Manfred und die Detektive

50 Jahre Privat- und Wirtschaftsermittler im Dienst der Wahrheit. Am 1. Oktober 2016 jährte sich zum 50. Mal der Einstieg von Manfred Lotze bei „Detektive KOCKS“.



50 Jahre sind eine lange Zeit, aber sie vergingen rasend schnell. Geprägt ist die Tätigkeit bis heute von vielfältigen Herausforderungen. Körperliche Fitness ist eine der Voraussetzungen, die geistige Fitness wird im Tagesgeschäft (7/52/12) trainiert. Bedarf besteht für Sachverhaltsaufklärung und Beweissicherung. Opfer von Lüge, Betrug, Diebstahl, Sachbeschädigung oder auch Übervorteilung wenden sich vertrauensvoll zunächst per Telefon an das Detektivbüro mit dem Ziel, zunächst fachlich, kompetent und fair beraten zu werden. Und das hat sich Manfred Lotze zur Aufgabe gemacht: honorarfreie Erstberatung damit der Kunde eine Vorstellung von detektivischen Möglichkeiten und Grenzen bekommt. Danach werden in einem ausführlichen persönlichen Gespräch die Hintergründe und Details für den Auftrag erörtert. Der Kunde muss dazu seine berechtigten Interessen darlegen (Datenschutz) und dann werden die Maßnahmen und der Umfang der Aktion vereinbart. „So geht Detektiv seit 50 Jahren bei KOCKS, fair und kompetent“, sagt Manfred Lotze.



Das Geschäft hat sich in den Jahren sehr verändert. So gehörten auch Bewachungs- und (Werk-)Schutzaufgaben/Kaufhausdetektive - die heute für das Sicherheitsgewerbe gesondert und streng gesetzlich geregelt sind - zum Detektivgewerbe. Bis zum 30. Juni 1977 waren vielfach private Aufträge (meist sogen. Ehesachen) Anlass für detektivische Beweisermittlungen, weil notwendig um eine Scheidung nach dem damaligen Schuldprinzip zu erreichen. In Fragen der Unterhaltsregelung sind Detektive nach wie vor zur Wahrheitsfindung nützlich. Die Detektivkosten sind oft sogar erstattungsfähig.



Manfred Lotze hat zu den insgesamt mehr als 10 Problemfeldern für private Kunden im Laufe der Zeit die Tätigkeiten für nahezu alle anderen Bereiche des täglichen Lebens erweitert. Zusätzlich kommen annähernd 30 Aufgaben aus der Wirtschaft, einschließlich öffentliche Einrichtungen und Behörden, Freiberufler, Universität, Banken, Versicherungen, Flughafen und selbst von Sicherheitsunternehmen.

Nicht ohne Stolz erzählt Herr Lotze von dem Auftrag eines Bundesministeriums oder die europaweiten Ermittlungen nach dem Flugzeugunglück über Lockerbie - ohne auch hierzu nähere Einzelheiten wegen der verpflichtenden Diskretionspflicht zu nennen.



Statistische Auswertungen geben Auskünfte über die Ergebnisse im Jahresverlauf. „Wir messen erfolgreiche Arbeit recht konstant bei ca. 92 % der Aufträge“. Dazu zählt auch das Ergebnis, dass der Kunde sich von einem nicht bestätigten Verdacht befreien kann. Geklärt ist schließlich geklärt.



Eine wichtige Position in den Geschäftsbüchern ist das Renommee der Detektei. Ca. 80 % der Aufträge entstehen durch Empfehlungen etwa von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und nicht zu Letzt von zufriedenen Kunden. Das verpflichtet uns zu sorgfältiger Arbeit und sauberen Ergebnissen dem empfehlenden aber auch dem empfohlenen Kunden gegenüber – „aber das machen wir sehr gern!“



Neuland hat Lotze auch bei der Prävention beschritten: die Aufklärung von gefälschten Lebensläufen, unerlaubter Titelführung, erfundenen Kompetenzen sowie Hochstapelei. Seit 1999 werden hierzu Workshop-Veranstaltungen für Personalverantwortliche durchgeführt. "Es gibt viel zu tun und ich werde mich weiterhin für die Wahrheit engagieren. Versprochen!"