Garrelt Duin würdigte Wolfgang Oehm für seine sozialen Verdienste mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.Auch der Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung, Dr. Helfried Schmidt und Petra Tröger, waren neben Landrat Jochen Hagt und Lindlars Bürgermeister Dr. Georg Ludwig bei der Auszeichnungszeremonie im Wirtschaftsministerium in Düsseldorf zu Gast. „Ein außergewöhnlicher Tag für einen außergewöhnlichen Mann.“ so würdigte Dr. Helfried Schmidt diesen Tag und das Lebenswerk des Lindlarer Unternehmers.NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD): „Das ist mir ein Anliegen, dieses Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland persönlich zu überreichen“, sagte der Minister. Nur wenige haben aus kleinsten Anfängen heraus so Großes geschaffen. Und dabei mit Absicht und Erfolg viel viel Gutes getan. Wolfgang Oehm hat ein weltweit agierendes Unternehmen mit 420 Mitarbeitern aufgebaut und nie seine soziale Verantwortung vergessen. „Engagement ist für ihn kein Lippenbekenntnis“, so Duin.„Ich empfinde das als Ritterschlag für mein Team und mich“, sagt Wolfgang Oehm leise. Er tut Dinge, die für ihn selbstverständlich sind, in unserer Gesellschaft aber oft die Ausnahme darstellen. Oehm sieht nicht nur die Rentabilität seiner Mitarbeiter. Er wiegt Wertschätzung nicht in Zahlen auf. Er begreift den inneren Kern der Menschen als Wert. In einfachen Verhältnissen groß geworden, hatte seine Großmutter ihm mit auf den Lebensweg gegeben, er solle – wenn er einmal zu Einkommen und Einfluss gekommen sei, es „nutzen, um Gutes zu tun“. Diesen Rat seiner Großmutter hat Oehm nie vergessen. Für ihn ist es eine Freude, anderen eine Freude machen zu können.