Die Finalisten 2016 aus Schleswig-Holstein/Hamburg

24223 SchwentinentalDie e-nema Gesellschaft für Biotechnologie und biologischen Pflanzenschutz mbH wurde zum zweiten Mal in Folge zum Wettbewerb nominiert. In diesem Jahr von der Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH und der CreArte KG change management.Seit 1997 stellt das Biotech-Unternehmen e-nema in Schwentinental bei Kiel auf der Grundlage natürlicher Mikroorganismen biologische Pflanzenschutzmittel her. Mittlerweile ist das Unternehmen globaler Marktführer in der Produktion und dem Vertrieb von Fadenwürmern zur Schädlingsbekämpfung. e-nema entstand aus der privaten Fortführung eines Projektes der Universität Kiel. Dem Forschungsprojekt war es erstmalig gelungen, schädlingsbekämpfende Fadenwürmer zu kultivieren.e-nema exportiert mittlerweile in knapp 30 Länder, darunter Australien, Italien, Israel, Südafrika und die Vereinigten Staaten. Um ihre Position weiter zu festigen und auszubauen, will die Gesellschaft in den nächsten zwei Jahren mehr als 6 Mio. Euro investieren.Da jeder Kunde das Pflanzenschutzmittel unter anderen Umweltbedingungen verwendet, achtet e-nema bei der Herstellung und dem Vertrieb der lebenden Organismen in hohem Maß auf deren Anpassungsfähigkeit. Um dies zu erreichen,werden beispielsweise Maschinen und Anlagen von Unternehmen anderer verwandter Branchen übernommen und auf die eigene Produktion zugeschnitten.Flache Hierarchien und eigenständige Verantwortung sorgen zudem für ein positives Arbeitsklima unter den 28 hochqualifizierten Mitarbeitern. Weibliche Mitarbeiterinnen sind im Unternehmen geschätzt und werden bei Mutterschaft mit Teilzeitmodellen sowie durch die Übernahme der Kindergartenkosten unterstützt.Außerdem bietet e-nema Studenten und Uni-Absolventen Betriebspraktika sowie die Möglichkeit Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten in Kooperation mit der Firma zu erstellen. Ausländische Studenten, so ein zusätzlicher und durchaus gewünschter Nebeneffekt, können dann nach der Rückkehr in ihre Heimatländer zu Hause von den Vorzügen der e-nema -„Natur“-Produkte berichten.Durch den wissenschaftlichen Ursprung e-nemas liegt die Forschungsquote im Unternehmen bei über 25 Prozent. Zusammen mit der Universität Göttingen und der Fachhochschule Bielefeld entwickelt e-nema beispielsweise schädlingsbekämpfende Pilze, die in Pflanzen wachsen. Außerdem beteiligt sich e-nema an internationalen EU-Projekten, wie dem Projekt BIOCOMES, bei dem weitere biologische Pflanzenschutzmittel entwickelt werden.22309 HamburgDie Friedrich Karl Schroeder GmbH & Co. KG wurde 2016 durch WISSENSBILANZ-DEUTSCHLAND für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert.Die Friedrich Karl Schroeder GmbH & Co. KG (FKS) nahm ihren Anfang in einem kleinen Fachgeschäft für Bürobedarf in Hamburg. Eröffnet von Friedrich Karl Schroeder im Jahr 1925. Heute hat sich das Unternehmen zu einem großen IT-Dienstleister und Management-Beratungsunternehmen mit mehr als 170 Angestellten entwickelt und ist durch Zukäufe zur FKS-Firmengruppe gewachsen. FKS stattet vornehmlich mittelständische Unternehmen aus und bietet einen Rundum-Service aus einer Hand. Als Spezialist im Bereich der Informationstechnologie sowie des Print Managements blickt FKS mittlerweile in der dritten Generation auf eine 90-jährige erfolgreiche Firmenexistenz zurück.Wie kein zweites Unternehmen in Hamburg bietet FKS eine Kombination aus Vertrieb und hauseigenem Service in den beiden Bereichen IT und Print-Management an. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der IT-Sparte im Bereich Security, IT-Betrieb, Microsoft-Infrastruktur, Virtualisierung & Storage, Service-Desk und im Ad-hoc-Service sowie in der Print-Management-Sparte im Bereich Managed Print Service, Scan-Lösungen, Dokumenten-Management/Archivierung, Sicherheitsmanagement sowie Projekt-Management.Im November 2011 startete FKS gemeinsam mit zwei Partnerunternehmen die „Hamburg-Cloud“. Sie stellt Hamburger Wirtschaftsunternehmen eine sichere zusätzliche Infrastruktur für das Cloud-Computing-Business zur Verfügung. In einem gekapselten und auch vom Internet trennbaren Netzwerk werden Cloud-Services für die Unterstützung oder Bereitstellung von IT-Anwendungen bereitgestellt. Bei Ausfall von globalen Netzwerk-Providern kann über die drei Rechenzentren dynamisch geroutet werden, sodass der Datenverkehr über einen anderen Weg trotzdem sein Ziel erreicht.Das IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen ist bereits mehrmals ausgezeichnet worden. Allein in diesem Jahr wurde es für seine familienfreundlichen Arbeitsbedingungen mit dem „Familiensiegel“ der „Hamburger Allianz für Familien“ rezertifiziert und zum wiederholten Mal in die Listen „Hamburgs beste Ausbildungsbetriebe“ und „Hamburgs beste Arbeitgeber“ des IMWF-Instituts und des Hamburger Abendblattes aufgenommen.Die Auszubildenden, derzeit sind es 15, können bei FKS unter sechs verschiedenen Ausbildungsvarianten wählen: Vom Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker im dualen Studium über die dualen Ausbildungsgänge Groß- und Außenhandelskaufmann und IT-Systemkaufmann bis hin zum Fachinformatiker Systemintegration und Informationselektroniker für Bürosysteme.Auch das soziale Engagement der FKS-Firmengruppe ist sehr umfangreich. So ist FKS sehr engagiert in Hamburgs Berufsschulen und Gymnasien mit diversen Kooperationen, Patenschaften und Förderungen im Bereich Naturwissenschaften und Informatik. Außerdem spendet das Unternehmen für vielfältige soziale Zwecke wie die Flüchtlingshilfe und Umweltprojekte. Intensiv unterstützt FKS den Kinderkrebs Zentrum Hamburg e. V. und das Kinder-Hospiz Sternenbrücke.24941 FlensburgDie MAC IT Solutions GmbH wurde 2016 durch die Stadt Flensburg zum „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert.Die MAC IT Solutions GmbH ist der Softwarespezialist für den Versandhandel. Das Unternehmen entwickelt Versandhandelssoftware für den E-Commerce und den Multichannel-Handel. Die Software von MAC IT gehört zu den marktführenden Systemen zur Verwaltung von Beschaffung und Lagerhaltung (Enterprise Ressource Planing, kurz: ERP) auf dem europäischen Markt und wird in ihren Segmenten oftmals von marktführenden Versandhäusern eingesetzt, darunter einige der Top 100 des deutschen Versandhandels.Heute ist in Deutschland der Online-Versandhandel bekanntlich nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr Versender setzen auf professionelle Versandhandelssoftware, die eine optimale Prozesskette vor, während und nach dem Kundenkauf garantiert. MAC IT-Software setzt hier an und verzahnt die Funktionen von ERP (Warenwirtschaft), CRM (Kundendatenverwaltung) sowie POS (Kassensoftware) miteinander. Die MAC IT-Software-Systeme „MAILplus“, „DiVA“, „DiVA X“ sowie das POS-System „POSeidon“ und der Webshop „SHOPin“ zählen zu den Marktführern auf diesem Gebiet. Das jüngste Kind der MAC-Produktfamilie ist „ [email protected] “. Mit ihr werden alle Anwendungen und sämtliches Datenmaterial nicht mehr auf den unternehmenseigenen Servern der Versandhändler, sondern im Rechenzentrum der MAC IT, mit Vorteilen für international präsente Handelsunternehmen, gespeichert.Seit vielen Jahren unterstützt MAC IT zahlreiche soziale und karitative Projekte, Einrichtungen und Organisationen in Schleswig-Holstein und überregional. MAC IT sponsert Schulklassen und Sportvereine mit Sportbekleidung, sammelt für in Not geratene Menschen wie aktuell im Rahmen der Flensburger Hilfsaktion „Refugees are welcome“. Auch einzelne Personen werden von MAC IT mit Sachspenden oder finanziellen Zuwendungen unterstützt. Außerdem haben nahezu alle Mitarbeiter an einer großangelegten Knochenmark-Typisierung der DKMS teilgenommen.