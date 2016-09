Die Besten in Deutschland

Der saarländische Mittelstand hat in den letzten Jahren ganz wesentlich zum Erfolg der Saarwirtschaft beigetragen. Er ist und bleibt Jobmotor. Über 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und auch den größten Teil der Ausbildungsplätze stellen mittelständische Unternehmen. Eine erfolgreiche Bilanz, die größte Anerkennung verdient.Gerne bin ich Schirmherrin einer Veranstaltung, die die Leistungen des Mittelstandes hervorhebt und auszeichnet. Der „Große Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung ist mittlerweile der wichtigste Wirtschaftspreis. Jährlich werden mehr als 4000 mittelständische Unternehmen für diesen Wettbewerb nominiert. Wer hier gewinnt, gehört zu den Besten in Deutschland.Ich wünsche der diesjährigen Preisverleihung einen spannenden Verlauf und den teilnehmenden Firmen den verdienten Erfolg. In dem Wissen, dass die mittelständischen Betriebe im Saarland nicht nur Verantwortung für das eigene Unternehmen, sondern auch für unseren Wirtschaftsstandort übernehmen, hoffe ich, dass auch saarländische Betriebe unter den Gewinnern sind.Annegret Kramp-KarrenbauerMinisterpräsidentin des SaarlandesKontakt: