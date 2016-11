Das US-Geschäft der Deutschen Bank

Um die strengen regulatorischen Vorgaben in den USA zu erfüllen, fährt die Deutsche Bank ihr US-Geschäft zurück. Die Bilanzsumme der am 1. Juli 2016 neu gegründeten DB USA Corp betrug Ende September 203,4 Milliarden US-Dollar, 2011 waren es noch über 350 Milliarden US-Dollar. Mehr dazu und über die anstehende Milliardenstrafe wegen Ramschhypotheken liefert das gerade im Herbig Verlag erschienene SachbuchvonMit einer Analyse vom ehemaligenGegen die Deutsche Bank sind aktuell über 7000 Klagen offen und sie gilt momentan als die gefährlichste Bank weltweit. Wie es dazu kam, dass Deutschlands einstiges Aushängeschild zum Synonym für zügellose Geldgier eingekaufter Investmentbanker wurde, beschreiben die Autoren ebenso ausführlich wie die Zinsmanipulationen oder Betrügereien am Gold- oder Devisenmarkt. Jahrelange Kirch-Prozesse, Steuerhinterziehung in der Schweiz oder Geldwäsche in Russland, nichts wird ausgelassen, auch nicht die dubiosen Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank zum zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump. Differenziert und hochaktuell nehmen Ulrich Novak und André Kerner die fragwürdige Unternehmenskultur des Geldinstituts unter die Lupe und skizzieren den laufenden Konzernumbau unter dem neuen Vorstandschef John Cryan. Das Buch enthält zudem eine anschauliche Darstellung der Geschichte der Deutschen Bank sowie Kurzbiographien namhafter Akteure. Weitere Informationen unter www.akte-deutsche-bank.de geb. 1961, Germanist, arbeitete als Werbetexter sowie TV-Produzent und ist derzeit Berater für namhafte Medienproduktionen und PR-Agenturen.geb. 1969, Diplom-Politikwissenschaftler, ist als freier Redakteur und Referent in der Unternehmenskommunikation tätig. Beide Autoren leben in München.war in leitender Funktion bei der Deutschen Bank in London und ab 2010 Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe sowie Leiter der Deutsche Bank Research. Heute führt er das Flossbach von Storch Research Institute in Köln.studierte Internationale Betriebswirtschaft und ist Geschäftsführer eines Hidden Champions der metallverarbeitenden Branche.