen. Der Franchisenehmer konnte auf seiner Internetpräsenz nun direkten Einfluss auf die emotionale Ansprache nehmen. Damit eröffnete die TGV enormen individuellen Spielraum.

Auch in der Live-Ansprache von Kunden kann der Franchisenehmer gezielt eingreifen. Wie genau verläuft der Kundenkontakt – ist er auf Quantität gemünzt oder besticht er vor allem durch Qualität? Soll die Ansprache individualisiert und vielleicht der Zielgruppe entsprechend verlaufen („Hallo, was magst du haben?“) oder besonders höflich sein („Guten Tag, mein sehr verehrter Herr!“)? Wenn es hier keine ganz präzisen Vorgaben des Franchisegebers gibt, kann durchaus experimentiert werden. Aus den Reaktionen der Kunden wird man erfahren, ob sie sich damit wohlfühlen – und seinen eigenen Stempel setzen.

Vor allem bei Franchises mit dauerhafter Kundennähe wie der Schülerhilfe oder Studienkreis macht der Ton die Musik. Hier kommt es auf die Persönlichkeit an. Individuelle Stärken wie rhetorische Fähigkeiten oder eine besondere Empathie für das Gegenüber helfen, das eigene Unternehmen und schließlich auch die Marke zu stärken.

Mitarbeiter

Die Einstellung von Mitarbeitern und die Pflege der Beziehung zu ihnen bleibt bei allen Vorgaben im Franchising Sache des Franchisenehmers. Er hat Spielraum, wie viel Kontrolle er einsetzen will, um die Mitarbeiter zu führen und „anzutreiben“. Andererseits kann er schon mit der Vergabe kleiner Freiheiten positiven Eindruck machen. Natürlich gilt das immer im Rahmen der Franchisevereinbarung.

Betriebsfeiern und der respektvolle interne Umgang miteinander kann ein Franchise-Unternehmen in ungeahnte Bahnen lenken. Von einem funktionierenden Team hängt letztlich auch im vorgabenstarken Franchise viel ab. Und Teamaufbau und -steuerung obliegen dem Unternehmer selbst!

Dabei kann entschieden werden, ob das langfristige Ziel das Halten erfahrener Mitarbeiter sein soll – oder ob durch hohe Fluktuation beispielsweise das Steigen der Gehälter unterbunden wird. Beide Konzepte haben große Vor- und Nachteile. Die Priorisierung übernimmt der Franchisenehmer.

Fazit

Der Eindruck, beim Franchising könne man keine eigenen Ideen und Vorstellungen umsetzen, sollte nach dem Lesen der obigen Punkte verflogen sein. Vor allem auf der persönlichen Ebene kann ein Unternehmer mit Kundenverständnis und cleverem Auftritt seinen eigenen Standpunkt setzen.

Franchise gestattet es, der eigene Chef mit einer fremden Marke zu sein. Sowohl bei Werbung und Innovationen, im Kontakt mit den Kunden und bei der Mitarbeiterauswahl und dem Gestalten des Betriebsklimas kann der Franchisenehmer individuell und innovativ wirken.