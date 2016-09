Mut zur Sozialen Marktwirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren, die 22. Preisverleihung „Großer Preis des Mittelstandes“ rückt einmal mehr herausragende Unternehmen in den Mittelpunkt. Sie alle zeichnen ein besonderer Unternehmergeist, innovative Geschäftsmodelle, bürgerschaftliches Engagement vor Ort und Verantwortung für die Zukunft aus. Sie sind damit beste Repräsentanten des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rückgrats unseres Landes.Unser Mittelstand in Industrie und Handel, im Handwerk, in den Freien Berufen, in der Landwirtschaft oder im Dienstleistungssektor schafft Zukunftschancen, Wohlstand und Arbeitsplätze. Um diesen Erfolg langfristig zu sichern und auszubauen, brauchen wir ein wachstums-, arbeitsplatz- und gründungsfreundliches wirtschaftspolitisches Klima. Hier sehen wir als Freie Demokraten dringenden Handlungsbedarf. Denn die Bundesregierung legt keinen gestalterischen Anspruch an den Tag: Wichtige Zukunftsinvestitionen bleiben aus. Digitalisierung und demografischer Wandel werden ausgeblendet. Staatliche Eingriffe und Bevormundung sind auf dem Vormarsch. Bürokratische und finanzielle Lasten gehen an die Substanz mittelständischer Unternehmen.Deshalb benötigen wir ein Update für Deutschland. Dazu müssen wir die Kräfte der Sozialen Marktwirtschaft und der Freiheit wieder stärken. Und wir müssen mehr in die Zukunft investieren, sie gestalten. Dazu haben die Freien Demokraten konkrete Vorschläge.Die Soziale Marktwirtschaft mit ihren Grundprinzipien Freiheit und Verantwortung hat uns stark gemacht. Doch Deutschland fremdelt gegenwärtig mit ihr. Diese Entwicklung wird auch von der Politik der Großen Koalition befeuert. Sie erhofft sich den Applaus des Tages, wenn sie staatliche Eingriffe ankündigt, um den Menschen Verantwortung zu nehmen. Subventionen für Öko-Energie, steigende Steuer- und Abgabenquoten, die Mietpreisbremse oder Kaufprämien für Elektroautos höhlen die Marktwirtschaft immer weiter aus und beschneiden Freiheit.Deutschland braucht also wieder mehr Mut zur Sozialen Marktwirtschaft. Dazu gehört eine ordoliberale Regulierung der Finanzmärkte. „Too big to fail" darf es ebenso wenig geben wie eine EZB, die pausenlos Geld druckt. Wir brauchen Wettbewerb und Marktwirtschaft im Energiesektor, kein verkrustetes Subventionssystem wie das EEG. Außerdem müssen wir unser Steuerrecht modernisieren. Es darf nicht so bleiben, dass der mittelständische Betrieb mehr Steuern zahlt als der Großkonzern. Und wir können uns keine Erbschaftsteuer leisten, die Substanz und Zukunftsfähigkeit unseres Mittelstands gefährdet.Wer die vor uns liegenden Herausforderungen meistern will, muss den Menschen Freiheit und Verantwortung zurückgeben. Die Freien Demokraten wollen den einzelnen Menschen groß machen, und nicht immer nur den Staat. Das gelingt nur über Bildung, die eine gesellschaftliche Schlüsselaufgabe ist. Die beste Bildung der Welt muss unser Anspruch sein. Auf dem Weg dorthin brauchen wir eine umfassende Digitalisierung unserer Schulen.Wir schlagen daher ein Sonderprogramm für die Ausstattung der Schulen mit modernster Technik vor: Von Breitbandanschlüssen und W-LAN bis zu Smartboards und E-Learning-Apps. Das bedeutet auch, dass wir eine breite Ausbildungs- und Fortbildungsoffensive für unsere Lehrerinnen und Lehrer benötigen.Unser erfolgreicher Mittelstand benötigt intakte und leistungsfähige Straßen, Schienen, Wasserwege, Flughäfen und Breitbandnetze. Der Glasfaserausbau geht jedoch nicht schnell genug voran, auch weil die Bundesregierung die Re-Monopolisierung veralteter Kupferleitungen vorantreibt. Seit Jahrzehnten besteht außerdem ein erheblicher Sanierungsstau bei der Infrastruktur, der dringend behoben werden muss. Die Freien Demokraten haben dafür einen Fonds vorgeschlagen, in den der Bund über die nächsten 20 Jahre jeweils zwei Mrd. Euro jährlich investiert.Die Digitalisierungs- und Modernisierungsoffensive darf jedoch nicht bei der Infrastruktur haltmachen. Wir müssen das Gründerklima in Deutschland verbessern, um Startups besser zu unterstützen und die wirtschaftliche Dynamik zu stärken. Ein bürokratiefreies Jahr für Gründer und ein investitionsfreundliches Steuerrecht wären ein guter Anfang. Wir brauchen ein modernes Einwanderungsrecht. Wir müssen Staat und Verwaltung digitalisieren: Modernes E-Government statt Amtsschimmel muss unser Ziel sein. Und wir müssen Investitionen in Innovationen stärken. Eine steuerliche Forschungsförderung für den Mittelstand wäre ein wichtiger Beitrag dazu.Mit einem solchen Update schaffen wir die Grundlagen und Freiräume für Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen und einen erfolgreichen Mittelstand auch in der Zukunft. Die in diesem Jahr beim „Großen Preis des Mittelstandes" geehrten Unternehmen zeigen eindrücklich, dass Deutschland die besten Voraussetzungen dafür hat. In diesem Sinne gratuliere ich den Preisträgern persönlich und namens der Freien Demokraten herzlich und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg.Mit besten GrüßenChristian LindnerBundesvorsitzender der Freien Demokratenund Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion NRW