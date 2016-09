Die Preisträger 2016 aus Rheinland-Pfalz/Saarland

Bank des Jahres

66482 Zweibrücken EDEKA Ernst , Zweibrücken-Niederauerbach wurde 2016 zum zweiten Mal von der Stadt Zweibrücken für den Wettbewerb nominiert. 2015 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.Als Dieter Ernst im Jahr 2005 sein Unternehmen gründete, war der Wechsel von einer abhängigen Beschäftigung in die Selbstständigkeit sein Ziel. Mit großem Arbeitseinsatz und der Unterstützung durch seine Familie hat er EDEKA Ernst seitdem zu einer festen Größe in der Einkaufslandschaft in Zweibrücken-Niederauerbach weiterentwickelt.Der Lebensmittelmarkt zeichnet sich vor allem durch seine hohe Innovationskraft im Warensortiment aus. Auf neue Zielkunden hat sich Dieter Ernst längst eingestellt: Vegan lebende Menschen werden genauso fündig wie Allergiker und Muslime – denn seit einiger Zeit finden Kunden bei EDEKA Ernst auch ein umfangreiches Halál-Sortiment.Dass sich EDEKA Ernst als moderner Einkaufsmarkt etabliert hat, kommt nicht von ungefähr, denn Kundenzufriedenheit und eine hohe Serviceorientierung werden hier großgeschrieben. So können sich die Kunden bei Fragen nicht nur an die Ernährungsberater vor Ort wenden, sondern beispielsweise ihre Einkäufe unkompliziert per Funk oder Handy bezahlen.Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen nicht nur vergrößert, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber in der Region etabliert. Momentan hat EDEKA Ernst 89 Mitarbeiter, davon 12 Auszubildende. Durch das Junioren-Aufstiegsprogramm haben auch junge Mitarbeiter die Chance, früh Verantwortung zu übernehmen.EDEKA Ernst ist familiär geprägt. Im Unternehmen wird Wert auf ein exzellentes Betriebsklima gelegt. So können sich die Beschäftigten neben regelmäßigen Firmenausflügen und Frühstücksbrunch mit Unterhaltungsprogramm, jedes Jahr auf ein persönliches Geburtstagsgeschenk freuen.EDEKA Ernst unterstützt nicht nur die Tafel Zweibrücken, sondern auch viele weitere Einrichtungen wie die Stadt- und Jugendbücherei, den Tierschutzverein Zweibrücken e. V., den Kinderschutzbund und das Technische Hilfswerk.55597 WöllsteinDie JUWÖ POROTON-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH wurde 2016 zum fünften Mal seit 2008 für den Wettbewerb nominiert, u. a. vom Bundestagsabgeordneten Jan Metzler und von der KALKBRENNER-Unternehmensberatung. 2014 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.Das Unternehmen gehört zu den führenden Mauerziegelherstellern in Deutschland. Durch zahlreiche Innovationen in Sortiment und Produktion hat sich das Familienunternehmen einen Namen gemacht und die Gründungsidee über die Jahrhunderte weitergeführt. Heute ist JUWÖ POROTON in Rheinland-Pfalz Spezialist für wärmedämmende Planziegel erster Güte.Seit seiner Gründung im Oktober 1862 befindet sich das Unternehmen im Familienbesitz. Basis des Unternehmens sind umfangreiche Rohstoffvorkommen in unmittelbarer Nähe zum Werk. Zu den Neuentwicklungen, die sich das Unternehmen zuschreiben darf, gehören nicht nur die Ziegel-Fertigdecke und der Ziegel-Montagebau. Mit Einführung des Poroton-Planziegels wurde von JUWÖ ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens gesetzt. Die unternehmerische Leistung und die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten von Ernst K. Jungk wurden 1997 mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt.2006 gründete JUWÖ gemeinsam mit weiteren Ziegelwerken die „Mein Ziegelhaus“-Gruppe.Das Unternehmen beschäftigt aktuell 96 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende, denen eine anschließende Übernahme garantiert wird. Weil JUWÖ ein Familienunternehmen ist, werden auch die Mitarbeiter wie Mitglieder einer großen Familie behandelt.Geschäftsführer Stefan Jungk ist Vorstandsmitglied des Ziegel Zentrum Süd e. V., einer Organisation der Ziegelindustrie, die Branchenwettbewerbe organisiert und die Zusammenarbeit mit Hochschulen fördert.Das Unternehmen unterstützt die Fußballabteilung der SG Wöllstein und sponsert die Trikots der Jugendabteilung. Auch der Schautanzgruppe Mistery X des TSV Volxheim, die in der 1. Bundesliga des Deutschen Verbandes für Garde- und Schautanzsport e. V. tanzt, sponsert JUWÖ die Kostüme. Das Unternehmen ist außerdem offizieller Partner der laufenden Kampagne „200 Jahre Rheinhessen“ und demonstriert damit offensiv seine Verwurzelung in der Region.55234 BechtolsheimDas Weingut Ernst Bretz wurde in diesem Jahr zum sechsten Mal seit 2011 für den Wettbewerb nominiert, u. a. vom Ministerium Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. 2013 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.Weinbau hat viel mit Tradition zu tun. Das weiß man auch im Weingut Ernst Bretz im rheinhessischen Bechtolsheim. Das Familienunternehmen existiert seit 1721, wird heute in der neunten Generation geführt und hat ein Ziel: die gewachsene Tradition, kombiniert mit moderner Innovation im Weinbau und fortschrittlicher Arbeitstechnik an die nachfolgende Generation weiterzugeben.Für seine Weine hat das Unternehmen Ernst Bretz in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise bekommen: vom „Winzer des Jahres 2013/14“ über „Bestes Weingut“ bis hin zu „Bester deutscher Regenterzeuger“.Um hochqualitativen Wein erzeugen zu können, ist dem Unternehmen die Verquickung von Tradition und Modernisierung wichtig. Deshalb wurde in den vergangenen zwei Jahren ein neues Gebäude mit modernen Traubenpressen und neuen Edelstahltanks errichtet.Aktuell hat das Weingut 18 Mitarbeiter, außerdem werden regelmäßig Praktikanten eingestellt. So will das Unternehmen junge Leute für die Branche begeistern und qualifizierte Mitarbeiter finden. Im Unternehmen arbeitet die ganze Familie mit und so herrscht ein enger Kontakt zu den Mitarbeitern.Das Weingut Ernst Bretz hat die Patenschaft für ein elfjähriges Mädchen aus Peru übernommen. Außerdem unterstützt das Unternehmen verschiedene Schulen und Sportvereine in der Region, die Feuerwehr und die Ortskirche sowie Charity-Veranstaltungen und den Denkmalschutz.56068 KoblenzDie Sparkasse Koblenz wurde 2016 zum zweiten Mal in Folge zum Wettbewerb nominiert durch die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH.Mit mehr als 30 Filialen und einem Marktanteil im Bankgeschäft von aktuell 48,7 Prozent in der Region Koblenz ist die Sparkasse Koblenz unbestrittener Marktführer und Mittelstands-Finanzierer Nummer Eins. Doch nicht nur das. Mit derzeit 760 Mitarbeitern und 68 Auszubildenden ist das Kreditinstitut auch einer der größten Arbeitgeber im Raum Koblenz und kann sich, wie anonyme interne Umfragen zeigen, über eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit freuen.Die Sparkasse Koblenz sorgt in ihrem Geschäftsgebiet für einen flächendeckenden Zugang zu Bankkrediten für den Mittelstand. Dabei werden die Spareinlagen der regional ansässigen Sparer vor Ort wieder ausgeliehen und damit dem heimischen Wirtschaftskreislauf zur Verfügung gestellt. Das trägt dazu bei, Wachstum und Arbeitsplätze in Koblenz und Umgebung zu schaffen und zu sichern.Das Leistungsangebot der Sparkasse für mittelständische Unternehmen geht jedoch weit über die Bereitstellung von Krediten hinaus. Der direkte Draht zu den Kunden, kombiniert mit einer klaren und ehrlichen Beratung, sind die Markenzeichen der Koblenzer Sparkasse. Als erfahrener und bewährter Ansprechpartner vor Ort ist sie bei der Beratung und Betreuung von Existenzgründern in ihrem Geschäftsgebiet führend. Die Nähe der Berater zu ihren Kunden macht es möglich, dass Entscheidungen nicht nur nach Aktenlage oder nach betriebswirtschaftlichen Kennziffern getroffen werden, sondern auch auf Grundlage der individuellen Kundenkenntnis und eines über viele Jahre gewachsenen Vertrauensverhältnisses. 2015 erhielt die Bank für ihre gute Beratung im Rahmen des „Focus Money City Contest - Deutschlands beste Firmenkundenberatung“ die Gesamtnote 1,7.Da immer mehr Mittelständler international tätig sind und gleichzeitig durch die europäische Schuldenkrise Währungskurse zunehmend schwanken, bietet die Bank Termingeschäfte, Optionen, Währungskonten und Währungssicherungsgeschäfte an und sorgt für die Preissicherung bei Rohstoffen (außer Nahrungsmittel), damit die Unternehmen ihr Auslandsgeschäft absichern können.Jährlich lobt die Sparkasse Koblenz zusammen mit Partnern den regionalen Gründerpreis aus. Er wird für vorbildhafte Leistungen bei der Entwicklung von innovativen und tragfähigen Geschäftsideen und beim Aufbau neuer Unternehmen verliehen. Mit direkten und indirekten Beteiligungen an regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und Investitionsbanken konnte die Sparkasse zudem wesentlich zu Unternehmensneuansiedlungen beitragen.Mit 63 Prozent der Belegschaft hat die Bank einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Mitarbeitern, die sich ehrenamtlich engagieren. Seit 2009 ist das Kreditinstitut als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert und zählt als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe gemäß dem „trendence Graduate-Barometer“ zu Deutschlands-TOP-Arbeitgebern.