Grußwort von Dr. Gerhard Papke für den "Großen Preis des Mittelstandes"

Es ist mir eine Freude, den heutigen Preisträgerinnen und Preisträgern zu gratulieren. Denn es ist gerade der Mittelstand, der mehr als 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland ausmacht. Mittlere und kleinere Unternehmen stellen rund 82 Prozent unserer Arbeitsplätze. 56 Prozent unserer Wirtschaftsleistung wird in mittelständischen Unternehmen erarbeitet. Als Triebfeder der deutschen Wirtschaft trägt der Mittelstand einen großen Teil der Steuerlast und sorgt mit seinen Beiträgen für die Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme.Es sind mutige Unternehmer, die ihre Chance erkennen und nutzen, die als Führungskräfte Verantwortung für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übernehmen. Der Einsatz der mittelständischen Unternehmen erzeugt Innovationen, auf die wir im Wettbewerb mit anderen Volkswirtschaften dringend angewiesen sind. Dieser engagierte Einsatz wird in der öffentlichen Meinung häufig nicht gebührend gewürdigt, dabei müsste er viel mehr gesellschaftlichen Respekt und Anerkennung genießen!Nach dem sozialpolitischen Überbietungswettbewerb der Bundesregierung in den letzten Jahren, sehen wir einem weiteren Rentenwahlkampf im kommenden Jahr entgegen. Der beschrittene Irrweg der Rente mit 63 soll noch weiter ausgedehnt werden. Diese Politik lässt vollkommen außer Acht, dass alles, was verteilt werden kann, zunächst einmal erwirtschaftet werden muss. Mit der Einführung der Rente mit 63 und der Mütterrente hat die Bundesregierung die Zukunft der kommenden Generationen massiv belastet und die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gefährdet. Die Menschen in Deutschland, Unternehmer wie Verbraucher, können und wollen Verantwortung übernehmen – für sich selbst, für ihre Familie, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Wir brauchen eine Politik, die den Menschen wieder mehr zutraut.Ihr Dr. Gerhard PapkeVizepräsident des Landtags von Nordrhein-Westfalen