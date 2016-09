Die Finalisten 2016 aus Rheinland-Pfalz/Saarland

Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG

54576 Hillesheim

Verbindung von technischer und sozialer Kompetenz



Das Erfolgsgeheimnis der Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG fußt auf der Begeisterung für Leistung. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Kaltfließpressteile für Automotive, Hydraulik, Antriebstechnik und Maschinenbau, die in die ganze Welt exportiert werden. Entwicklung und Konstruktion sind eng miteinander verzahnt. Das Unternehmen zeichnet insbesondere durch flexible Prozesse und schnelle Reaktionszeiten aus. Und das wird belohnt: In diesem Jahr feiert die Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG ihr 60jähriges Jubiläum. Im vergangenen Jahr wurde zudem die chinesische Tochtergesellschaft Bilstein & Siekermann Coldforming (Taicang) Co. Ltd. gegründet.

In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen treibt Bilstein & Siekermann ein Verfahren voran, mit dem sich bei minimalem Materialeinsatz komplexe Bauteile entwickeln lassen. Das Unternehmen ersetzt Drehteile durch Kaltfließpressteile und entwickelt so eine technologisch und wirtschaftlich überzeugende Lösung. Um Marktentwicklungen und Anforderungen des Kunden mit den Fähigkeiten des Unternehmens verknüpfen zu können, ist 2015 das interne Kompetenzzentrum „InTech+" gegründet worden. Es dient als Schnittstelle zwischen den Kunden und den internen Abteilungen und macht so das gesamte Know-how des Unternehmens reproduzierbar.



Bilstein & Siekermann arbeitet schon heute an den Lösungen von morgen – mit Neugier, Freude und einer gehörigen Portion an gesundem Ehrgeiz. Technischer Fortschritt ist jedoch nicht nur eine Frage der Software oder der Maschinen; erst durch die Mitarbeiter und ihre Erfahrungen wird alles zu einem sinnvollen Ganzen zusammengeführt. Deswegen wird nicht nur in die modernsten Anlagen und Maschinen investiert, sondern auch in die Belegschaft. 2007 ist das Personalentwicklungsprogramm "Auf dem richtigen Kurs" eingeführt und seitdem wurden rund 650.000 Euro in das Programm und damit in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiert.



Gegenseitige Wertschätzung ist zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur, die auf Kompetenz, Offenheit, Ehrgeiz und Anspruch basiert. Ein unternehmenseigener Verhaltenskodex fasst die Regeln für faires Verhalten zusammen. Durch ein ergebnisorientiertes Bonussystem werden die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligt. Die Verknüpfung der Unternehmenskultur mit dem Bonussystem fördert eine hohe Identifikation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter. Und weil sich ein respektvoller Umgang auch in der Qualität der Produkte widerspiegelt, kommt das dem gesamten Unternehmen zugute.



Um auch zukünftig junge, qualifizierte Menschen für eine Arbeit bei Bilstein & Siekermann in der Eifel begeistern zu können, werden verschiedene Veranstaltungen für Schüler und Studenten durchgeführt wie "Campus meets Companies" oder der "Tag der offenen Betriebe". Schüler und Studenten können bei Bilstein & Siekermann außerdem Praktika absolvieren und Abschlussarbeiten schreiben – so lernen sie das Unternehmen kennen.

Bilstein & Siekermann unterstützt die Drogenprävention an der Realschule Plus in Hillesheim und sponsert unter anderem den örtlichen Fußballverein SG Walsdorf sowie das Rote Kreuz. Das Unternehmen ist mit den Westeifel-Werken gemeinsamer Integrationsbetrieb, um Mitarbeitern mit Behinderung eine Chance am ersten Arbeitsmarkt zu geben.

Die Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG wurde 2016 zum zweiten Mal in Folge für den Wettbewerb durch die Westeifel Werke GmbH, die Verbandsgemeindeverwaltung Hillesheim und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH nominiert.





Empolis Information Management GmbH

67657 Kaiserslautern



Großes im Kleinen leisten



Groß genug, um Großes zu leisten, aber klein genug, um schnell und flexibel zu sein – das ist das Motto von Empolis. Das mittelständische Softwarehaus begleitet und treibt seit vielen Jahren die technologische Entwicklung in der IT voran. Das Unternehmen kümmert sich um die ganzheitliche Erstellung, Verwaltung, Analyse, Verarbeitung und Bereitstellung aller für einen Geschäftsprozess relevanten Informationen, unabhängig von Quelle, Format, Nutzer, Ort und Device. So ermöglicht es den Kunden, die stetig wachsende Menge an Daten zu analysieren, zu interpretieren und weiterzuverarbeiten.

Die im November 2015 neu auf den Markt gebrachte Lösung „Empolis Content Express“ bringt alles mit, was mittelständische Unternehmen für einen bequemen und kostengünstigen Einstieg in intelligentes Informationsmanagement benötigen, um am Markt im Wettbewerb bestehen zu können. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr sein Cloud-Angebot ausgebaut und insgesamt zwölf neue Lösungen etabliert, in die auch Open-Source-Software integriert ist.



Empolis beteiligt sich an zahlreichen nationalen und internationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, wie dem THESEUS-Forschungsprogramm. Das Programm ist vom Bundeswirtschaftsministerium initiiert worden und entwickelt Basistechnologien für eine internetbasierte Wissensinfrastruktur. Daneben arbeitet das Unternehmen im Arbeitskreis "Smart Service Welt" der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften mit. Von ihm wurden Empfehlungen entwickelt, wie Deutschland die gute Ausgangsposition in der Industrie 4.0 nutzen kann, um im digitalen Wettlauf wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ein maßgeblicher Wegweiser für das Unternehmen ist der Umweltschutz. Im firmeneigenen Umweltmanagement-Handbuch werden die Leitlinien und die Umsetzung der Umweltpolitik des Unternehmens vorgegeben und beschrieben. Auf diese Weise trägt jeder Mitarbeiter seinen Teil zu einer gesunden Umwelt bei.



Empolis setzt auf individuelle Förderung der Mitarbeiter sowie auf aktive Mitgestaltung durch die Mitarbeiter selbst. Die Weiterbildungsstrategie des Unternehmens besteht daher immer aus Standardschulungen und speziellen Sonderthemen. Zusätzlich gibt es ein internes Evolutionsprogramm von Mitarbeitern für Mitarbeiter, in dem fachliche Themen vermittelt werden. Das Unternehmen stellt darüber hinaus den Mitarbeitern ein Teamentwicklungsbudget zur Verfügung, das ihnen eigene Gestaltungsspielräume ermöglicht. So können sie sich entsprechend den Herausforderungen in den Teams entwickeln, indem sie beispielsweise Kongresse besuchen.



Das Unternehmen ist ein von der IHK anerkannter Ausbildungsbetrieb und bildet regelmäßig junge Menschen in unterschiedlichen Fachbereichen aus. Darüber hinaus ist Empolis Förderer eines Deutschlandstipendiums an der TU Kaiserslautern und bietet im Rahmen von Betriebspraktika vielen Schülern Einblicke in technische Berufe an. Das Unternehmen ist Mitglied bei KL•CONNECT, einem branchenübergreifenden Netzwerk in der Region Kaiserslautern mit Schwerpunkt auf Management- und IT-Themen.



Empolis engagiert sich für die unterschiedlichsten sozialen Projekte im In- und Ausland wie die Aktion Herzenswünsche oder die Katastrophenhilfe. Außerdem werden kulturelle Veranstaltungen wie die „Lange Nacht der Kultur“ in Kaiserslautern oder das „Mozart-Festival“ in Rimpar unterstützt.



Die Empolis Information Management GmbH wurde 2016 zum neunten Mal seit 2006 für den Wettbewerb durch die WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH nominiert.



LivingEdition GmbH

66121 Saarbrücken



Kundennah und flexibel



Die Berührungsängste zwischen Fach- und Onlinehandel zu überwinden ist das Ziel der LivingEdition GmbHn. Seit Gründung im Jahr 1990 ist das Unternehmen autorisierter Handelspartner für viele Marken aus unterschiedlichen Bereichen wie Möbel, Haushaltwaren, Elektroartikel und Schmuck.



Bei der LivingEdition GmbH ist man überzeugt davon, dass ein adäquates Online-Angebot eines Produkts nicht zwingend zum Nachteil des Fachhandels vor Ort führen muss – im Gegenteil: Es kann zur Umsatzsteigerung im Fachhandel beitragen, da die Kunden sich zwar im Internet informieren, aber dennoch die Serviceleistung des Fachhändlers vor Ort schätzen. Das Unternehmen setzt daher auf eine schnelle Reaktion auf die Kundenwünsche – das sichert ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum und schützt gleichzeitig vor zu hohen Lagerbeständen. Diese Effizienz, schlanke Strukturen und kurze Entscheidungsprozesse sorgen dafür, dass das Unternehmen flexibel bleibt und Prozessinnovationen kurzfristig umsetzen kann.



Der Erfolg der vergangenen Jahre beruht insbesondere auf der selektiven und kundennahen Sortimentsgestaltung. Jahrzehntelange Branchenerfahrung und persönliche Geschäftsbeziehungen garantieren dem Unternehmen Zugang zu unterschiedlichsten Markenartikeln und dem Kunden Produkte von bester Qualität. Das Unternehmen trägt das BRAMIN-Zertifikat für nachhaltige und umweltschonende Rohstoffverwertung. Es ist außerdem mehrfacher Gewinner des Saarländischen Website Awards. Zusätzlich läuft zurzeit eine Bewerbung für das Siegel „Familienfreundliches Unternehmen“.



Um geeignete Geschäftsräume zu haben, wurde ein maroder Straßenzug am Stadtrand von Saarbrücken aufgekauft und sukzessive modernisiert. Inzwischen ist der ursprüngliche "Schandfleck" aus dem Stadtbild verschwunden und von der LivingEdition GmbH durch moderne und optisch ansprechende Verkaufs- und Büroräume ersetzt worden. Effizienz und Nachhaltigkeit beweist das Unternehmen bis zum Schluss: In Zusammenarbeit mit dem lokalen Recyclinghof werden ausrangierte Paletten in einer benachbarten Werkstatt zu innovativen Möbelstücken umgearbeitet.



Die LivingEdition GmbH ist mit 70 Voll- und Teilzeitstellen ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Um den jährlichen Fortbildungsbedarf zu ermitteln, werden regelmäßige Mitarbeitergespräche geführt. Interne und externe Trainings mit unterschiedlichen Anforderungen sichern die konsequente Weiterentwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters. Das Unternehmen unterstützt seine Mitarbeiter auch außerhalb des Jobs. Gemeinsame sportliche Aktivitäten wie die Teilnahme an einem Firmenlauf oder individuelle Yoga-Kurse fördern das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Wer umzieht, kann sich den firmeneigenen Sprinter zur Unterstützung ausleihen.



Die LivingEdition GmbH ist Mitglied im Arbeitskreis Wirtschaft e. V., im Marketing Club Saar und arbeitet im IHK-Prüfungsausschuss für Lagerlogistik-Fachkräfte mit. Das Unternehmen unterstützt Kindertageseinrichtungen, Schulvereine, lokale Vereine und Tierheime sowie Ärzte ohne Grenzen. Gesponsert werden außerdem das Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken sowie junge Musiker, denen das Unternehmen kostengünstig Proberäume zur Verfügung stellt.



Die LivingEdition GmbH wurde 2016 erstmals für den Wettbewerb durch die IHK des Saarlandes nominiert.



Biovegan GmbH

56579 Bonefeld



Gutes für Mensch und Natur



"Was man gern macht, macht man gut" – das ist der Leitsatz von Biovegan. Das Familienunternehmen hat es sich auf die Fahne geschrieben, ehrliche, gute und leckere biovegane Lebensmittel herzustellen. Es ist das einzige Unternehmen in seinem Bereich, das alle Produkte selbst entwickelt, produziert und vertreibt. So entstehen oft einzigartige und hoch innovative Produkte, wie das Bio-Weinstein-Backpulver oder zuckerfreies Bio-Geliermittel. Biovegan feiert in diesem Jahr sein 30jähriges Jubiläum.

Durch die komplett vegane und glutenfreie Produktion kann Biovegan Allergikern eine Garantie für gut verträgliche Lebensmittel bieten. Das Unternehmen ist sowohl Bio- als auch Bioland zertifiziert. Neben dem Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz 2015 wurde das Unternehmen auch unter die Top 100 der innovativsten Unternehmen gewählt und ist national Champion bei den European Business Awards 2015/16.



Biovegan zeichnet sich vor allem durch seine Innovationskraft aus. Pro Jahr entwickelt das Unternehmen rund 15 neue Produkte und bringt sie auf den Markt. Um eingeführt zu werden, müssen alle Produkte einzigartig auf dem Biomarkt sein. Sie werden deshalb ausschließlich im eigenen Haus entwickelt und von der Unternehmensgründerin Käthe Henneke abgesegnet.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen nicht nur in neue Maschinen, sondern auch in ein neues Firmengebäude investiert: Für 6,5 Mio. Euro ist ein neues Produktions-, Lager- und Verwaltungshaus im ersten ökologischen Gewerbegebiet von Rheinland-Pfalz entstanden. Das Gebäude ist nach den neuesten ökologischen und energetischen Erkenntnissen als Passivgebäude konzipiert, realisiert und aus dem Holz heimischer Wälder erbaut worden.



Bei Biovegan arbeiten aktuell drei Generationen Hand in Hand. Für das Familienunternehmen zählen die Mitarbeiter als erweiterte Familie. Neben Geburtstagsgeschenken bekommen die Beschäftigten, wenn sie sich fit halten, eine jährliche Gesundheitsprämie in Höhe eines Monatsgehalts. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, werden sie regelmäßig in Bereichen wie Hygiene oder Lebensmittelsicherheit und -hygiene geschult. Alle kaufmännischen Mitarbeiter, die bei Biovegan starten, arbeiten für einen Tag in der Produktion mit, um so das Herzstück der Firma kennen zu lernen und die Arbeit wert zu schätzen, die die Arbeiter jeden Tag leisten.



Das Unternehmen kooperiert mit der Alanus Universität in Bonn/Alfter und bietet Studenten die Möglichkeit eines dualen Studiums. In Zusammenarbeit mit Berufsbildungswerken werden auch Praktika für Wiedereingliederungen und/oder Umschulungen angeboten. Über die Initiative 50+ stellt das Unternehmen zudem ältere Menschen ein und bietet ihnen so eine berufliche Zukunft.

Gemeinsam mit seinen Lieferanten fördert Biovegan Anbauprojekte in Madagaskar und Südafrika, um den Arbeitern eine faire Arbeitsgrundlage zu bieten und gleichzeitig bestmögliche Qualität für Biovegan-Produkte zu sichern.



Mit dem Kindergarten in Bonefeld werden regelmäßig Kochtage veranstaltet, bei denen eine Ernährungsberaterin mit den Kindern gesund und schmackhaft kocht. Das Unternehmen ist Hauptsponsor des Bonefelder Jahrmarktes und fördert gemeinsam mit dem NABU Rheinland-Pfalz die nachhaltige Bepflanzung des Gewerbegebietes.



Die Biovegan GmbH wurde 2016 zum zweiten Mal zum Wettbewerb durch das Holzbau-Cluster Rheinland-Pfalz, die Commerzbank AG Mittelstandsbank Mitte, die Sparkasse Westerwald-Sieg, die Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, die Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf und die IHK Koblenz nominiert.





Reinhard Koll GmbH

56651 Niederzissen



Miteinander und füreinander



Die Entscheidung für ein neues Elektrogerät oder den geeigneten Partner bei großen Bauvorhaben muss gut vorbereitet sein, denn dabei geht es um Investitionen in eine langfristige Zukunft. Seit mehr als 30 Jahren pflegt die Reinhard Koll GmbH die Werte, die entscheidend und gleichzeitig die Eckpfeiler der Firma sind: Qualität, Ehrlichkeit und Kundennähe. Das Unternehmen kümmert sich um Vertrieb, Kundendienst und Installation in unterschiedlichen Bereichen wie Elektrotechnik, Telekommunikation, Breitband- und Überwachungstechnik.



Die Reinhard Koll GmbH hat in der IT-gesteuerten Breitbandkommunikation einen Alleinstellungsvorteil sowohl in der Installation als auch im Vertrieb digitaler Breitbanddienste. Getreu der Philosophie, breitbandig und flexibel zu agieren, will das Unternehmen weitere innovative Wege gehen, um auch in anderen Bereichen der Branche, beispielsweise in der LED-Technik, eine Vorreiterstellung zu erreichen. Das Unternehmen zeichnet sich zudem durch eine sehr enge Kundenbeziehung aus. Das Erstellen und Pflegen von Datenpools ermöglicht es, die Kunden gezielt und individuell anzusprechen. Dazu gehört auch die Information der Kunden über erreichte Qualitätsziele und Auszeichnungen.



Geschäftsführer Reinhard Koll, der mit 18 Jahren die Firma gegründet hat, definiert den Erfolg seines Unternehmens nicht nur über Zahlen, sondern insbesondere auch über ein Miteinander und zielstrebiges Füreinander innerhalb des Unternehmens. Wenige Jahre nach der Geschäftsgründung konnte Koll bereits fünf Mitarbeiter beschäftigen, heute sind es 50. Der Unternehmer will nicht nur diesen Mitarbeitern Beschäftigungssicherheit garantieren, sondern auch fünf weitere Arbeitsplätze schaffen. Parallel sollen bis zu neun Auszubildende in den eigenen Reihen geprägt und geschult werden. Der Firmenphilosophie angepasst sollen sie nach bestandener Ausbildung den bereits bekannten Wirkungskreis unterstützen und mit ihrer Festanstellung bereichern.



Die Reinhard Koll GmbH orientiert sich an einer fortschrittlichen Unternehmenskultur, die die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern in den Vordergrund stellt. Dadurch wird eine hohe Identifikation der Belegschaft mit den Unternehmenszielen erreicht, was sich in der Qualität der Leistungen und der Kundenzufriedenheit widerspiegelt. Damit sich die Mitarbeiter permanent weiterentwickeln können, werden sie im Rahmen von Schulungen und Fortbildungen gezielt gefördert. So gibt es u. a. Erste-Hilfe-Kurse des DRK für die Mitarbeiter während der Arbeitszeit. Flexible Arbeitszeiten, eine Freizeit-Lounge im Betriebsgebäude und eine moderne Ausstattung der Arbeitsplätze motivieren die Mitarbeiter zusätzlich.



Die Reinhard Koll GmbH unterstützt die unterschiedlichsten Projekte und Vereine. Gesponsert werden beispielsweise die Ahrweiler Tafel, der Jugendtreff Burgbrohl, der Kindergarten "Morgenland" Burgbrohl sowie verschiedene Schul- und Studentenzeitschriften. Auch Sportvereine aus der Region und ortsansässige Feuerwehren werden bezuschusst.



Die Reinhard Koll GmbH wurde 2016 zum zweiten Mal für den Wettbewerb durch die Verbandsgemeinde Brohltal, den Landkreis Ahrweiler und der HEGAS Vermögensverwaltungs KG nominiert.