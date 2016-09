Die Preisträger 2016 aus Nordrhein-Westfalen

Preisträger - Sonderpreis

48341 Altenberge Essmann's Backstube GmbH wurde in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge nominiert, u. a. durch die Servicestelle Münsterland der Oskar-Patzelt-Stiftung, c/o goerlich consult. 2014 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und über 60 Filialen gehört die Essmann’s Backstube GmbH zweifellos zu den großen Bäckereien in Deutschland. Konzentriert auf ein Gebiet von 70 Kilometer Durchmesser, rund um Altenberge vor den Toren Münsters, bleibt das Familienunternehmen gleichwohl regional verwurzelt und wird bereits in fünfter Generation von der Familie Essmann geführt. Derzeitiger Firmenchef ist Matthias Essmann.Die Wurzeln von Essmann’s Backstube reichen bis ins Jahr 1845 zurück. Damals gründete Franz Essmann in Nordwalde eine Bäckerei mit einem kleinen Kolonialwarenladen, die sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Nordwalder Geschäftslebens etablierte. Auf Grund des Wettbewerbsdrucks durch die Eröffnung eines Supermarktes in unmittelbarer Nähe konzentrierte man sich ab 1961 nur noch auf das Bäckerhandwerk und den Verkauf von Backwaren. Mit der Eröffnung der ersten Filiale in Altenberge begann die Expansion des Unternehmens.Die Ausweitung des Filialnetzes erforderte im Jahr 1991 die Vergrößerung der Produktionsanlagen. Da dies in Nordwalde nicht möglich war, siedelte das Unternehmen seine Produktion und Verwaltung nach Altenberge, den Geburtsort des Gründers Franz Essmann, um.Bei aller Innovation setzt das Unternehmen weiterhin auf traditionelle Backkunst, etwa mit extra langen Ruhe- und Reifezeiten der hausgemachten Natursauerteige für Brotsorten. So kann Essmann mit gutem Geschmack punkten. Kein Wunder also, dass das Familienunternehmen für seine Bäckereiprodukte bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Besonders stolz ist man bei Essmann auf die Auszeichnung mit dem begehrten Branchenpreis des Bäckerhandwerks, dem "Marktkieker", mit dem unternehmerische Leistungen in der Bäckerzunft prämiert werden.Ein wichtiger Baustein des Erfolges ist die hauseigene Akademie zur Schulung der eigenen Mitarbeiter. 34 Azubis lernen derzeit bei Essmann’s Backstube. Familienfreundliche Schichtmodelle ermöglichen es den Mitarbeitern zudem, berufliche und familiäre Belange gut miteinander zu vereinbaren.Essmann’s Backstube unterstützt gemeinnützige Vereine und Projekte in Form von Waren- oder Geldspenden.48712 Gescher-HochmoorDie Ruthmann GmbH & Co. KG wurde in diesem Jahr bereits zum dritten Mal nominiert u. a. durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH, den Bürgermeister der Stadt Gescher, Hubert Effkemann, die Bezirksregierung Münster sowie die Bundestagsabgeordnete Ingrid Arndt-Brauer. 2014 ist es als Finalist ausgezeichnet worden.Die Ruthmann GmbH & Co. KG gehört unzweifelhaft zu den so genannten Hidden Champions. Mit ihren STEIGER®-Hubarbeitsbühnen ist Ruthmann Weltmarktführer. Ebenso erfolgreich ist das Unternehmen mit seinem CARGOLOADER®, einem Lkw-Aufbau für Spezial-Nutzfahrzeuge, der zur ebenerdigen Beladung auf Straßenniveau abgesenkt werden kann.Die vergangenen drei Jahre zählen zu den besten in der Unternehmensgeschichte. Mit 114 Mio. Euro erzielte die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr das beste Betriebsergebnis. Alle Geschäftsbereiche konnten deutlich zulegen und Rekordumsätze erzielen. Drei Jahre in Folge - 2012, 2013 und 2014 - wurden STEIGER®-Modelle mit dem „International Awards for Powered Access (IAPA)“ zu Arbeitsbühnen des Jahres gekürt. 2013 errang das Unternehmen außerdem den Innovationspreis des Münsterlandes.Der Innovations- und Unternehmensgeist schlägt sich auch in den Bilanzen nieder. In den vergangenen Jahren wurde der Gesamtumsatz kontinuierlich gesteigert. Aus diesem Anlass konnte bundesweit, im Werk in Gescher-Hochmoor und in den acht werkseigenen Servicestationen, die Beschäftigtenanzahl erhöht werden. Momentan arbeiten 390 Beschäftigte bei Ruthmann, 37 Lehrlinge befinden sich in der Berufsausbildung.Neben dem kontinuierlichen Feilen an Produktverbesserungen achtet Ruthmann auf laufende Weiter- und Fortbildungen der Mitarbeiter und Schulungen der Führungskräfte. Mit seiner Betriebszeitschrift, Belegschaftsausflügen, Kochkursen, Citylauf-Teams und Tagen der offenen Tür sorgt Ruthmann für ein gutes familiäres Betriebsklima.Die Ruthmann GmbH & Co. KG unterstützt bereits seit vielen Jahren den Heimatverein Hochmoor, sponsert die U15 Coefelder Handballmannschaft des SK 09 und unterstützt ein Aufforstungsprojekt im Land Brandenburg.58849 HerscheidDie Wilhelm Schröder GmbH wurde zum zweiten Mal in Folge von der ONI-Wärmetrafo GmbH zum Wettbewerb nominiert. 2015 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.Anspruchsvolle und intelligente Metall-Kunststoff-Hybrid-Produkte – das ist die Welt der Wilhelm Schröder GmbH in Herscheid. Die selbst entwickelten und optimierten Komponenten sorgen dafür, dass Autos, Hausgeräte, Gebäudetechnik- und Lichtanlagen, Elektronik-Bauteile, aber auch Maschinen und Anlagen selbst präzise und dauerhaft mit hoher Leistung funktionieren und arbeiten. Außerdem fertigt das Unternehmen mit 148 Beschäftigten und elf Azubis hochpräzise Stanz- und Spritzgusswerkzeuge für die Industrieproduktion. Als Partner der Industrie forscht das Unternehmen – 1924 von Gustav Schröder ursprünglich als Metallfabrik gegründet – laufend an Optimierungspotenzialen durch den Einsatz neuer, innovativer Material- und Werkstoffkombinationen.Gemeinsam mit der TU Dortmund und der RWTH Aachen entwickelte das Spezialunternehmen zum Beispiel das "Falschfahrer-Warnsystem MFDS", welches Geisterfahrer erkennt und alle Verkehrsteilnehmer im Gefahrenbereich innerhalb von fünf Sekunden informiert. Derzeit befindet sich das patentierte Funk- und Software-System in der Testphase, ein Pilotbetrieb an einem Autobahnabschnitt in NRW ist in Aussicht.Seit 2013 nutzt die Wilhelm Schröder GmbH einen 3-D-Drucker. Musterbauteile können ohne Einsatz teurer Werkzeugkonstruktionen schnell und kostengünstig hergestellt werden. Die Zeitachse bis zur Serienreife wird dadurch erneut erheblich verkürzt.In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Herscheid, der Universität Siegen und zwei weiteren Nachbarbetrieben hat Schröder ein Hochwasserschutzkonzept mit Renaturierungsmaßnahmen von Bachläufen und einem Hochwasser-Retentionsbereich erarbeitet. Für die Realisierung hat das Unternehmen rund 3.000 qm seines Betriebsgeländes als Überflutungsbereich zur Verfügung gestellt.Die Wilhelm Schröder GmbH unterstützt sportliche Aktivitäten in der Region finanziell, wie z. B. das ortsansässige Fitnessstudio und die Fußball E-Jugend vom TUS Plettenberg. In Kooperation mit dem Berufskolleg für Technik (BKT) in Lüdenscheid werden Praktikumsplätze in metall- oder kunststofforientierten Berufen angeboten.40213 DüsseldorfDie KFM Deutsche Mittelstand AG wurde zum zweiten Mal nominiert, u. a. durch den Bundesverband mittelständische Wirtschaft - Metropolregion Rhein-Neckar. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen als Finalist ausgezeichnet.Basel II und III erschwerten bekanntermaßen die Kreditaufnahme mittelständischer Unternehmen durch die erhöhten Eigenkapitalanforderungen erheblich und die europäische MiFiD-Richtlinie verhindert die sorgfältige Beratung zu Mittelstandsanleihen. Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf füllte genau diese Lücke aus und sorgte für eine Renaissance der Beratung und Betreuung zu Mittelstandsanleihen. Die KFM brachte einen offenen Investmentfonds in Form eines festverzinslichen Wertpapiers auf den Markt, welcher ausschließlich Anleihen mittelständischer Unternehmen bündelt. KFM schuf mit diesem Papier ein Anlageinstrument für private und institutionelle Anleger, die an den attraktiven Zinsen von Mittelstandsanleihen partizipieren wollen, ohne das Risiko eines Einzelinvestments eingehen zu müssen. Der Erfolg des „Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS“ machte KFM in kurzer Zeit zum Experten für Mittelstandsanleihen - der bankunabhängigen Finanzierungsmöglichkeit für den Mittelstand.Ohne Startkapital Dritter konnte die 2012 gegründete KFM AG mit ihren neun Mitarbeitern seit Auflegen des Fonds Ende November 2013 ein Fondsvolumen in Höhe von derzeit knapp 34 Mio. Euro aufbauen und ist mit diesem Volumen jetzt die Nummer eins der offenen Mittelstandsanleihen-FONDS in Deutschland. Bereits im Jahr 2014 erreichte das Düsseldorfer Finanzunternehmen mit Büros in Berlin und Hamburg den Break-even. Der Umsatz verfünffachte sich 2015 im Vergleich zu 2013. Im März konnte die KFM Deutsche Mittelstand AG den Anlegern eine Ausschüttung von 2,29 Euro gewähren. Bezogen auf den Fondsanteilspreis von 50,00 Euro entspricht das einer beachtlichen Rendite von 4,58 Prozent. Damit hat sich der Fonds im Vergleich zu anderen Mittelstandsanleihen-Fonds und auch den Mittelstandsanleihen-Indizes überproportional erfolgreich entwickelt.Die KFM Deutsche Mittelstand AG sponsert regionale Veranstaltungen, die das Ziel der Wissensvermittlung zum Thema Mittelstandsanleihen und Mittelstandsanleihen-FONDS haben, vorrangig in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Mannheim.