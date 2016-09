Die Preisträger 2016 aus Mecklenburg-Vorpommern

18442 Groß LüdershagenDie Masson-Wawer Fiberglasmöbel GmbH wurde zum siebten Mal seit 2010 zum Wettbewerb nominiert, u. a. durch die Geschäftsstellen Nordvorpommern/Rügen sowie Stralsund der IHK in Rostock, die BVMW Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund, Greifswald, Ostvorpommern sowie die Fachhochschule Stralsund. 2015 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.„Gehen Sie mit dieser Produktion ins Ausland, hier bekommen Sie das nie genehmigt“, empfahl man Susanna Masson-Waver beim Gewerbeamt. Doch die Verhältnisse in den empfohlenen drei Freihandelszonen in Ägypten ernüchterten dann doch. Auch der in Aussicht gestellte Drittlandzuschuss wog dies nicht auf. Und so entschied sich die Unternehmerin 2005 für „Made in Germany“, um ihre Vision, Fiberglas ganz neu zu nutzen, in die Tat umzusetzen.Fiberglas wurde bis dato vorrangig als Dichtungs- und Verbindungsmaterial im Schiff- und Flugzeugbau eingesetzt, selten für andere Zwecke. Frau Masson-Wawer hatte die Vision, dieses besondere Material in Formen zu bringen, die Schönheit und Kreativität ausstrahlen. Sie wollte in Groß Lüdershagen wetterfeste Fiberglasmöbel für den deutschen und ausländischen Markt in Serie produzieren.Aller Anfang war schwer und ein regelrechter Behördenkampf. Heute ist die Masson-Wawer Fiberglasmöbel GmbH die einzige Manufaktur dieser Art in Deutschland. Dasfamiliengeführte Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern besitzt das Patent auf die Fertigungstechnik dieser erstaunlichen Fiberglasprodukte. Es entstanden neue Arbeitsplätze und die erste Prüfung als Verfahrenstechniker für Kunststoff und Kautschuktechnik in Deutschland wurde durchgeführt.Die Möbelmanufaktur ist als Aussteller im sechsten Jahr auf der Messe Christmasworld in Frankfurt/Main präsent. Über diesen Weg gelang der Sprung auf die internationale Bühne, die im Dekorationsbereich den Exportanteil auf 92 Prozent steigen ließ. Heute liefert das Unternehmen u. a. nach Australien, Brasilien und Dubai. Besonders große Dekorationen werden auf Kundenwunsch speziell entwickelt.In enger Kooperation mit der Fachhochschule Stralsund feilt man in Groß Lüdershagen weiter an einer steten Verbesserung der Produkte sowie der inneren Abläufe. Mittlerweile sind zahlreiche Diplom- und Bachelorarbeiten entstanden. Dieses hohe Augenmerk auf Forschung und Entwicklung ist bei Masson-Wawer zentraler Baustein der Unternehmensphilosophie, ermöglichte doch erst das Tüfteln und Forschen überhaupt den Aufbau der Firma.Die Masson-Wawer Fiberglasmöbel GmbH ist in der Region vielfältig sozial engagiert und pflegt innerbetrieblich einen fast schon familiären Zusammenhalt. Das Unternehmer-Ehepaar gründete sogar die Masson-Wawer-Stiftung zur Unterstützung krebskranker Personen und hilfsbedürftiger Kinder im In- und Ausland.18437 StralsundDie rehaform GmbH & Co. KG wurde zum zweiten Mal zum Wettbewerb nominiert, u.a. durch die HK zu Rostock, Geschäftsstelle Stralsund und die Fachhochschule Stralsund. 2015 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.rehaform versorgt seit 15 Jahren als Vollsortimenter die Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie Arztpraxen und Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin mit Orthopädie- und Rehabilitationstechnik sowie mit Material für die Pflege. Gemeinsam mit den Regionalgesellschaften „reha team ostseeküste“ und „reha team berolina“ ist das Unternehmen darüber hinaus auch Reparatur- und Unterhaltdienstleister und betreibt ein engmaschiges Beratungsnetzwerk für alle Fragen rund um medizinische Hilfsmittel.Im Unternehmen wird Service großgeschrieben. Wenn beispielsweise bei einem älteren Patienten mit eingeschränkter Mobilität ein Orthopädieprodukt angepasst werden muss und dies nur in der Werkstatt möglich ist, so beginnt die Dienstleistung von rehaform bereits mit einem Abholdienst von zu Hause.An mehreren Standorten sorgen die Mitarbeiter der Elektro-Werkstätten dafür, dass defekte elektronische Hilfsmittel wieder voll funktionstüchtig werden.Die rehaform GmbH & Co. KG hat 123 Beschäftigte und ist damit ein wichtiger Arbeitgeber der Region. Trotz der Unwägbarkeiten des deutschen Gesundheitssystems verdoppelte sich der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2014 im Vergleich zu 2010. Zertifikate in den Bereichen Orthopädietechnik und Sitzschalen, Sanitätshaus, Rehabilitationstechnik, Homecare und Reha-Sonderbau sowie im Qualitätsmanagement unterstreichen das hohe Qualitätsniveau bei rehaform.Das Unternehmen bildet derzeit mehr als ein Dutzend Auszubildende aus, betreut Bachelorarbeiten und beschäftigt Werkstudenten. Als regional verankerter Dienstleister unterstützt die rehaform GmbH & Co. KG Kinder- und Jugendabteilungen gemeinnütziger Vereine sowie den Behindertensport.