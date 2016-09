Der perfekte Pizzateig – wenn Maschinen die Arbeit übernehmen

Rettung für große Pizza-Gastronomie?

Teigausroll-Maschinen, Knetmaschinen und Teigpressen gibt es in immer mehr Restaurants und sie sind innovativ in dem, was sie tun. Man stelle sich vor, ein Pizzabäcker müsste zu jeder Pizza den Teig eigens kneten, rollen und formen. Das funktioniert in kleinen Gastronomie-Betrieben noch gut. Bei großen Pizzaketten aber zählt die Zeit, wenn 10 Tische gleichzeitig ihre Pizza serviert bekommen möchten. Und wertvolle Zeit geht verloren, wenn jede Pizzagrundlage individuell hergestellt werden müsste. Die Macher von solchen modernen Geräten, die den Köchen auf den Punkt zuarbeiten, haben genau hier angesetzt. Teig aus eigener Herstellung wird zugegeben und so verarbeitet, dass am Ende ein rundes oder eckiges Stück herauskommt, das direkt belegt werden kann. Auch für Nudelteig gibt es entsprechende Geräte, die einen Teig zu fertig kochbaren Nudeln verarbeiten. Im Sortiment von Gastrozentrale (www.gastrozentrale.de) zum Beispiel sind diverse dieser Geräte für die verschiedensten Zwecke und Bedürfnisse aufgeführt. Das Argument ist dabei immer dasselbe: Ein handgemachter Teig ist das Nonplusultra, aber fehlt die Zeit, müssen spezialisierte Maschinen die Aufgaben der Pizzabäcker übernehmen.

Welche Betriebe brauchen solche Maschinen wirklich?

Der Großteil der italienischen Restaurants in Deutschland ist noch so aufgestellt, dass sie mit handgearbeitetem Essen aufwarten können. Entweder ist das Restaurant so klein, dass ein Pizzabäcker allein die Bestellungen bearbeiten kann. Oder in der Küche arbeiten mehrere Bäcker an einer Pizza gleichzeitig, um schnell und effizient zu sein. Es ist trotzdem nicht so, dass in bestimmten Fällen nicht doch Maschinen den Anfang machen müssen.

Bei einer bekannten Pizzakette durchläuft eine Pizza zum Beispiel selbst beim Belegen der Schnelligkeit halber mehrere Stationen, wo zunächst Tomatensoße, dann Käse, dann Salami oder weitere Beläge auf den ausgerollten Pizzaboden kommen. Auch hier stammt der Teig-Rohling aus einer Maschine. Und das ist überall dort der Fall, wo Masse gefragt ist. Nicht nur bei Lieferservices, sondern auch in großen Restaurantküchen, wo eine Pizza nach der anderen zum Gast gehen muss. Es muss schnell gehen und vor allem: Es muss einheitlich sein. Nur die besten Pizzabäcker und Köche schaffen es, in kurzer Zeit den Teig zu immer gleichgroßen und gleichdicken Teilen zu verarbeiten und damit durchweg einheitliche Grundlagen zu kreieren. Auf diese Pizzabäcker können jedoch nur wenig Lokale in der täglichen Gastronomie zurückgreifen.