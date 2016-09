Die Finalisten 2016 aus Niedersachsen/Bremen

27793 WildeshausenDie HERMES Systeme GmbH MSR & Automatisierungstechnik wurde 2016 zum zweiten Mal in Folge zum Wettbewerb nominiert durch die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen und das Privatinstitut Dr. Matz Leipzig.Vor über 30 Jahren begann Gerd Hermes in Wildeshausen gemeinsam mit nur vier Mitarbeitern elektrische Steuerungsanlagen zu bauen und gründete 1985 das Unternehmen „Gerd Hermes Elektro-, Steuer- und Schaltanlagen“. Die daraus entstandene HERMES Systeme GmbH MSR & Automatisierungstechnik mit derzeit 165 Mitarbeitern ist heute ausgewiesener Experte für Anlagen der Schwimmbad-, Kälte- und Gebäudeleittechnik sowie aller sonstigen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.Da die Aufträge hauptsächlich aus dem öffentlichen Bereich wie kommunalen Schwimmbadbetrieben kommen, ist der generierte Umsatz des Unternehmens im Wesentlichen konjunkturunabhängig und damit stabil. Weil der Mehrwert höherwertiger Technologien eher bei Kunden aus der Privatwirtschaft Anklang findet, konzentriert sich das Unternehmen seit einiger Zeit gleichzeitig auch auf diesen Bereich. So erneuerte HERMES Systeme die gesamte Gebäudeleittechnik des Bremer Flughafens, installierte in der Papenburger Meyer Werft ein umfangreiches Energiecontrolling-System und stattete zahlreiche norddeutsche Krankenhäuser mit moderner Leittechnik aus.HERMES Systeme arbeitet eng mit Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten und Lieferanten zusammen, um gemeinschaftlich Innovations-, Entwicklungs- und Forschungsprojekte zu realisieren.Nicht nur die Forschung hat bei HERMES Systeme einen hohen Stellenwert, auch die Mitarbeiter sind dem Anlagenspezialisten wichtig. Alle Fortbildungen werden regelmäßig evaluiert. Die derzeit 20 Auszubildenden werden intensiv betreut. Sie durchlaufen sämtliche Abteilungen des Unternehmens und neben der regulären Ausbildung gibt es zusätzliche externe Schulungsmaßnahmen.Zur Koordinierung seines sozialen Engagements hat HERMES Systeme ein eigenes Mitarbeiterteam gebildet. Mit einem festen Budget ausgestattet koordiniert die Gruppe „HERMES Hilft“ die Wohltätigkeit des Unternehmens.28259 BremenDINO Anlagen- und Maschinenbau e. K. wurde zum dritten Mal seit 2011 für den Wettbewerb nominiert durch Wissensbilanz-Deutschland. DINO Bremen gehört zu den führenden Herstellern von Elektro-Dampferzeugern. Seit mehr als 50 Jahren profiliert sich das Maschinenbauunternehmen erfolgreich am Weltmarkt. Und das nicht durch die Unternehmensgröße, sondern auch durch die Leistungen hochmotivierter Mitarbeiter. 15 sind es derzeit, zwei Auszubildende und vier Praktikanten bzw. Werkstudenten vervollständigen die Belegschaft.Seit der Firmengründung im Jahr 1960 wurden mehr als 25.000 Kesselsysteme in mehr als 140 Länder geliefert. Umweltfreudige Technik erhält bei der Anfertigung der Produkte nach individuellen Kundenwünschen den Vorzug.Innovation und Modernisierung haben in der Firma einen sehr hohen Stellenwert. Die Mitarbeiter qualifizieren sich ständig und weisen das in ihrer persönlichen Wissensbilanz nach.Unter dem eigenen Dach von DINO entstehen immer wieder ungewöhnliche Projekte. Ein Beispiel dafür ist die Kirchenheizung plus App, die der Landeskirchenverband Sachsen-Anhalt in Auftrag gegeben hatte, und die jetzt ermöglicht, alte Kirchengebäude auf die richtige Temperatur zu bringen. Als besonders innovatives Unternehmen bekam die Firma seit 2013 ununterbrochen den Industriepreis „Best of“.Für DINO ist die Verwurzelung in der norddeutschen Region wichtig. Im Projekt „Nordchance“ können Jugendliche mit Startschwierigkeiten eine Einstiegsqualifizierung mit sechsmonatigem Betriebspraktikum bei gleichzeitiger Schulausbildung nutzen. DINO ist nicht nur Sponsor für Sportvereine in Bremen, sondern richtet seit neun Jahren den DINO-Golfcup aus, mit dessen Erlösen einer Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Frauen finanziell geholfen wird.30161 HannoverDie Gundlach GmbH & Co. KG wurde 2016 für den Wettbewerb durch die WISSENSBILANZ-DEUTSCHLAND nominiert.Die Firmengruppe Gundlach ist ein klassisches Familienunternehmen, das über die Jahre erfolgreich ein umfassendes Angebot rund um die Immobilie entwickelt hat. 1890 als kleiner Handwerksbetrieb in Hannover gegründet, entwickelte sich das Unternehmen über die 125 Jahre zu einer Firmengruppe weiter, unter deren Dach sich neben dem ursprünglichen mittelständischen Bauunternehmen auch ein Bauträger-, eine Haus- und Grundstücksverwaltung sowie ein Wohnungsunternehmen angesiedelt haben. Vor allem in der Nachkriegszeit prägte Gundlach das Stadtbild der niedersächsischen Landeshauptstadt und dessen Entwicklung wesentlich mit.Gundlach sieht sich aber neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch als guter Bürger, der sich für das soziale und kulturelle Leben insbesondere in der Region Hannover engagiert.Ein besonders herausragendes Beispiel sei hier genannt: Die Firmengruppe entwickelt soziale Projekte und stellt Wohnraum u. a. für Obdachlose, Strafentlassene und Menschen mit sozialen Problemen zur Verfügung. Bis heute sind rund 180 Wohnungen bzw. Plätze für diese Gruppe Benachteiligter entstanden.Das Unternehmen betreibt eine bewusst geplante, konservativ zurückhaltende Wachstumsstrategie. Seit 2012 stieg die Anzahl der Beschäftigten von 145 auf 179. Der Ausbildung von qualifizierten Fachleuten wird große Bedeutung beigemessen. Aktuell bildet Gundlach elf Lehrlinge aus, die alle nach erfolgreichem Abschluss ihren Arbeitsplatzim Unternehmen finden sollen.Die konsequente Weiterentwicklung jedes Einzelnen wird durch regelmäßige Bildungsmaßnahmen und Coachings gefördert. Jeder Mitarbeiter erhält pro Jahr mindestens eine Schulung. Flexible Arbeitszeiten, Heimarbeitsarbeitsplätze und Teilzeitstellen fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.38228 SalzgitterDie Ingenieurbüro Zammit GmbH wurde 2016 für den Wettbewerb durch die STYLOCOM Ltd. & Co. KG nominiert.Das 1991 gegründete Ingenieurbüro Zammit überzeugt seine zahlreichen Kunden aus dem Gewerbe- und Industriebau, der Automobilindustrie, dem Hotelwesen sowie dem Wohnungsbau durch einen besonders hohen Qualitätsanspruch bei der Planung. Die gesamte technische Gebäudeausrüstung für die jeweiligen Auftraggeber – regional, überregional oder auch international – wird von einem Team aus hochqualifizierten Fachingenieuren, Konstrukteuren, Technikern und Meistern mit langjähriger Projekterfahrung geplant.Auch in der Beschäftigtenanzahl spiegelt sich das gesunde Wachstum wider. Aus den 92 Mitarbeitern (2012) sind 2015 bereits 143 geworden. Dazu kommen acht Auszubildende und ebenso viele Praktikanten und Werkstudenten. Langfristige berufliche Perspektiven für die Mitarbeiter, flache Hierarchien und stets offene Ohren für die Probleme der Beschäftigten prägen das Betriebsklima.Auch im Sozialbereich engagieren sich die Ingenieure und Planer und begehen sprichwörtlich jedes Jahr eine gute Tat. Dazu suchen sie ein aus ihrer Sicht förderungswürdiges Projekt, das im Team ausgewählt und besprochen wird. Der Initiator wird Pate des Spendenprojekts und die Ingenieurbüro Zammit GmbH stellt Geld oder Sachspenden zur Verfügung. So wird seit Jahren das Raceyard-Formula-Studenten-Team Kiel unterstützt, bei dem Studenten im Bereich Ingenieurwesen direkt mit Sponsoren in Kontakt kommen.An unterschiedlichen Standorten unterstützt Zammit verschiedene Sportprojekte, wie die Damen-Fußball-Mannschaft BSC Acosta in der Oberliga Niedersachsen-Ost oder die Handball-E-Jugend des FC Victoria Thiede.