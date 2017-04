Mittelstand ist Teil der DNA unseres Landes

Grußwort zur 23. Preisverleihung "Großer Preis des Mittelstandes" am 16.09.2017



NRW-Minister Garrelt Duin: Unsere mittelständischen Unternehmen sind der Stabilitätsgeber für unser Land.

Ein starker Mittelstand ist in Deutschland die tragende Säule der Wirtschaft und ein Teil der DNA unseres Landes geworden. Als Antrieb der heimischen Wirtschaft und als Garant unseres Wohlstandes ist die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen. Zu diesem Erfolg haben die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Beschäftigten maßgeblich beigetragen.



Das Ziel „Mittelstand great again“ ist in unserem Land längst umgesetzt worden.



Unsere mittelständischen Unternehmen stehen für Beschäftigung und Ausbildung, für innovative und hochwertige Produkte und für eine weltoffene und solide Unternehmerkultur. Sie sind der Stabilitätsgeber für unser Land. Viele von Ihnen sind hoch spezialisiert, und nicht wenige behaupten sich auf den Märkten dieser Welt als Hidden Champions mit innovativen Produkten und Dienstleistungen.



Neue Herausforderungen ergeben sich aus der digitalen Transformation, die längst alle Unternehmen und Geschäftsmodelle berührt. Zwischen der realen und der digitalen Wirtschaft lassen sich kaum noch Grenzen ziehen. Ob E-Commerce für den Einzelhandel, Online-Marktplätze für Handwerker, 3D-Print für Industrie und Handwerk oder Social Media-Plattformen für die Kundengewinnung - die digitale Transformation von Wirtschaft, Produktion und Kundenbeziehungen ist eine der zentralen Aufgaben auch für den Mittelstand. Ich bin sicher, dass Sie bereits jetzt als Unternehmerinnen und Unternehmer sich darauf einstellen und individuelle Strategien entwickeln, um weiter flexibel und schnell zu sein.



Der 23. Große Preis des Mittelstandes 2017 bietet Ihnen eine sehr gute Gelegenheit, Ihr innovatives Unternehmen einem breiten Publikum vorzustellen und damit auch die wichtige Aufmerksamkeit und Würdigung ihrer Leistungen zu erreichen.



Ich hoffe, dass viele Unternehmen den Nominierten und Ausgezeichneten nacheifern und selbst positive Beispiele geben werden.



Garrelt Duin



Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie,

Mittelstand und Handwerk

des Landes Nordrhein-Westfalen