Al-Wazir: Garant für eine prosperierende Zukunft

Der Mittelstand ist das Fundament unserer Volkswirtschaft. Sein Kennzeichen ist die enorme Vielfalt, die von den Freien Berufen bis in die Industrie, von jungen Gründerinnen und Gründern bis zu den traditionsbewussten Familienunternehmern reicht.Daher richten wir den Fokus unserer Wirtschaftspolitik auf die mittelständischen Unternehmen. Wir arbeiten ständig daran, die Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Betriebe sowie für Neugründungen zu optimieren, damit sie so wettbewerbsfähig wie möglich sein können. Hierzu zählen die Nachwuchs- und Fachkräftesicherung, der Wissens- und Technologietransfer, die Förderung von Ressourcen- und Energieeffizienz sowie die Begleitung der Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte im Ausland.Die Erschließung der Potenziale dieser technologischen Revolution erfordert den Ausbau schneller Datenverbindungen, die Gewährleistung größtmöglicher IT-Sicherheit und den Transfer in die Anwenderbranchen.Ganz besonders gratuliere ich natürlich allen Preisträgern.Tarek Al-Wazir,Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung