Die Preisträger 2016 aus Berlin/Brandenburg

Kommune des Jahres

14542 Werder (Havel)Die HAACKE Haus GmbH + Co. KG wurde zum vierten Mal in Folge zum Wettbewerb nominiert. In diesem Jahr von der IHK Potsdam und der Servicestelle Brandenburg der Oskar-Patzelt-Stiftung. 2015 wurde das Unternehmen Finalist.Das Unternehmen ist mit jahrelanger Erfahrung im Eigenheimbau Marktführer im energiesparenden Bauen. Hier stehen die Natur und der Mensch im Vordergrund – und das, seit Albert Haacke 1879 das Familienunternehmen in Celle gründete.HAACKE produziert und errichtet vorgefertigte Einfamilienhäuser zum Fixpreis, die den höchsten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Für dieses Engagement wurde das Unternehmen 2011 durch eine vom Bundesumweltministerium unterstützte Initiative als „Nachhaltiger Hersteller“ ausgezeichnet.Nachhaltiges Denken und Handeln sind ein wichtiger Teil der HAACKE-Unternehmensphilosophie. Schon bei der Produktion werden gesundheits- und umweltverträgliche Baustoffe verwendet. Die Häuser zeichnen sich durch eine energiesparende Bauweise aus. HAACKE-Häuser der neuesten Generation sind fast komplett recycelbar.Im Unternehmen ist man sich aber nicht nur der ökologischen Verantwortung bewusst. Zeitgemäße Lösungen für anspruchsvolles Wohnen haben bei der HAACKE Unternehmensgruppe auch mit sozialer Kompetenz zu tun. Die HAACKE Haus GmbH + Co. KG bildet daher nicht nur aus, sondern fühlt sich auch dem fairen Unternehmerhandeln und bürgerschaftlichen Engagement verpflichtet.Mit der Gründung der Haacke Treuhand GmbH und der unternehmenseigenen Stiftung ist nicht nur der wirtschaftliche Fortbestand des Unternehmens gesichert, sondern es fließen alle Gewinne zurück ins Unternehmen und in die Stiftung zur Förderung von Sozial- und Umweltprojekten.10779 BerlinDie Lansinoh Laboratories Inc. Niederlassung Deutschland wurde zum zweiten Mal für den Wettbewerb nominiert – in diesem Jahr durch die Deutsche Post AG - Direkt Marketing Center Berlin. 2015 wurde das Unternehmen Finalist.Lansinoh fühlt sich mit Frauen verbunden, die sich für das Stillen ihrer Babys entschieden haben. Das Unternehmen vertreibt und vermarktet Premium-Produkte für die Stillzeit und Kleinkind-Ernährung, die Eltern und ihren Babys den Alltag erleichtern und sich durch eine besonders hohe Qualität und Sicherheit auszeichnen.Als Marktführer für Einweg-Stilleinlagen und Muttermilchaufbewahrung sind in allen Drogerien Deutschlands, in den Babyfachmarktketten und bei Online-Anbietern diverse Produkte gelistet. Zudem werden Lansinoh-Produkte in 75 Prozent aller deutschen Geburtskliniken eingesetzt.In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen ein gesundes durchschnittliches Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent verzeichnen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lansinoh-Produkte fußt auf Forschungsergebnissen, Erkenntnissen aus Umfragen sowie auf Praxistests im Familienalltag.Die deutsche Niederlassung besteht seit 2004. Mittlerweile hat das Unternehmen 18 festangestellte Mitarbeiter. Ein Großteil des Gewinns wird in deren Weiterbildung investiert.Im Frühjahr ist Lansinoh eine Patenschaft mit dem Berliner Verein Leben Lernen e. V. eingegangen, der unter anderem minderjährigen Müttern und ihren Kindern Wohnraum zur Verfügung stellt.Seit August 2015 engagiert sich Lansinoh zusätzlich in der Flüchtlingshilfe und stattet Flüchtlingsheime, Erstaufnahmelager und beteiligte Krankenhäuser aus.14513 TeltowDie microtech GmbH electronic wurde zum fünften Mal für den Wettbewerb nominiert. In diesem Jahr u. a. von der Unternehmensberatung Privatinstitut Dr. Matz. 2012 wurde das Unternehmen Finalist.Das Familienunternehmen stellt seit seiner Gründung im Jahre 1990 Chipwiderstände, Sensoren und Widerstandsnetzwerke her. Alle Bauelemente werden am deutschen Traditionsstandort in Teltow bei Berlin entwickelt, gefertigt und danach weltweit exportiert.Großen Wert legt man bei microtech darauf, Unternehmen der Heimatregion am eigenen Erfolg teilhaben zu lassen. Kooperationen werden nicht nur mit internationalen, sondern insbesondere mit regionalen Partnern geschlossen.Über die enge Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut und der Bundesanstalt für Materialforschung hinaus, arbeitet das Unternehmen aktiv in Arbeitskreisen des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ZVEI mit.Die 51 Mitarbeiter des Unternehmens werden regelmäßig zu Orientierungsgesprächen eingeladen und durch Weiterbildungsmaßnahmen gefördert. Neben einem stets offenen Dialog und regelmäßigen Betriebsversammlungen werden jährlich mehrere Mitarbeiter abwechselnd zum persönlich von der Geschäftsleitung zubereiteten Neujahrs-Frühstück eingeladen.Das Unternehmen unterstützt die Aktion "TagWerk" und die bundesweite Kampagne "Dein Tag für Afrika“. An diesem Tag gehen Schüler, statt den Unterricht zu besuchen, einen Tag lang arbeiten und spenden das "verdiente" Geld für Projekte in Afrika. Dieser Betrag wird regelmäßig durch die Geschäftsführung "aufgestockt". Außerdem wird die Stiftung des Landes Brandenburg „Hilfe für Familien in Not“ gesponsert.03051 CottbusDie Orthopädie- und Reha-Team Zimmermann GmbH wurde zum dritten Mal in Folge zum Wettbewerb nominiert. In diesem Jahr u. a. durch die ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH und die Handwerkskammer Cottbus. 2015 wurde das Unternehmen Finalist.1991 übernahm Jörg Zimmermann die Orthopädischen Werkstätten Cottbus, die 1890 gegründet worden waren. Heute, 25 Jahre später, hat das Unternehmen 62 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Anbietern für Orthopädie- und Rehatechnik sowie Sanitäts- und Homecare-Fachartikel in Südbrandenburg und im grenznahen Sachsen.Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seinen Umsatz um 7,6 Prozent steigern können. Langfristige Erfolge werden kurzfristiger Gewinnmaximierung vorgezogen. Deswegen investiert die Orthopädie- und Reha-Team Zimmermann GmbH pro Jahr etwa 50.000 Euro in die berufliche Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.Innovation: In Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Hersteller von Armprothesen setzt das Unternehmen ein revolutionäres Farberfassungssystem zur schnellen Bestellung von passiven Schmuckprothesen ein.Aufgrund seines Tätigkeitsfeldes sieht sich das Unternehmen in besonderer sozialer Verantwortung. Es unterstützt daher als Partner im Lokalen Bündnis für Familien, familienfreundliche Strukturen zur Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Cottbus. Außerdem werden zahlreiche soziale Initiativen und Verbände sowie Sportvereine und Umweltschutzprojekte in der Region Cottbus gesponsert.01979 LauchhammerDer Regionale Wachstumskern Westlausitz (RWK) wurde 2016 zum zweiten Mal in Folge für den Sonderpreis „Kommune des Jahres“ durch die Stadt Senftenberg, die complan Kommunalberatung GmbH und den Unternehmerverein Sedlitz e. V. nominiert.Der Regionale Wachstumskern Westlausitz (RWK WL) ist eine Gemeinschaft zur Förderung des regional ansässigen Mittelstandes und deckt die beiden Wirtschaftsregionen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz ab. Der Wachstumskern wird getragen von den Ämtern zur Wirtschaftsförderung der fünf Städte Finsterwalde, Großräschen, Lauchhammer, Schwarzheide und Senftenberg. Damit ist der RWK WL eine wirtschafts-freundliche Städtegemeinschaft.Mit Einzelberatungen für Mittelständler, auch in den Abendstunden und am Wochenende, gemeinsamer Vermarktung aller Industrie- und Gewerbegebiete der Region auf Messen, im Internet und in Ansiedlungsgesprächen, Unterstützung der acht Gewerbevereine in der Westlausitz, Organisation einer regionalen Leistungsschau und einer Ausbildungsmesse sowie gezielten Marketing- und Beratungsmaßnahmen, um Rückkehrer und Zuzügler zu gewinnen, engagiert sich der RWK WL aktiv und erfolgreich in der Förderung der Wirtschaft in der Westlausitz..Das vielfältige Engagement der Westlausitzer Wirtschaftsförderer trug mit dazu bei, dass in der Region die Anzahl von neuen Arbeitsplätzen sowie die Zahl der Unternehmens-ansiedlungen stetig stieg und damit auch die Anzahl der Beschäftigten. Die Arbeitslosenquote konnte von 15 Prozent (2012) auf aktuell 13 Prozent gesenkt werden.Die Zahl der Unternehmen hat sich in allen Unternehmensgrößenklassen erhöht: Bei den Kleinunternehmen bis 49 Beschäftigte um 10 Prozent, bei den Unternehmen mittlerer Größe bis 249 Mitarbeiter um beachtliche 25 Prozent. Bei Großunternehmen (250 Beschäftigte und mehr) hat sich die Anzahl sogar mehr als verdoppelt.Trotz dieser durchaus sichtbaren Erfolge wird dem Städtebund in absehbarer Zukunft die Arbeit nicht ausgehen. So wird das absehbare Ende der Braunkohleförderung in der Region die Wirtschaftsförderung vor viele neue Aufgaben stellen. Eine wichtige Rolle wird dabei der Tourismus spielen, der sich dank ausgebautem Radwegenetz und gefluteter Seen bereits gut entwickelt hat.