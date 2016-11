Eine Collage zum 200. Geburtstag von Werner von Siemens



Der BRODELNDE Geist

Am 13. Dezember feiert einer der größten Unternehmer des 19. Jahrhunderts seinen 200. Geburtstag: Werner von Siemens. Seine Ur-Ur-Enkelin Nathalie von Siemens hat mit einem Team aus Historikern, Autoren und Redakteuren rund 4000 Briefe von und an Werner von Siemens gesichtet und in ein einzigartiges Buch umgesetzt. Es ist eine Collage aus den sehr persönlichen Aussagen seiner Briefe und Ausflügen in das Zeitgeschehen des 19. Jahrhunderts entstanden, die den Leser einlädt, Werner von Siemens auf seiner unternehmerischen Reise zu begleiten und sich von ihm inspirieren zu lassen.



Denn die Möglichkeiten und der Herausforderungen unserer Zeit – disruptive Technologien, Vernetzung der Welt, dynamische Gründerszenen, industrieller Paradigmenwechsel, Beschleunigung, Veränderung der Arbeit – hat auch Werner von Siemens im 19. Jahrhundert erlebt. Und dazu genutzt, den Sprung in die Moderne maßgeblich mitzugestalten. Das Buch ist eine Inspiration für Menschen, die sich auf den Weg machen; für Gründer, Unternehmer und alle, die getreu dem Motto von Werner von Siemens leben: »Nur nicht überall das tötende Wort ›es geht nicht‹ aussprechen!«



»Ich habe eine neue Idee gehabt, die aller Wahrscheinlichkeit nach reüssieren und bedeutende Resultate geben wird. […] Die Effekte müssen bei richtiger Konstruktion kolossal werden.« Werner von Siemens



Er hat die Tür in eine neue Zeit weit aufgestoßen: Werner von Siemens war ein großer Erfinder, ein Wegbereiter der Moderne, ein weltweit gefeierter Technik-Virtuose. Sein Leben fällt in eine atemberaubende Zeit in Europa. Die Jahrzehnte ab 1840 stehen für eine Explosion der Möglichkeiten – und Werner von Siemens ist mittendrin als Macher und Mitgestalter. Zeit seines Lebens unterhielt Werner von Siemens einen regen Briefaustausch mit Weggenossen, Familie und Freunden, die von seiner Kindheit, Militärzeit, den Forschungen und dem Austausch mit den großen Köpfen seiner Epoche berichten. Seine Ur-Ur-Enkelin Nathalie von Siemens hat nun für die Siemens Stiftung ein Team aus Historikern, Autoren und Redakteuren gebildet, die mehr als 4000 Briefe von und an Werner von Siemens gesichtet und in ein einzigartiges Buch umgesetzt haben.



Entstanden ist eine Collage aus den sehr persönlichen Aussagen seiner Briefe sowie Ausflügen in das Zeitgeschehen des 19. Jahrhunderts. Der Originalton der bisher teils noch unveröffentlichten Briefe lässt die Aufbruchsstimmung des 19. Jahrhunderts wieder aufleben und zeigt Werner von Siemens als brodelnden Geist, als liebenden Ehemann, als Familienvater und mutigen Unternehmer. Durch seine aufwendige Gestaltung mit offenem Buchrücken mutet »Der brodelnde Geist. Werner von Siemens in Briefen« tatsächlich an wie eine Briefsammlung, wobei die historischen Abbildungen im modernen und illustrativen Layout gleichzeitig den Bogen in die Gegenwart schlagen.



»Ich habe meinen Ur-Ur-Großvater durch die Lektüre seiner Briefe neu kennengelernt. Neben der menschlichen Tiefe besonders in den Briefen an seine Ehefrauen hat mich sein selbstironischer Humor berührt, der bei allem Ernst auch in großen Krisen hervorblitzt. Ich bin davon überzeugt, dass gerade diese Eigenschaften zu dem gehören, was ihn so erfolgreich gemacht hat, erfolgreicher als so viele andere begabte Erfinder und Unternehmer seiner Zeit.« Nathalie von Siemens



Das Buch lädt dazu ein, den größten Erfinder des 19. Jahrhunderts kennenzulernen, und lässt uns teilhaben an seiner steten Unruhe, seinen Selbstzweifeln und Rückschlägen, aber auch an seinen größten Erfolgserlebnissen und Glücksmomenten. Es ist die Geschichte eines der ganz großen Unternehmers des 19. Jahrhunderts und gleichzeitig ein inspirierendes Buch für Menschen, die sich auf den Weg machen; für Gründer, Unternehmer und alle, die getreu dem Motto von Werner von Siemens leben: »Nur nicht überall das tötende Wort ›es geht nicht‹ aussprechen!«



Nathalie von Siemens (Hrsg.)

Der brodelnde Geist. Werner von Siemens in Briefen

Eine moderne Gründergeschichte

200 Seiten, gebunden, mit ca. 50 Abbildungen

€ 39,90 (D), € 41,10 (A)

ISBN 978-3-86774-558-1

erscheint am 02. Dezember 2016 im Murmann Verlag



Über die Herausgeberin:

Dr. Nathalie von Siemens ist seit Januar 2013 Geschäftsführender Vorstand und Sprecherin des Vorstands der Siemens Stiftung. Zuvor forschte sie im akademischen Bereich unter anderem zu Themen der Moralphilosophie und Unternehmensethik und wurde 2004 mit einer Arbeit über den Begriff der Freundschaft in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles promoviert. Dr. Nathalie von Siemens ist Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens AG, der Siemens Healthcare GmbH sowie der Messer Group GmbH.