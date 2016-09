Die Preisträger 2016 aus Niedersachsen/Bremen

Kommune des Jahres

26215 WiefelstedeDie LAGER 3000 GmbH ist bereits zum zweiten Mal nominiert; in diesem Jahr u. a. von der Bundestagsabgeordneten Barbara Woltmann. 2015 wurde das Unternehmen als Finalist ausgezeichnet.Das Logistikunternehmen LAGER 3000 GmbH in Wiefelstede digitalisiert, lagert, archiviert Akten und bietet einen zertifizierten Aktenvernichtungsservice an. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der DV-gestützten Aktenarchivierung und Aktenlagerung in Stahlsicherheitsboxen. Mit Mengenerfassung, Logistik, elektronischer Erfassung und Registrierung, barcodegestützter Einlagerung sowie ordnungsgemäßer Vernichtung nach neuesten Sicherheitsstufen bietet LAGER 3000 alle erforderlichen Dienstleistungen modernster Aktenarchive.Mit der fortlaufenden Weiterentwicklung der firmeneigenen Verwaltungssoftware Archiv3000 verfügt das Dienstleistungsunternehmen über ein sehr umfangreiches Mittel zur Verwaltung von Akten und Prozessen. Mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung zahlen sich hierbei direkt für die Kunden aus. Zu den Auftraggebern des Archivierungsdienstleisters zählen namhafte Unternehmen wie Landesbanken, Versicherungen, Großfirmen und große öffentliche Einrichtungen.LAGER 3000 wurde 1999 in Wardenburg aus einem Logistikunternehmen als Tochtergesellschaft gegründet und beschäftigt derzeit 66 Mitarbeiter, drei Auszubildende sowie im Sommer bis zu acht Werkstudenten. Anstatt ein neues Betriebsgelände auf die grüne Wiese zu setzen, kaufte die Firma 2005 eine ehemalige Maschinenfabrik in Wiefelstede, sanierte sie, baute sie um. Es entstand das moderne Archiv- und Logistikzentrum der LAGER 3000 GmbH. Durch das permanente Unternehmenswachstum sowie die Erweiterung der Geschäftsfelder dank Digitalisierung wuchs die Belegschaft seit 2012 um ein Drittel.Regelmäßig besuchen Kinder der umliegenden Kindergärten das Unternehmen, freuen sich über Gabelstaplerfahrten und staunen über die Großscanner, die 12.000 Scans pro Stunde schaffen. Bei Betriebsführungen für Berufsschüler und andere Interessierte wirbt LAGER 3000 zudem fortlaufend für das papierlose Büro, indem es zeigt, wie der Papierverbrauch praktisch auf nahezu Null gesenkt werden kann.Die LAGER 3000 GmbH unterstützt Kindergärten und Schulen der Umgebung, den Verein Hilfe für krebskranke und behinderte Kinder im Ammerland e. V. sowie weitere wohltätige, aber auch künstlerische Organisationen und Sportvereine mit Spenden. Gemeinsam mit einem Partner aus der Sozialarbeit organisiert das Unternehmen Betriebspraktika für Menschen mit Behinderungen mit dem Ziel, solche Mitarbeiter langfristig in das Unternehmen zu integrieren.31319 SehndeDie Exportverpackung Sehnde GmbH wurde 2016 zum dritten Mal in Folge zum Wettbewerb nominiert, in diesem Jahr durch die AS-Drucklufttechnik GmbH, die Kruse & Kamien Schaltanlagen GmbH sowie die Stadt Sehnde. 2015 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.Ursprünglich stellte das 1858 gegründete Unternehmen Holzkisten, Wagenräder und Fässer her. Heute fertigt das von Familie Scharnhorst in fünfter Generation geführte Unternehmen moderne Verpackungslösungen sowie vorwiegend ausgeklügelte Holzkisten für Exportgüter der See-, Luft- und Straßenfracht.Die Exportverpackung Sehnde GmbH beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiter. Sie entstand 1982 im Zuge der Firmenerweiterung und des Umzugs auf ein neues, größeres Firmengelände. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sehnde, eine Filiale in Hannover sowie ein Tochterunternehmen in Polen.Bei der modernen Logistik gilt es, eine immer umfangreichere Leistung in immer kürzerer Zeit zu erbringen. Ohne dabei an Qualität einzubüßen, gelang es dem Unternehmen, die Kapazität für die Beladung von See-Containern von 15 auf 100 je Woche zu steigern. Außerdem eliminierte die Exportverpackung Sehnde sämtliche Wartezeiten innerhalb des Verladeprozesses. Auf diese Art konnten Einsparungen von bis zu 70 Prozent erreicht werden. Ähnlich wie bei der Verladung wird der Verpackungsprozess elektronisch gesteuert.Hervorzuheben ist auch das Kundenportal, das als interaktiver Knotenpunkt fungiert. Gemeinsam genutzte Kalender und Planungstools, interaktive Dokumente und weltweite Erreichbarkeit über das Internet sind einige Vorzüge, die das Portal bietet.Die Exportverpackung Sehnde initiierte die Aktion "Jeder Auftrag ein Baum". Nach einem starken Sturmschaden wurde gemeinsam mit dem Waldbesitzerverband und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Waldgebiet in der Nähe von Göttingen wieder aufgeforstet. Das Unternehmen machte die Baumpflanzaktion dann 2011 zu einem Projekt für Kunden sowie andere Engagierte. Rund 13.000 Setzlinge sponserte das Unternehmen, 130 davon pflanzten Sehnde-Mitarbeiter sowie Kunden des Verpackungsspezialisten selbst.27472 CuxhavenDie Stadt Cuxhavent wurde 2016 von Amanda Pur | Kunst + Wirtschaft als Kommune des Jahres vorgeschlagen.Die einzigartige Lage am seeschifftiefen Wasser der Elbemündung machte die Stadt Cuxhaven schon seit jeher zum perfekten Standort für die Seewirtschaft. So ist es kein Wunder, dass sich die Hafenstadt mit ihren rund 49.000 Einwohnern traditionell auf maritime Branchen wie den Fischfang, die Fischverarbeitung, die Schifffahrt und den Hafenumschlag konzentriert und spezialisiert. Allein in der Fischwirtschaft sind rund 40 Unternehmen mit 1.600 Mitarbeitern tätig. Dank der verkehrsgünstigen Lage im Kreuzungsbereich des Nord- und Ostseeverkehrs und als Drehscheibe im Short-Sea-Verkehr hat sich Cuxhavens Seehafen in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Im Hafen mit seinen 120 Betrieben wird auf einer Kailänge von 8.500 Metern und einer Gesamtfläche von 319 Hektar jährlich mehr als zwei Mio. Tonnen umgeschlagen.Der Tourismus kann ebenso gute Zahlen vorweisen. Cuxhaven liegt als größtes Nordseeheilbad in einer der am stärksten nachgefragten Tourismusstandorte in der Region. Auch in der Pharmaindustrie, Biotechnologie und der Gesundheitswirtschaft arbeiten innovative Unternehmen, die den Wirtschaftsstandort Cuxhaven erheblich stärken und Zukunftsperspektiven bieten.Die Agentur für Wirtschaftsförderung (AfW) der Stadt Cuxhaven ruht sich auf dieser guten Entwicklung allerdings nicht aus und rollt mit der Schaffung von Infrastruktur für die Offshore-Windenergie im Cuxhavener Hafengelände einer weiteren wichtigen Branche den roten Teppich aus. Cuxhaven bietet somit als Produktions-, Installations- und Servicehafen optimale Voraussetzungen, um Offshore-Windkraftanlagen mit allen erforderlichen Komponenten zu bauen, umzuschlagen und zu verschiffen.Im August 2015 entschied die Siemens AG, Cuxhavens Infrastruktur zu nutzen und unterschrieb eine Ansiedlungszusage für den Bau einer Produktionsstätte für Offshore-Windturbinen. Der Konzern wird am Standort Cuxhaven bis Mitte 2017 die weltweit modernste Produktionsstätte mit rund 1.000 neuen Arbeitsplätzen errichten und rund 200 Mio. Euro in das neue Werk investieren. Die Ansiedlung von Siemens soll nicht nur dazu führen, dass viele neue Arbeitsplätze entstehen und für eine deutliche Belebung des Arbeitsmarktes gesorgt wird, sondern auch sehr gute regional-ökonomische Effekte ausgelöst werden.Unternehmen und Dienstleister aus der Stadt, dem Landkreis und der Region werden von der Großansiedlung profitieren und an der Wertschöpfungskette partizipieren. Gleichzeitig wird die Ansiedlung von Siemens neue Zulieferunternehmen und Dienstleister an den Standort ziehen. Sie ist damit der größte Erfolg des bereits im Jahr 2003 von der Stadt Cuxhaven erarbeiteten Masterplans zur Entwicklung der Offshore-Basis Cuxhaven.Cuxhaven setzt aber bei der Offshore-Windenergie nicht nur auf die großen Fische, sondern wirbt auch viele mittelständische Unternehmen wie Zulieferer oder Projektierer. Auch in allen anderen am Wirtschaftsstandort Cuxhaven vertretenen Branchen ist die AfW bestrebt, neue Unternehmen zu akquirieren. So siedelten sich die AMBAU GmbH im Jahr 2008, das „Havenhostels“ 2011, die O.S.T. Cuxhaven GmbH & Co.KG 2012 und die ELB-LINK Reederei GmbH im Jahr 2015 neu an.Durch den Ausbau der Hafeninfrastruktur wurden den ansässigen Mittelstandsunternehmen ganz neue Zukunftsperspektiven am Markt eröffnet. Unternehmen wie die Otto Wulff GmbH, die Bremer Reederei oder auch das Offshore Safety Trainingscenter seien beispielhaft genannt. Auch die Investitionen im Bereich des Tourismus, dem zweiten großen Standbein Cuxhavens, haben dazu geführt, dass Cuxhavener Gastronomie- und Beherbergungsunternehmen ihr Angebot den Marktansprüchen angepasst bzw. auch erweitert haben. Gleichzeitig hat es auch im Bereich des Tourismus Neuansiedlungen gegeben. Kurz gesagt: Cuxhaven ist dank Offshore-Windenergie, Tourismus und maritimer Wirtschaft auf einem guten Weg.