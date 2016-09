Die Finalisten 2016 aus Nordrhein-Westfalen

59229 AhlenDie Metallwerke Renner GmbH wurde zum dritten Mal seit 2014 zum Wettbewerb von der Wissensbilanz-Deutschland, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Kreis Warendorf mb, das PhänomexX-Schülerlabor im Stadtteilforum Süd/Ost e. V. Ahlen und Amazonas Chocolate Deutschland nominiert.Im Jahr 1923 wurde das Unternehmen als „Westfälische Metallwerke Gesellschaft“ gegründet. Aus dem traditionellen Handwerk heraus entwickelte sich ein modernes Unternehmen von internationalem Format.Das Traditionsunternehmen ist fest in der Region und am Markt etabliert und gewinnt aus seiner eigenen Geschichte neue Impulse. Aus einfachen Produktionsartikeln von damals, wie verzinkten Eimern und Ofenrohren, hat sich heute eine breite Produktpalette entwickelt, die durch entsprechend angebotene Dienstleistungen ergänzt wird.Durch ein gut funktionierendes Netzwerk mit Hochschulen – hier besonders zur Fachhochschule Münster - wurden zahlreiche Bachelor-, Master- und Projektarbeiten in den Bereichen Controlling, Kommunikationsdesign sowie Lager und Logistikrealisiert.Für die Unternehmensleitung hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Mitarbeiter einen besonderen Stellenwert. Regelmäßige gemeinsame sportliche Aktivitäten wie Kartfahren, Paintball und Fußball stärken den Zusammenhalt der Mitarbeiter. Renner hat sogar eine eigene Fußball-Betriebsmannschaft.41515 GrevenbroichDas Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin wurde seit 2014 zum dritten Mal für den Wettbewerb durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH nominiert.2008 wurde die Partnergesellschaft mit einer einfachen Unternehmensidee gegründet, um die radiologische und nuklearmedizinische Versorgung der Patienten im Rhein-Kreis Neuss und Umgebung sicherzustellen. Diese Versorgung erfolgt auf einem hohen medizinischen und technischen Niveau.100 Mitarbeiter und sechs Auszubildende zählt das Zentrum aktuell. Der Personalstamm hat sich von 2009 bis 2013 konstant vergrößert und kann dank der zwei neuen Standorte ein wesentlich größeres Einzugsgebiet bedienen.Im vergangenen Jahr wurde ein zentrumeigenes MTRA-Stipendium initialisiert, das die dreijährigen Ausbildungskosten übernimmt und zudem dem Stipendiaten 400 Euro monatlich zur Verfügung stellt. Die Mitarbeiter des Zentrums sind fest in die Gestaltung der Arbeitsprozesse und Arbeitsumgebung eingebunden.Seit 2015 unterstützt das Zentrum die Röntgenuntersuchung von Flüchtlingen. Mehr als 2.000 Menschen konnten bisher radiologisch untersucht werden.59602 Rüthen-MeisteDie MeisterWerke Schulte GmbH wurde 2016 zum zweiten Mal in Folge für den Wettbewerb durch die BVMW-Kreisgeschäftsstelle Paderborn-West-Hochsauerland-Waldeck-Frankenberg-Soest nominiert.1930 gegründet, bietet die MeisterWerke Schulte GmbH intelligente Produktsysteme für Böden, Wände und Decken an. Das der Holzwerkstoffbranche zugehörige Unternehmen steht für höchste Qualität und Kompetenz „Made in Meiste“.Das Unternehmen versteht sich selbst als Innovationsführer in der Branche. 2012 wurde der zu 100 Prozent PVC-freie und wohngesunde Designboden eingeführt. Zwei Jahre später folgte der Hightech-Holzboden „Lindura“, der im selben Jahr auf der Holzland Expo als innovativstes Produkt ausgezeichnet wurdeDas Unternehmen beschäftigt neben den 620 Mitarbeitern 33 Auszubildende. Jeder Mitarbeiter erhält Zugang zu umfangreichen Weiterbildungsmaßnahmen und kann im Rahmen des „Meister-Ideen-Managements“ Verbesserungsvorschläge für das Unternehmen einreichen.Seit vier Jahren baut das Unternehmen kontinuierlich die Bereiche Energieeffizienz, Entsorgungsmanagement und Recycling aus. Dazu startete vor einigen Monaten das Projekt Energiemanagement-Zertifizierung (ISO 50001). Im Sommer 2015 wurde die neue „Nadura-Technologie“ eingeführt. Bei der Produktion anfallende Holzstäube werden seitdem aussortiert und anschließend aufbereitet, sodass daraus neue Fußbodenoberflächen hergestellt werden können.48683 AhausDie Wenker GmbH & Co. KG wurde 2016 zum zweiten Mal in Folge für den Wettbewerb durch die Stadt Ahaus, den Deutschen Bundestag, die Bezirksregierung Münster und die Wirtschaftsförderung für den Kreis Borken nominiert.Die Wenker GmbH & Co. KG wurde 1961 gegründet und ist ein erfahrenes und hochflexibles Metallbauunternehmen mit dem Anspruch, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt zu fertigen. Eine langfristige Strategie und ein ausgewogenes Portfolio überzeugen die Kunden in den Bereichen Anlagenbau, Blech- und Stahlbau, Paneelsysteme sowie Gebäude- und Innenausbau.Die „Wenker Paneelsysteme“ finden unter anderem Einsatz im Schiffskabinenbereich. Durch den Einsatz von extrem hochwertigem und dennoch leichte Material in den Produkten des Metallbauunternehmens können Gewicht und somit Transportkosten eingespart werden190 Mitarbeiter beschäftigen sich aktuell im Unternehmen mit den Anforderungen an das Metallbauunternehmen, unterstützt von 16 Auszubildenden. Die meisten Mitarbeiter von Wenker kommen aus der Region und arbeiten bereits in zweiter Generation im Unternehmen.46325 BorkenDie BOMA Maschinenbau GmbH wurde 2016 für den Wettbewerb durch die Stadt Borken, die NETGO GmbH und die Volksbank Heiden eG nominiert.Die BOMA Maschinenbau GmbH im nordrhein-westfälischen Borken fertigt nicht nur Bauteile und -gruppen für Maschinen und Anlagen, sondern baut auch Maschinen für genau definierte Einsatzzwecke mit einer Fertigungstiefe von bis zu 90 Prozent.Das Unternehmenswachstum basiert seit vielen Jahren überwiegend auf der eigenen Ausbildung. Einstellungen von Fachkräften werden zudem grundsätzlich nicht befristet vorgenommen, was wiederum zu einer starken Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen führt.Die wichtigsten Ziele der kommenden Jahre sind die Umsetzung und Automatisierung neuer Prozesse im Unternehmen sowie die weitere Diversifizierung des Kundenstammes und der Produkte bei gleichzeitiger Beibehaltung der von den Kunden geschätzten Qualität und Termintreue.Die BOMA Maschinenbau GmbH ist der Region verbunden. Seit Jahren unterstützt sie drei örtliche Sportvereine sowie den Kulturverein „Midlife Company e. V.“, der Freizeitaktivitäten vor allem für einkommensschwache Familien organisiert.48361 BeelenDie Growe Hagemeier GmbH wurde 2016 für den Wettbewerb von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Kreis Warendorf mbH nominiert.Die Growe Hagemeier GmbH kann auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurückblicken. Martin Hagemeier war von der Ausbildung bis zum Einsatz als Maurermeister und Betriebswirt im Handwerk in der Growe Bauunternehmung beschäftigt. 2007 hat er unter der Firmierung Growe Hagemeier Bauunternehmung die Firma als GmbH gegründet, um die Tradition des Unternehmens weiterzuführen.Das Hochbauunternehmen ist das einzige im Kreis Warendorf und nach wie vor eines von nur wenigen im Münsterland, das nach dem Arbeitsschutzmanagementsystem (AMSBau) zertifiziert ist.Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt zu 80 Prozent im Industriebau. Die Aufträge der Kundschaft aus Öffentlicher Hand, Industrie und Landwirtschaft sowie von Privatpersonen sind in der Regel umfangreich und sehr individuell.2014 wurde die Firma durch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung als „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht im Fokus.In der Heimatregion ist Growe Hagemeier bekannt und beliebt, nicht zuletzt durch die Unterstützung des Vereins „Herzenswünsche“ und des Marienhospitals im benachbarten Oelde.