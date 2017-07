Meyer: Engagement ganz vieler

(Hervorhebungen durch die Redaktion)

Schon zum 23. Mal würdigt 2017 die Oskar-Patzelt-Stiftung mit einem Preis die Erfolgsleistungen des Mittelstandes. In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto „Respekt und Achtung". Das ist ein anspruchsvolles Thema, eine echte Herausforderung für alle, die sich bewerben wollen – aber auch ein klares Signal:Der Mittelstand in Schleswig-Holstein nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung wahr, engagiert sich für junge Menschen, für Flüchtlinge, für diejenigen, die es nicht so leicht am Arbeitsmarkt haben. Mittelständische Betriebe sind es auch, die vielfältigen Initiativen vor Ort helfen, die ohne Unterstützung aus der ortsansässigen Unternehmerschaft nicht erfolgreich gemeinwohlorientiert arbeiten könnten. Das verdient Respekt und Achtung.Das gilt auch für den Preis selbst:und kann schon auf eine beachtliche Tradition zurückblicken. Völlig zu Recht wurde deshalb die ausrichtende Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Den Initiatoren des Wettbewerbs und den vielen ehrenamtlichen Helfern „hinter den Kulissen" gilt mein ausdrücklicher Dank. Denn ein solch bedeutender Wettbewerb, für den jährlich mehr als 4.000 Unternehmen nominiert werden, lebt vom Engagement ganz vieler.Reinhard Meyer,Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologiedes Landes Schleswig-Holstein